EFL-hörnan (#30): Middlesbrough och Norwich med tunga toppvinster!

KANON

Middlesbrough. Såg döda och begravna ut när West Brom gjorde 2-1 halvvägs in i andra halvlek, men Middlesbrough skulle komma tillbaka. Förvisso hjälpta av två rätt släpphänta försvarsageranden från West Brom lyckas Middlesbrough genom Britt Assombalonga göra två mål och vända och vinna matchen. Att Middlesbrough skulle lyckas göra tre mål på West Brom med sin väldigt defensiva uppställning var kanske inte väntat, men möjligen var det något ironiskt att Tony Pulis lyckas få in tre mål på ett lag som så uttalat har försökt distansera sig från hans fotboll. Blytung vinst för Middlesbrough i toppstriden av Football League.

Norwich. Det var en fotbollsmatch spelad utifrån ungefär samma fotbollsprinciper som en match mellan Pep Guardiola och Jürgen Klopp. Rent kollektivt var det förmodligen inte en särskilt mycket sämre fotbollsmatch rent kvalitetsmässigt heller. Norwich känns just nu som det kanske bäst anpassade laget att med sin väldigt höga och aktiva press kunna störa Leeds på planen, och vi fick en utmärkt demonstration av det på Elland Road. En mycket meriterande seger för Norwich som gör att tabelltoppen i EFL Championship känns osannolikt tät efter 29-30 omgångar.

Bristol City. Som att se en kär gammal bekant igen. Samtidigt som Derby County tappar poäng, och samtidigt som Nottingham Forest, Aston Villa och Stoke samtliga misslyckas med att vinna och ta sig närmare playoff så är det istället Bristol City som med en mycket övertygande seger hemma på Ashton Gate mot Swansea lyckas ta ett stort kliv uppåt i tabellen, förbi Derby County och upp på playoff-plats. Bristol City har inte gjort någon särskilt strålande säsong så här långt, men vad de möjligen börjar demonstrera är värdet med och betydelsen av jämnhet.

KALKON

Blackburn Rovers. EFL Championship är en farlig serie när det börjar gå för bra. Blackburn Rovers hade fem raka vinster och fyra raka matcher utan att släppa in ett enda mål innan dagens bortamatch mot Brentford, och med 2-0 efter tio minuter så såg det minst sagt bra ut igen. Men inga träd får växa till himlen i den här serien, därifrån vänder matchen totalt och Brentford vinner till sist med 5-2. Ett lag som alltså inte släppt in ett på nästan fem matcher släpper in fem mål på mindre än en match.

OMGÅNGENS MATCH:

Leeds 0-3 Norwich. En match som spelades med ett intensivt pressande och frenetiskt tempo mest hela tiden av båda lag. Möjligen kan man hävda att tempot i vissa tillfällen blev för högt åtminstone för Leeds. Slarviga misstag i Leeds backlinje gav Norwich flera lägen de lyckades utnyttja samtidigt som Leeds hade svårt att hitta vägar genom Norwichs försvarslinje. Men överlag en rätt bra reklam för den fotboll som just nu spelas i toppen av Football League.

OMGÅNGENS SPELARE:

Jota, Birmingham. Brukar kunna vara lite ojämn för Birmingham men när han är bra är han å andra sidan riktigt bra. Det här var en match då Jota var riktigt bra för Birmingham mot Nottingham Forest. Ständigt närvarande, ständigt spelbar och ständigt aktiv på planen. Svarade för det första målet, för flertalet ytterligare chanser för Birmingham och dirigerade spelet matchen genom från sin position på offensivt mittfält.

BTW

Downing. Märklig situation i Middlesbrough där Stewart Downing inte får starta eftersom en klausul i hans kontrakt säger att om han startar en match till är han berättigad till ett förlängt kontrakt med högre lön.

Debuter. Debuter för både Alexander Milosevic, som startade, och för Kerim Mrabti när Birmingham mötte Nottingham Forest. Jonas Olsson ej med i matchtruppen.

Wilson. Harry Wilson fortsätter imponera stort för Derby County. Måste rimligtvis kunna spela en viktig funktion för Liverpool nästa säsong.

RESULTAT:

Preston North End 0-0 Derby County; Birmingham 2-0 Nottingham Forest; Brentford 5-2 Blackburn Rovers; Bristol City 2-0 Swansea; Hull City 2-0 Stoke; Ipswich Town 0-1 Sheffield Wednesday; Millwall 0-0 Rotherham; Reading 0-0 Aston Villa; Sheffield United 2-0 Bolton Wanderers; West Brom 2-3 Middlesbrough; Wigan 2-1 QPR; samt Leeds 1-3 Norwich.