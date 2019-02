Januarifönstrets vinnare och förlorare i EFL Championship

När januarifönstret stängde så stängde det inte bara för Premier League utan också för Football League. Och för den som tycker att transferfönstret är kaotiskt med 20 klubbar i Premier League kan ni ju föreställa er vad det är med 72 klubbar i Football League, där dessutom lånecirkusen är betydligt mer omfattande. Bara i EFL Championship värvades under januari 57 spelare till 24 klubbar, alltså i snitt över två spelare per klubb.

Ännu en statistik är rätt fascinerande. Nämligen att det värvades fler spelare i Football League under deadline day, alltså transferfönstrets sista dag, än vad det sammanlagt värvades spelare under samtliga 30 dagar dessförinnan. Det är på sätt och vis en naturlig effekt av att ha ett transferfönster, men något osunt måste det rimligtvis också säga om beslutsprocessen och vilka faktorer som styr beslut att värva spelare.

Möjligen på det temat så var det Ipswich Town, fast förankrade i botten av tabellen och med raketfart på väg mot nedflyttning, som värvade överlägset flest spelare. Hela åtta spelare anlände till Ipswich under januari. Ipswich och Paul Lambert verkar gripa efter det sista desperata halmstrået, men det är minst sagt svårt att se hur Ipswich på de tre månader som återstår av säsongen ska kunna spela in åtta nya spelare.

En annan klubb indragen i nedflyttningsstriden är Reading. Om deras strategi är mer hållbar för att hålla sig kvar i EFL Championship är oklart, men är förmodligen finansiellt mer sund. De har värvat Nelson Oliveira från Norwich men i övrigt tagit in mängder med spelare på lån. Ovie Ejaria från Liverpool, Lewis Baker och Matt Miazga från Chelsea samt Emiliano Martinez från Arsenal.

Några häftiga och rätt namnkunniga värvningar har också gjorts, kanske i synnerhet för att vara en andradivision. Frank Lampard hämtade hem en gammal bandmedlem och värvade Ashley Cole till Derby County. Ännu häftigare är kanske Leeds målvaktsvärvning av Kiko Casilla från Real Madrid. Inte för att Casilla var ordinarie i Real Madrid, men det är en minst sagt namnkunnig värvning.

Häftigaste värvningen under EFL Championship var annars Sunderlands köp av Will Grigg för £4m på deadline day. Inte bara för att spelaren väljer att hoppa ned en division till en klubb med kanske större potential, inte bara för att Wigans supportrar blev pissed, utan för att summan är mer än den dubbla vad någon klubb i tredjedivisionen tidigare har betalat för en spelare. Sunderland satsar på uppflyttning.

Men frågan med dessa januarifönster är alltid vilka som blev dess vinnare och dess förlorare sett till den här säsongen. Vilka klubbar har mest markant förstärkt sina positioner och möjligheter inför de återstående 17 omgångarna, och vilka klubbars positioner har försvagats mest eller främst missat en möjlighet att förstärka? Här är mina vinnare och förlorare i EFL Championship under januarifönstret:

VINNARE

West Brom. Bära eller brista för West Brom som naturligtvis ligger i toppen av tabellen med slagläge för automatisk uppflyttning. De flesta ser dem som förhandsfavoriter till just uppflyttning. West Brom var inte särskilt aktiva tidigare under fönstret, men under deadline day small det till rejält med tre tunga värvningar i form av Jefferson Montero från Swansea, Jacob Murphy från Newcastle och Stefan Johansen från Fulham. Seriens redan mest målfarliga lag ökade alltså sin offensiva firepower rejält och i Johansen får de en dokumenterat skicklig mittfältare med erfarenhet från Football League.

Nottingham Forest. Målsättningen för Nottingham Forest är Premier League och de har definitivt gett Martin O’Neill verktygen att jobba med. Yohan Benalouane kom in tidigt som en förstärkning till backlinjen, och under deadline day anlände Leo Bonatini från Wolves och Pelé från Monaco som offensiva förstärkningar. Lägg till dem Molla Wagué från Udinese. Därtill förstärkte Nottingham Forest dessutom sitt mittförsvar genom att under dagen göra klart med Alexander Milosevic. Starkt januarifönster för Nottingham Forest som jagar playoff.

Stoke. Många klubbar efter West Brom och Nottingham Forest har värvat starkt men kanske inte fantastiskt. Derby County, Sheffield United och Preston North End kan alla nämnas. Jag fastnar ändå för Stoke som med två värvningar under deadline day, Danny Batth och Sam Vokes, förstärkte en redan mycket stark spelartrupp. Framför allt Sam Vokes tror jag kan bli en kanonvärvning för Stoke, som lidit mycket under säsongen av att inte ha någon riktigt markant och dominant målskytt. För ett Stoke med en utsidas chans på playoff kan det visa sig värt sin vikt i guld.

FÖRLORARE

Wigan. Under gårdagen var min spontana reaktion att Wigan trots allt gjort ett ganska bra transferfönster. Visst, de hade tappat Max Power till Sunderland men ändå därefter förstärkt med spelare som Anthony Pilkington, Danny Fox och inte minst Leon Clarke på lån från Sheffield United. Men så avslutades deadline day med att Sunderland lyckades i sitt uppsåt att köpa Will Grigg. Inte bara tappar Wigan en för dem väldigt värdefull anfallare, dessutom till en klubb i League One, det har gjort såväl supportrar som egna spelare upprörda och missnöjda. Obra läge inför en oviss vårsäsong.

Middlesbrough. Det råder kanske delade meningar huruvida det är en fördel eller nackdel, men Tony Pulis hotade redan innan deadline day med sin snara avgång om Middlesbrough inte värvade fler spelare. Deadline day kom och gick, Middlesbrough försökte nog värva några spelare men lyckades inte. Så hur reagerar Pulis på den saken, avgår han eller blir han kvar? Den osäkerheten och politiska turbulensen kan knappast vara Middlesbrough till hjälp under säsongen. Kan även diskuteras om Middlesbroughs problem är för svag spelartrupp eller Pulis egna taktiska dispositioner.

Swansea. Ofrånkomligen de största förlorarna i Football League under januarifönstret, efter att inte ha värvat en enda spelare, ha sålt av flera spelare i somras, och dessutom under januari nu ha sex ytterligare spelare, inte minst Jefferson Montero, Tom Carroll och Wilfried Bony. Dessutom var de minst sagt på gång att göra sig av också med Leroy Fer och Daniel James innan oenighet i styrelsen satte stopp för dessa övergångar bokstavligt talat när midnattstimmen var slagen. Spelare som nu kanske är kvar i klubben men sura och desillusionerade. Graham Potter har en omöjlig uppgift.

Kvällens match i Football League: Preston North End vs Derby County!

Dagen har också gett några nyheter av stort svenskintresse. Nottingham Forest värvade alltså Alexander Milosevic, och dessutom blev det klart att Wigan har skrivit ett kontrakt med Jonas Olsson.