LINHEM: Vilket League One-lag gör en Brighton och når först till Premier League?

En fantastisk säsong pågår i League One, den engelska trean, där två sorgebarn som Portsmouth och Sunderland ser bättre ut än på många år. Barnsley är som vanligt bra när de åkt ur andradivisionen. Peterborough är bättre än på flera säsonger och på sedvanligt manér är det tack vare offensiv fotboll och fynd från lägre divisioner.

Luton briljerade sig genom förra säsongen i League Two med flera vinster som nådde tennis- eller speedway-siffror och har i skrivande stund vunnit tio av sina senaste elva matcher. Tillsammans med dem finns det en trevlig blandning av lag som går bra trots sina ägare (Charlton och Blackpool), Busterlaget Accrington Stanley, och härliga lag som Coventry och Doncaster med många unga spännande spelare.

Alla dessa imponerande lag i League One har fått mig att tänka på det nu vanligt förekommande fenomenet av lag som tar expresståg från League One till Premier League utan att dröja allt för länge i The Championship. Det är trots allt tioårsjubileum för Leicesters League One-vinnande säsong, snart fem år sedan Wolverhampton vann, och däremellan har vi Bournemouth, Huddersfield, Southampton, och Brighton som alla avancerat från League One till Premier League på kort tid. Där de inte heller bara ingått i en frivillig offertjänst, då flera av lagen etablerat sig Premier Leagues mittenregion.

Nästa lag att ta sig till Premier League från League One kan mycket väl bli Sheffield United som slutade på övre halvan som nykomlingar i Championship ifjol och denna säsongen ser ännu bättre ut (Olly Norwood ser äntligen ut att få sitt Drinkwater-genombrott), men jag skulle vilja hitta ”nästa Brighton” som allts nu befinner sig i League One.

Varför just Brighton? Bournemouth var trots allt det mest oväntade laget att ta sig till Premier League då de låg i botten av League Two med poängavdrag första gången Eddie Howe tog över som manager och alla andra nämnda lag har folk mer relation till rent fotbollshistoriskt. Något av dessa olika lag borde därför vara vettigare att jämföra med kan man tycka. Men Brighton är det bästa exemplet på när alla delar av en fotbollsklubb fungerar tillsammans.

För Brighton behövde allt gå rätt och det gick inte snabbt eller lätt. De hade ingen redan legendarisk manager som i Eddie Howe. De värvade inte dyrare eller mer portugisiskt än alla andra, de hade inte åkt ner till League One främst på grund av ekonomiska problem eller bara ett par dåliga år efter de åkt ur Premier League. Det var förut en på alla mätbara sätt en liten och medioker klubb i League One, tänkbar för Premier League endast om seriesystemet hade omstrukturerats alfabetiskt. Men så fick de in en vettig ägare som anställde bra folk, på ett nytänkande sätt hittade man väldigt olika sorters managers, de flyttade till en större arena, hittade till slut rätt spelare på olika finurliga sätt, och rätt manager i Chris Hughton.

Vad krävs och vilka har vad som krävs?

För att förstå vad som krävs behöver man dissekera alla dessa lag: Bournemouth, Brighton, Huddersfield, Leicester, Southampton och Wolverhampton. Vi kan även här för understöd inkludera Norwich och Swansea som gjorde samma resa men som därefter har trillat ur Premier League igen. Våra Premier League-aspirerande kandidater hämtade från säsongens League One är som följer: Sunderland, Portsmouth, Luton, Peterborough, Coventry, Barnsley, Charlton, Blackpool, och Bradford.

Är det viktigt att ha en stor arena?

Det skadar inte men är inte omöjligt att klara sig utan. Det kan hjälpa att ha potentialen att fylla en stor arena. Brighton brukade spela på en fridrottsarena (som under en period var ett zoo) med 8,000 platser men Brighton blev ett bättre lag, ligger i en välbefolkad region, och snittar nu kring 30,000 i Premier League. Likaså byggde Swansea ny arena medan Norwich och Southampton hade sina pålitliga hem. Bournemouth med sitt Dean Court på dryga 10,000 är enda undantaget, även om de länge har haft planer på att bygga ut eller bygga nytt. Frågan är dock hur viktigt det är med en större arena i denna tiden av enorma tv-avtalsintäkter och rika ägare.

Sunderland har sitt enorma Stadium of Light på nästan 50,000 platser där de hittills snittar 30,000 denna säsongen (några tusen fler än ifjol). Coventry har plats för över 30,000 men brukar i League One sällan fylla den till mer än hälften. Charlton har kapacitet på 27,000 men snittar kring 10,000 vilket dock delvis kan förklaras i en senare kategori. Bradford kan ta in 25,000 och när de olikt denna säsong inte har en katastrofsäsong brukar de snitta nära 20,000 åskådare per match. Barnsley kan ta in 23,000 men brukar ligga mellan 10-15,000 beroende på säsong. Portsmouth har kapacitet på 20,000 och är oftast inte långt ifrån fullsatt. Alla nämnda är dessutom i varierande grad från större städer eller välbefolkade regioner.

Kvar har vi då Luton, Blackpool, och Peterborough. Blackpool var ju redan före Bournemouth en pionjär inom denna kategori, särskilt då arenan inte var i bra skick och bland annat varit ospelbar på vintern. Dock har Blackpool just nu ett publiksnitt på drygt 3,000 till stor del på grund av deras horribla ägare. Luton brukar ofta fylla Kenilworth Road men arenan kan bara ta 10,000 åskådare. De planerar dock att bygga en ny arena till 2020. Peterborough har en arena över Bournemouth-gränsen men de snittar bara 7,000 per match och nådde inte ens 10,000 i The Championship.

Har laget rätt manager?

Bournemouth, Norwich, Southampton, och Leicester gick upp till Premier League med samma manager de hade i League One. Brighton, Huddersfield, och Wolves anställde sina nuvarande managers under perioden i Championship.

Vad gäller våra aspiranter är det en blandad skara. Enligt mig den mest framstående kandidaten, potentiellt nästa Eddie Howe, är Lutons manager Nathan Jones. Hans karriär innan Luton bestod främst av två matcher som tillfällig Brightonmanager innan han blev assistent till Chris Hughton och tiden i Yeovil där han spelade av sin karriär innan han jobbade för både herr- och damlaget. Det finns en podcast-intervju med Nathan Jones av den League One- och League Two-fokuserade podden The D3D4 Football Podcast för den som är nyfiken.

Luton ligger jämnt med Portsmouth och Sunderland trots att de är nykomlingar och de har poängmässigt varit ligans bästa lag sedan oktober. Framför allt så imponerar Lutons spel. Det är effektivt, snabbt, och vältajmat offensivt spel. Kolla gärna höjdpunkterna från deras 5–1 vinst mot Plymouth och notera att han där nummer 2 som dyker upp i straffområdet vid flera mål är den unga vänsterbacken James Justin.

Sunderland och Portsmouth måste också åtminstone sägas ha rätt manager för stunden. Jack Ross har gjort ett strålande renoveringsjobb med Sunderland som är just det unga och hårt arbetande lag man hoppades de skulle kunna bli. Läs gärna denna färska matchrapport om Sunderlands taktik mot Barnsley. Pompey har redan tappat sin League Two-vinnande manager Paul Cook till Wigan, men Kenny Jackett har redan tidigare blivit uppflyttad från League One med både Millwall och Wolves. Vilket talar för att Jackett verkligen är rätt manager just nu för Portsmouth men om deras ganska färska Disney-ägare vill satsa mot Premier League är risken stor att gamle Jackett lär bli lämnad på kroken till förmån för ett mer spännande namn.

Barnsleys Daniel Stendal (Syndrome) har dem spelande en så fin fotboll att man lätt blir helt yr och svimfärdig av att se dem spela, han har dessutom varit manager i Bundesliga en period vilket är likt David Wagner i Huddersfield och allmänt på tapeten. Charlton är trots sina bedrövliga ägare ett topplag denna säsongen och det är tack vare Lee Bowyer, vilket är otroligt på alla sätt och något jag hoppas fortsätter. Jag har lite att säga om hans managerstil annat än att han på ett bra sätt närt anfallsduon Lyle Taylor och Karl Ahearne-Grant.

Coventry ligger i mitten av tabellen trots en sjätteplats ifjol och deras manager är Mark Robins som sällan blir långvarig i klubbar. Peterborough började säsongen med fem raka vinster men har tappat formen drastiskt sedan dess. De har dessutom Steve Evans som manager, en person som rimligen inte badar i god vilja när det går dåligt. Laget minst troligt att ha rätt folk på plats för tillfället är Bradford som började säsongen väldigt uselt och som endast på målskillnad ligger ovanför nedflyttningstrecket.

JA: Sunderland, Portsmouth, Luton, Barnsley, Charlton.

NEJ: Coventry, Blackpool, Bradford, Peterborough.

Har laget rätt spelartrupp nu eller i framtiden?

Det är svårt att någonsin säga att ett lag i League One har rätt spelartrupp för att kunna spela i Premier League. Inte ens när Southampton spelade i League One med Adam Lallana, Jose Fonte, Morgan Schneiderlein, Alex Oxlade-Chamberlain och Rickie Lambert var det självklart att de hade truppen för att ens gå upp i Premier League eller för den delen etablera sig där. De slutade trots allt bara tvåa i ligan, bakom Brighton (som visserligen hade Glenn Murray, Chris Wood, och Ashley Barnes).

Men det finns spelare man kan försöka sätta förhoppningar på. Även om man bortser från de ovan nämnda spelarna från Southampton, Brighton, och de flesta som är kvar i Bournemouth, är det gott om spelare som tar stegen från League One till Premier League. Dele Alli är den mest självklara men ett annat starkt exempel är Matt Doherty som kanske varit Wolves bästa spelare hittills i Premier League. Han var med redan i League One och har till och med spelat två säsonger mestadels som vänsterback.

Dessutom finns det mängder av spelare med några strömatcher i Premier League trots att de inte var ”för bra för The Championship” utan mest lyckades hålla sig kvar som en sorts reserv. Bästa exemplet är att Patrick Agyemang startade en Premier League-match för Neil Warnocks nyligen uppflyttade QPR trots att han som bäst gjort tolv mål på en säsong och avslutade samma säsong med att vara ganska harmlös framför mål för Stevenage i League One.

Sunderland. Vi kan börja med Sunderland, som trots allt alldeles nyss spelade i Premier League. Den mest självklara spelaren att ta sig från League One till Premier League, med Sunderland eller ej, är utan tvekan Sunderlands skyttekung Josh Maja. Han fyllde 20 år innan nyår och har gjort tolv mål under säsongen mot vuxna män. Chansen är god att någon värvar honom i januari och lånar tillbaka honom för resten av säsongen. Det vore dock mycket roligare att se honom även få spela i Championship med Sunderland nästa säsong, om de skulle ta sig dit.

Resten av Sunderland är klart mer svårbedömt. Jag kan se flera av deras spelare vara gedigna rollspelare eller oväntat dugliga startspelare i ett framtida Premier League-Sunderland eller annat Premier League-lag på undre halvan. Gillar starkt spelare som Lynden Gooch, Jack Baldwin och George Honeyman som klivit fram denna säsong. Någon av dem tillsammans med någon yngling jag glömt bort och den återuppväckta Adam Matthews känns som de mest troliga fanbärarna. För att inte nämna Lee Cattermole förstås som säkert suktar ett sista rött kort i Premier League. Överlag känns det som att detta lag absolut kan ta sig upp men behöver nya spelare för att ta dem längre. Aiden McGeady lär inte göra mycket mer på hög nivå.

Portsmouth. Vad gäller Portsmouth är jag väldigt förtjust i mittbacken Matt Clarke, som de fick i utbyte mot Adam Webster från Ipswich. Han kan följa den välvandrade mittbacksleden (Maguire, Gomez, Tarkowski m fl) till Premier League. Ronan Curtis, som de hittade på Irland vid slutet av en regnbåge, som lär nå dubbla siffror i både mål och assist denna säsong, och det vore en riktig besvikelse om han inte åtminstone har en karriär i nivå med James McClean. Resten är svårbedömda. Kenny Jackett föredrar tydliga spelare han vet hur han ska använda. Men man vet ju aldrig vem som blir nästa Jonathan Walters.

Luton Town. Luton är ett svårt fall. De har onekligen en bra mängd unga spelare som är lysande denna säsong. Harry Cornick är till och med en anfallare de värvade från Bournemouth som varit fenomenal sedan han slog sig in i laget under november. Hans radarpartner är Elliott Lee vars far Rob Lee spelade i Newcastle på 1990-talet och hans bror Olly spelar i Hearts. Dessutom har Luton James Collins som jag alltid trott skulle bli en spelare på högre nivå och Andrew Shinnie som spelat Premier League i Skottland och ett par säsonger med Birmingham. Mest intresserad är jag dock av den tokoffensivt skickliga ytterbacken James Justin som kan spela på båda kanterna och är tonåring ett halvår till. Det är inte svårt att föreställa sig honom i Premier League.

Barnsley. Barnsley har många rejects från större lag likt Alex Mowatt eller Cauley Woodrow men jag tror mest på Brad Potts. En målfarlig och multifunktionell ytter. Kan även nämnda George Moncur då han har en känd far. Senast Barnsley var nära åtminstone ett playoff till Premier League blev de brutalt sönderköpta.

Blackpool har både Nathan Delfouneso och Jay Spearing, som borde spela i Premier League i en finare värld. Peterborough har alltid spännande spelare. Siriki Dembele har namnet för att vara väldigt bra och hade inga problem att anpassa sig till League One från League Two. Man hoppas ju Marcus Maddison åtminstone ska kunna vara nästan lika bra som den icke-relaterade James Maddison, som förresten kom från Coventry till Norwich. Peterborough har flera gånger försökt etablera sig i Championship utan att lyckas, Premier League är långt borta.

Charlton. Charlton producerar väldigt bra spelare. Jonjo Shelvey, Joe Gomez, och Ezri Konsa (Brentford) är de tydligaste exemplen. Ahearne-Grant är inte på den nivån men han har en väldigt bra säsong och har troligen en fin karriär framför sig. Det som talar för Charlton är att de borde vara intressanta för en vettig ägare och lär ha fler talanger på uppgång.

Vi kan stryka lagen som inte ens ligger bra till ligan just nu: Coventry och Bradford. Coventry har dock Dujon Sterling inlånad från Chelsea som är 19 år gammal och suverän längs kanterna. Och förutom Maddison är även Callum Wilson en gammal Coventry-talang.

JA: Sunderland, Pompey, Luton, Charlton?

NEJ: Blackpool, Bradford, Posh, Coventry, Barnsley

Har de rätt ägare?

De flesta är nya eller gamla och katastrofala. Det är svårt att göra någon vidare bedömning. Förhoppningsvis bryr de sig om klubbarna. Jag gillar det jag sett och hört om Bradfords ägare men det har gått otroligt dåligt och de säger sig vilja lämna klubben.

Barnsley brukade ägas av Patrick Cryne, som såg ut som den snälla lillebrorsan i en brödraskara bestående av NBA-tränaren Greg Popovich och Malcolm McDowell, men ägs nu av en kinesisk hotelmagnat som också äger Ligue 1-klubben Nice. Anställningen av Daniel Stendel var onekligen imponerande, kanske kan Barnsley nå tillbaka till sin brasilianska 90-tals nivå?

Portsmouth har Disney-pengar och annat som Michael Eisner investerat i. Amerikanska fotbollsägare har varit en blandad kompott men än så länge har de inte gjort bort sig.

Peterboroughs ägare har fått konkurrens som den mest aktiva på twitter av Accrington Stanleys Andy Holt, men han är fortsatt något labil och antagligen beroende av sin fotbollsdirektör Barry Fry (som manager var han som Harry Redknapp med sämre impulskontroll men är otrolig på att hitta spelare i alla möjliga divisioner).

Luton ägs av en rik grupp av supportrar som räddade klubben när den höll på att utraderas av historiens värsta poängavdrag och ett flertal nedflyttningar.

Sunderlands Stewart Donald har hittills åtminstone inte visat sig vara Ellis Short vilket är ett bra tecken. Serien om Sunderland på Netflix rekommenderas av min sjukskrivna vän Hampus, jag har inte hunnit kolla än. Det finns dock ett bra podcast-avsnitt där Stewart Donald förhörs av Sunderlandpodden Roker Report.

Blackpool, Charlton, och Coventry är starka nej. De är skräckexempel att berätta om för framtida generationer. Det ska ju påpekas att Blackpool redan varit i Premier League med dessa ägare men de hade makalös tur.

JA: Sunderland, Pompey, Luton, Barnsley, Posh?

NEJ: Charlton, Blackpool, Coventry, Bradford

Konklusion:

Portsmouth, Sunderland och Luton spelar i Premier League inom fem år? Barnsley, Charlton och Coventry är på sina sätt värda att uppmärksamma.

Det låter inte alls dumt och det skulle inte förvåna mig allt för mycket. Framför allt vore det rimligt för Portsmouth och för Sunderland, men Luton känns som nästa Brighton eller Bournemouth. Ett lag från södra England som drabbats av stora poängavdrag men nu har kraftigt momentum framåt. Potentiellt en ny arena, potentiellt en väldigt spännande ung manager.

Känslan är dock att inget av dessa lag är ”nästan färdigt” likt Southampton, eller har någon åldrande stjärnanfallare som Rickie Lambert, Glenn Murray, eller Grant Holt i Southampton, Brighton respektive Norwich. Möjligen har Luton och kanske Barnsley något i stil med en Swansea-estetik att jobba med.

Charlton, Coventry, och Sunderland kan få en Southampton-liknande skjuts av sina akademispelare om de inte försvinner för tidigt.

Adjö!

Av: Peter A. Linhem

