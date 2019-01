Vem axlar hjälterollen ikväll mellan Arsenal och Man Utd?

Arsenal mot Man Utd. Det går att skriva mycket av FA-cupens hela historia genom ögonen på dessa båda klubbar. Arsenal och Man Utd är de båda klubbar som har vunnit FA-cupen oftast genom åren, 25 gånger gemensamt fördelade på 13 titlar för Arsenal och 12 för Man Utd. Inget lag har slagit ut Arsenal lika många gånger ur FA-cupen som Man Utd, liksom inget lag har slagit ut Man Utd lika många gånger som Arsenal.

Några av matcherna i FA-cupen mellan Arsenal och Man Utd måste dessutom räknas till dess klassiker. FA-cupfinalen 1979 då Man Utd hämtar upp 0-2 till 2-2 i slutminuterna bara för Alan Sunderland att avgöra för Arsenal någon minut senare. Det tvehövdade semifinalmonstret 1998-99, det sista semiomspelet någonsin. FA-cupfinalen 2005 som gick till straffar. Det finns fler matcher, jag glömmer säkert några höjdpunkter.

Omspelen är väl snart historia blott i FA-cupen som helhet. Men i det här skedet av FA-cupen finns de alltjämt ändå kvar. Den möjligheten hänger alltså över kvällens match på Emirates, att oavgjort innebär ett omspel på Old Trafford. En sak är hur som helst säker, när Arsenal och Man Utd drabbar samman brukar det slå gnistor. Det gör just detta cupmöte ovisst och oförutsägbart.

Ett av lagen kommer hur som helst åka ur redan i den fjärde omgången. Tidigt för båda lagen som under senare år har haft ett rätt bra facit i FA-cupen. Arsenal naturligtvis som har vunnit FA-cupen tre gånger under 2010-talet. Man Utd som vann FA-cupen för snart tre år sedan och som var i final förra säsongen. Att åka ut redan i den fjärde omgången är inget som något av dessa lag har för vana att göra.

Men det är ju en del av charmen med FA-cupen. Klubbarna går förvisso in i turneringen i olika omgångar beroende på var i seriesystemet de befinner sig, men väl där så existerar inga skyddsnät. Lagen är inte seedade och det existerar inga dubbelmöten, med returen automatiskt på den större klubbens hemmaplan. Det finns inga garantier, inga skyddsnät och naturligtvis är detta vad som ger FA-cupen dess speciella aura.

Sex Premier League-klubbar rök redan i den tredje omgången, bland dem Liverpool som tog torsk mot Wolves. Av återstående 14 Premier League-klubbar kommer garanterat fem ytterligare försvinna i den fjärde omgången då klubbar från Premier League har lottats mot varandra i fem av 16 matcher under helgen, och utöver Liverpool kommer i alla fall någon av Arsenal eller Man Utd vara borta även de.

När FA-cupen går in i femte omgången kommer närmare hälften av återstående klubbar höra hemma utanför Premier League. Gör detta FA-cupen mer öppen eller mer stängd än normalt den här säsongen? Det går att argumentera åt båda håll. Å ena sidan öppnar det upp FA-cupen längre framåt i turneringen även för andra lag. Å andra sidan gör det chansen för kvarvarande superklubbar desto större att stå som slutsegrare.

En populär inställning under senare år har blivit att det är ”smart” av större klubbar att åka ur exempelvis FA-cupen redan i den tredje eller fjärde omgången, eftersom det gör det möjligt för dem att fokusera på påstått viktigare uppgifter. Något absurt har det till exempel skapat situationen där en manager som åker ut med sitt lag i semifinalen får mer skit för lagets prestation än den manager som åkte redan i den tredje-fjärde omgången.

Några sådana tankegångar finns knappast för varken Arsenal eller Man Utd i detta cupmöte. FA-cupmatcher mellan dem har haft en historisk tendens att utöva ett tungt inflytande på varandras säsonger som helhet, i synnerhet när de under säsongen står i direkt konkurrens med varandra också i ligaspelet. Och så är ju trots allt fallet den här säsongen, båda lagen på samma poäng, båda lagen jagandes Champions League.

Båda lagen befann sig indragna i tung titelstrid 1998-99 när de mötte varandra i en semifinal som skulle bli episk. Man Utd lyckades till sist vinna den semifinalen över två hiskeliga matcher, och inte minst de själva har framfört uppfattningen att förlorar de den semifinalen så slutar nog den säsongen som helhet väldigt annorlunda. Matchen i den femte omgången 2002-03 som Arsenal vinner leder till skon i skallen på David Beckham.

Några år senare befinner sig Arsenal i titelstrid med Man Utd och Chelsea 2007-08 då de åker till Old Trafford för FA-cupmatch i den femte omgången. Andra faktorer väger också in men Arsenal och Arsene Wenger halvtankar den matchen, förlorar stort med 0-4 i en match som visade sig vara början på slutet för Arsenals titelstrid den säsongen. Minst sagt ett varningens finger för att göra avkall på lagets vinnarvilja.

Kan kvällens FA-cupmatch mellan Arsenal och Man Utd på Emirates få samma betydelse för lagens respektive säsong den här gången? Omöjligt är det inte. Det är ingen titelstrid något av lagen befinner sig i, men ändå i tät kamp om Champions League-platsen. Inte minst för Man Utd känns det med Ole-Gunnar Solskjaer som om mycket potentiellt kan komma att förändras om eller rättare sagt när deras medvind och momentum upphör.

Att vara laget som sätter stopp för denna medvind för Man Utd sedan Ole-Gunnar Solskjaer tog över Man Utd kan visa sig dubbelt värdefullt för Arsenal. Dels går de i så fall vidare i FA-cupen. Dels gör de en tydlig markering som mycket väl kan visa sig få effekt också i ligaspelet dem emellan. Dessutom vore det naturligtvis en rätt god vind i deras egna segel för Arsenal, där det efter vinsten mot Chelsea redan blåser rätt fint.

Nu är det så klart svårt att säga särskilt mycket om laguttagningen på förhand både för Arsenal och Man Utd, men något tragikomiskt är det så klart att föreställa sig hur detta kan bli en match mellan båda lagens riddare av den sorgliga skepnad. Mesut Özil hittar vi i Arsenal, extremt högavlönad men petad och inte särskilt önskad. Alexis Sanchez i Man Utd, tidigare i Arsenal, högavlönad men så här långt en flopp i Man Utd.

Kan någon av dem kliva fram den här matchen? Båda har naturligtvis firat stora framgångar i just FA-cupen under senare år, med Arsenal. Förmodligen representerar FA-cupen det finaste någon av dem faktiskt har åstadkommit i engelsk fotboll, vilket borde betyda att FA-cupen ändå betyder något speciellt just för dem. Just nu är det kanske mer tveksamt om någon av dem ens faktiskt får spela.

Alan Sunderland, Ryan Giggs, Danny Welbeck med flera. FA-cupmatcher mellan Arsenal och Man Utd har producerat många hjältar genom åren. Vem kliver fram och blir hjälte ikväll under fredagskvällens flodljus på Emirates?

TRANSFERKOLLEN:

Lucas Perri, från Sao Paolo till Crystal Palace (lån). Ung målvakt från Sao Paolo med meriter från brasilianska ungdomslandslagen lånas in till Crystal Palace. Svårt att veta hur han anpassar sig till England och engelsk fotboll, men givet att Wayne Hennessey riskerar en avstängning på minst fem matcher för att som middagsgäst ha stått för olämpliga gester så kan det visa sig att vi får en hum om det förr snarare än senare. Godkänd – (++)