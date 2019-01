Tio saker att inte hålla utkik efter den här FA-cuphelgen

Varje tidning har sitt återkommande inslag inför varje helg av engelsk fotboll, sitt eget sätt att prata upp den kommande ligaomgången eller cuprundan. Guardian exempelvis har sin kolumn över tio saker att hålla utkik efter, det vill säga en rätt klassisk punktlista där den engelska fotbollen serveras i bufféform. Så även den här helgen där de serverar tio små rätter att hålla utkik efter under FA-cupens fjärde omgång.

Visst finns sådant som på förhand känns mer spännande än annat. Personligen ser jag inte minst fram emot den tidiga matchen mellan Accrington Stanley och Derby County, där Accrington Stanley har chansen att för första gången i klubbens historia ta sig till den femte omgången av FA-cupen. Samt även den sena matchen mellan AFC Wimbledon och West Ham, både på grund av hemmalaget och skrällchansen.

Innan vi rattar in matchen på Kingsmeadow beger vi oss däremot till ett fullsatt The Den där Millwall, som precis kommit överens med sin kommunstyrelse att få bli kvar på sin klassiska arena, tar emot Everton i vad som lovar bli en hårdkokt fotbollsmatch. Därtill är jag fortsatt intresserad av att följa Portsmouths resa i FA-cupen där de under dagen tar emot QPR hemma på Fratton Park.

Emellertid är jag kanske som bekant rätt förtjust i att spela motvalls kärring, så när Guardian i sin variant av uppsnack inför vad vi har att se fram emot under FA-cuphelgen pratar om tio saker att hålla utkik efter, funderar jag istället på vad vi inte kommer att se under helgen, vad vi inte har att se fram emot. Här kommer därför tio saker att inte hålla utkik efter under FA-cupens fjärde omgång:

(10) Skrällar?

Tredje omgången saknade definitivt inte skrällar, när både Oldham och Newport County vann sina matcher mot Premier League-motstånd. Men den här gången är det svårare att se några större skrällar som troliga. Dels för att det inte finns så många matcher av det slaget. Dels för att lag som Oldham och Newport County båda har bortaplan. Millwall kan slå Everton men det vore förmodligen inte någon riktigt skräll. AFC Wimbledon skulle kunna slå West Ham och det vore en skräll. Och Barnet, enda lag kvar från National League, skulle kunna slå Brentford på måndag kväll.

(9) Chelsea på bortaplan!

Tydligen är det inte längre något som händer, det vill säga att Chelsea faktiskt skulle tvingas spela en sådan här match på bortaplan i FA-cupen. Oddsen var inte spelbara på att de återigen skulle lottas på hemmaplan när de mötte Sheffield Wednesday i den fjärde omgången, och skulle de som väntat klara av den matchen kommer en match på Stamford Bridge i femte omgången vara en självklarhet även det.

(8) Multipla omspel!

Omspel är en kär gammal tradition i FA-cupen. Nåja, inte så kär kanske för flertalet av superklubbarnas managers som steg för steg har lyckats lobba bort dem från FA-cupen. De är förvisso kvar i den fjärde omgången fortfarande, men ändå kan man drömma sig tillbaka till bättre tider när det inte blev förlängning och straffar redan vid första omspelet utan där omspel lades på omspel som lades på omspel till dess att ett lag faktiskt lyckats vinna en match. Det gav hår på bröstet minsann!

(7) Fulla läktare?

Att döma av fredagens matcher kan vi nog räta ut frågetecknet. Tyvärr har det blivit en allt vanligare syn under FA-cupens matcher för alla klubbar att det börjar se glesare ut på läktarna. Rimligtvis speglar detta en kombination av faktorer. Ett avtagande intresse för FA-cupen, en viss mättnad för att gå på fotboll, och helt enkelt privatekonomiska skäl. Att klubbar är dåliga på att prissätta sina biljetter till dessa matcher är givet, något som kan förbättras och något som borde ses som en möjlighet.

(6) Positiva artiklar?

Med åren har det blivit någon slags nationalsport för brittiska journalister att i samband med att FA-cupen ska spelas producera mängder av artiklar som berättar om hur mycket sämre och mer meningslös FA-cupen har blivit, för att i nästa andetag aningslöst undra hur det kommer sig att så många ser det på just det sättet. Vet inte om man kan säga att det var något som klickade till i skallen på dem för några veckor sedan, men kanske har de till den här helgen kommit underfund med att om de vill att folk ska tycka om FA-cupen vore det kanske bättre att inte kasta skit på den varje tillfälle som ges.

(5) Paul Scholes!

Tyvärr, inte alla drömmar blir till verklighet. Under veckan lät det som en done deal att Paul Scholes skulle damma av sig TV-kostymen och istället ta över sin barndoms klubb Oldham Athletic som deras nye manager. Kanske inte omöjligt att det sker ännu, men det har definitivt inte skett ännu, vilket betyder att någon Paul Scholes får vi inte se vid sidlinjen när Oldham idag möter Doncaster på bortaplan. Vi får hoppas att han tar över snart så att frågan om vem som är bäst manager mellan Steven Gerrard och Frank Lampard kan få ett självklart svar även den.

(4) Satsande storklubbar?

Endast två gånger under de senaste 23 säsongerna har någon annan klubb än någon av superklubbarna vunnit FA-cupen, vilket om inte annat ruskar om bilden av FA-cupen som en skrällarnas cup en aning. Men det visar att FA-cupens främsta problem inte är, som så många populärt ändå vill mena, att superklubbarna inte tar FA-cupen på allvar utan att de engelska storklubbarna inte gör det. FA-cupen utgör för dem en högst realistisk titelchans som de däremot sällan verkar särskilt intresserade av att ta. Tveksamt om West Ham, Everton, Newcastle med flera klubbar kommer visa något annat den här helgen.

(3) Den förlorade Son-en!

Äntligen någon slags goda nyheter för Tottenham under fredagen när Sydkorea lite överraskande förlorade mot Qatar i asiatiska mästerskapen, vilket innebär att Heung-Min Son kommer hem två matcher tidigare än befarat. En spelare som onekligen behövs så klart, även om han inte hinner hem redan till den här helgen. Fast det är klart, med Tottenhams otur den här säsongen blir Sydkorea kanske så pissed på förlusten mot Qatar att de tar och slänger in Son i militärtjänsten ändå.

(2) Underhållande lottning?

Traditioner är vad de är inom engelsk fotboll, och det finns väl trots allt bara så mycket som är möjligt att göra med något så torrt och trött som en lottning, men inte behöver det heller kanske vara som FA-cupens vanliga lottningar som mest är av slaget att man helst skulle vilja klösa ut sina egna ögon. En äppelkäck programledare som försöker dra något skämt då och då som visslar över huvudet på någon av de halvkända gamla spelare eller C-kändisar de lyckats locka till studion, som därefter plockar upp varannan boll. Lite show och lite substans kan man ändå önska. UEFA:s är inte perfekta, men bättre.

(1) Liverpool!

Helt säkert fanns de som menade att det var bara bra att Liverpool förlorade mot Wolves eftersom då kan Liverpool vinna ligan. Eller något på den skakiga logikens tema. Förvisso en tankegång som nog var formulerad redan i preventivt syfte. Hur som helst borde det kännas surt att just denna helg när alla andra klubbar trots allt spelar fotboll så tittar bara Liverpool på när andra klubbar spelar fotboll. Det kan vara en situation man tvingas förhålla sig till, men det får aldrig vara en situation man önskar sig själva.