Älskade spion!

Klockan var strax efter fyra svensk tid igår eftermiddag när Leeds meddelade att Marcelo Bielsa kallade till en spontan presskonferens några timmar senare. Ångesten och pulsen ökade bland Leeds supportrar, liksom den förväntansfulla skadeglädjen från många andra supportrar, för att nu minsann, nu skulle Marcelo Bielsa meddela sin omedelbara avgång i eftersvallet till den ”spionskandal” som Leeds varit indraget i den senaste veckan.

Alls inte någon obefogad oro på förhand. Marcelo Bielsa har så klart fattat till synes impulsiva beslut förut. Dessutom var det lite svårt att se varför det skulle ligga i Leeds eller Bielsas intresse att piska upp ännu en mediacykel på detta ämne hellre än att låta saken bero, särskilt som mediastormen i huvudsak ändå har varit hyfsat vänligt till Leeds, och om något humoristiskt inställd till ”skandalen”. Med några undantag så klart.

Nu var det aldrig Marcelo Bielsas avsikt att meddela någon avgång, som tur är. Istället levererade han en föreställning vi nog inte sett många av i engelsk fotboll; en föreläsning om hur otroligt detaljerat han och hans team förbereder sig inför varje match och hur de analyserar varje motståndare in i minsta detalj. Avsikten var så klart att visa att försöken att observera motståndarnas träning bara är en liten del i en mycket större helhet.

Möjligen var det också ett sätt att charma omvärlden och journalisterna med så kallad full transparens. Någon särskild mea culpa var det däremot inte fråga om. Marcelo Bielsa tog återigen fullt personligt ansvar för det som inträffat, medgav dessutom att han spionerat på samtliga motståndare den här säsongen, men menade också att inget olagligt skett och ingen regel faktiskt hade brutits, även om det gick mot någon norm.

Däremot var det svårt att inte se det som en liten käftsmäll till Frank Lampard och Derby County. Marcelo Bielsa hade så klart kunnat välja vilken som helst klubb som exempel på sin analys, men han valde Derby County, och gav därmed alla andra lag i Football League en mycket bra taktisk guide till Derby County. Naturligtvis inte någon tillfällighet. Frank Lampard messed with the bull, and got the horns!

Med andra ord såg var det ett stycke fotbollsopera vi bevittnade. Men det gav oss även en inblick i Marcelo Bielsa som personlighet, och den extrema detaljnivå han håller i sin planering, och vänder varje liten sten som kan vändas. Förmodligen är det som han själv säger, det handlar mer om kontrollbehov än om onda avsikter. Man kan bara gissa att Bielsa tickar i rätt många boxar för en OCD-diagnos.

Här hittar vi emellertid också en förklaring till hans framgångar. Graden av planering och förberedelse är närmast oöverträffad. Det känns inte som någon långsökt tanke att Bielsa förmodligen taktiskt vet mer om övriga 23 klubbar i EFL Championship än vad flera av dessa klubbars managers vet själva. Något upplyftande finns med detta. Leeds leder EFL Championship så kunskap, planering, förberedelser och professionalism betalar sig.

Andra gastar så klart om, och detta är alltså de redan nämnda undantagen, att brott inte ska betala sig. Dessa menar att Leeds och Marcelo Bielsa har fuskat och därför också ska bestraffas, där vissa till och med går så långt att börja prata om poängavdrag, för hur ska man annars undvika att andra klubbar börjar göra samma sak?! – undrar de retoriskt, och väljer att blunda för att de flesta andra klubbar helt säkert redan gör samma sak.

Visst kan med visst fog tycka att Marcelo Bielsa inte är helt och hållet uppriktig när han beskriver sitt så kallade spioneri, och det är därför detta att alla andra också gör det inte riktigt fungerar som försvar. Han vet att det är fel och inte riktigt accepterat, det är därför man smyger med det. Att försvara sig med att man också gör en väldig mängd annan analys och informationsinhämtning är i själva verket inte riktigt relevant.

Men samtidigt är det svårt att riktigt köpa moralpaniken. Det är knappast så att Leeds spioner har infiltrerat någon topphemlig militär installation, det är egentligen inte så värst mycket mer avancerat än att titta över ett staket. Som sagt, de flesta klubbar ägnar sig åt sådant här, media ska vi inte tala om, och såväl Derby County som Frank Lampard borde vara väl medvetna om den saken.

Och poängavdrag? Leeds har i själva verket inte brutit mot någon enda specifik regel, och den mer allmänna och därför rätt flummiga regel som hänvisats till som Leeds anses ha överträtt, saknar tydliga sanktioner. Knappast ett särskilt bra utgångsläge att börja dela ut några poängavdrag. Vad Leeds möjligen har brutit mot är en engelsk uppfattning om så kallad sportslighet, men för något så flytande dras det knappast av några poäng.

Dessutom är det också rätt svårt att se Football League vilja äventyra integriteten i sitt eget flaggskepp till ligaspel med ett sådant ingrepp i konkurrensen. Det vore i så fall en säsong som riskerade avgöras mer i deras styrelserum än på fotbollsplanen. Man får betrakta det som tveksamt om någon faktiskt hade föreslagit detta om det inte hade varit en utländsk manager som gjort furbo på en engelsk golden boy-manager.

(Andra verkar ha en mer grumlig grund för sitt tänkande. Peter Shilton: ”Is he Italian? [Marcelo Bielsa? No, he’s Argentinean!] Oh, is he? Well, that makes it even worse then!” Låt gå för att Shilton har större skäl än de flesta att sura till på fuskande argentinare.)

Man får ändå säga att Marcelo Bielsa, vilket var tanken, lämnade sin egen presskonferens som vinnare. Han lyckades på lite över en timme trollbinda sin publik, sätta in det inträffade i ett betydligt större sammanhang, ta ansvar utan att därför krypa till korset, ge en insikt in i arbetet som manager betydligt mer intressant än vilken som helst Amazon-dokumentär, samt göra ett teoretiskt-taktiskt seminarium av sin egen presskonferens.

Marcelo Bielsa lyckades göra stor show av engelsk fotbolls normalt sett tråkigaste och mest inrutade ritual – presskonferensen. Både på planen och utanför planen har Bielsa alltså satt färg på engelsk fotboll. Alla gillar kanske inte färgerna som Bielsa målar med, men alla måste inte gilla färgerna. Lika lite som alla gillar när andra helt enkelt ”spelar spelet” bättre än vad de själva gör.

Med andra ord, ge Marcelo Bielsa dennes ”slap on the wrist” för att ha brutit mot eller, snarare, ha blivit påkommen med att bryta mot engelsmännens delikata sinnen för riktig eller påhittad sportslighet, låt Derby County klippa ned sina buskar om nu deras träningar är så väldigt hemliga, så går vi därefter vidare med vad som faktiskt betyder något, det vill säga fotbollen. En sak har ändå blivit väldigt tydlig:

Allt kan verkligen hända i Football League. Och när det stod klart strax efter klockan sex igår kväll att Marcelo Bielsa inte hade någon som helst avsikt att avgå så utfärdades det stormvarning runt Leeds, när tusentals supportrar exakt samtidigt drog en djup suck av lättnad.