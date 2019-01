EFL-hörnan (#29): Blackburn Rovers jagar toppen!

KANON

Leeds. Marcelo Bielsa har knappast gjort sig känd för de stora känslorna när Leeds har vunnit eller avgjort sina fotbollsmatcher. Därför var det lite nytt att se honom visa sådana känslor sedan Leeds vänt och avgjort sent borta mot Rotherham. Möjligen visar det trots allt på någon form av lättnad efter den senaste tidens kontroverser runt Leeds och runt Bielsa själv. Mateusz Klich blev hjälten och är en av de spelare som gjort störst framsteg den här säsongen jämfört med förra. Viktigt för Leeds att få vinsten mot Rotherham. Både för att de kommer från en period med lite svagare resultat, och för att först Norwich och sedan Middlesbrough väntar i kommande matcher.

Nottingham Forest. På andra gången smällde det. Det blev förlust i Martin O’Neills första match med Nottingham Forest, men i den andra matchen kom den första förlösande vinsten för O’Neill, hemma mot Wigan. Viktig vinst för Nottingham Forest som därmed håller viss kontakt med klubbarna ovanför dem över playoff-strecket, inte minst och kanske i första hand Derby County av alla klubbar. Med en så jämn serie kommer det inte bli lätt för Nottingham Forest och för Martin O’Neill att ta sig till playoff, men den första vinsten är i alla fall ett steg på vägen.

Blackburn Rovers. Fjärde raka vinsten för Blackburn Rovers har något oväntat satt laget på kurs mot playoff, och desto bättre blev vinsten naturligtvis av att det var en övertygande 3-0-vinst mot ett Hull City på samma poäng som dem inför matchen. Blackburn Rovers har gått lite under radarn den här säsongen, uppmärksamheten har riktats mot många andra klubbar, men det kan inte blundas för att det är ett kompetent och skickligt lag med spelare som Bradley Dack, Harrison Reed, Adam Armstrong, Danny Graham, Corry Evans med flera. Och vem vet, kanske till och med Jack Rodwell har hittat en klubb han fungerar i nu.

KALKON

Hull City. Har haft några väldigt starka omgångar bakom sig och stigit som en raket i tabellen. Från nedflyttningszonen till sniffandes på en playoff-plats. Alltså kom det något abrupt när Hull City plötsligt kraschlandade borta mot Blackburn Rovers med 0-3, men kanske är det också lite typiskt för ett lag som kanske precis hade börjat tillåta sig att drömma eller slappna av en smula. Återstår att se om det var en isolerad förlust eller en återgång till medelvärdet för Hull City.

OMGÅNGENS MATCH:

Norwich 2-2 Sheffield United. Hoisted on their own petard! Norwich har varit de sena målens mästare hittills den här säsongen, men den här gången var det faktiskt de själva som föll offer för ett mål under matchens sista kvart. Ett mål som betydde att Norwich släppte en 2-1-ledning i toppmatchen mot Sheffield United till 2-2, ett resultat som nog inte gladde någon utom Leeds, men som å andra sidan heller inte direkt skadade någon av de båda inblandade lagen. Teemu Pukki med ett strålande ledningsmål för Norwich i andra halvlek, sedan Billy Sharp firat sin kvittering på straff i första halvlek på allra bästa Mick Foley-vis.

OMGÅNGENS SPELARE:

Joe Lolley, Nottingham Forest. Martin O’Neill hade bara positiva saker att säga om Lolley efter matchen mot Wigan och det var inget konstigt med den saken, Lolley både gjorde mål och en riktigt bra match. Lolley har i själva verket varit bra mest under hela säsongen och visar att han har mycket att bidra med också till O’Neills Forest.

BTW

Lambert. Misslyckades med att rädda kvar Stoke i Premier League förra säsongen. Kommer misslyckas med att rädda kvar Ipswich i EFL Championship den här säsongen.

Keane. Bekräftades i måndags att Roy Keane blir assisterande till Martin O’Neill i Nottingham Forest, och återvänder alltså till klubben där karriären en gång började.

Monk. Tillbaka på Liberty Stadium för första gången som manager, och Garry Monks Birmingham höll så när på att sno med sig alla poäng med en man utvisad.

RESULTAT:

Aston Villa 2-1 Ipswich; Blackburn Rovers 3-0 Hull City; Norwich 2-2 Sheffield United; Nottingham Forest 3-1 Wigan; Rotherham 1-2 Leeds; Stoke 0-2 Preston North End; Swansea 3-3 Birmingham; Bolton Wanderers 1-1 Reading.

Fyra hängmatcher i den här omgången, på grund av FA-cupen.

P.S.

Fantastiska seriefinaler i League One och League Two. Bury och Lincoln City spelade 3-3 i en otrolig League Two-match i lördags, och ikväll vann Luton Town med 3-2 mot Portsmouth.