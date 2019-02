Premier Leagues fem bästa januarivärvningar någonsin

Januarifönstret har stängt. Det hände inte jättemycket i Premier League, förmodligen var det bara Chelsea som gjorde affärer som fick det att svänga i alla fall lite i den stora, vida fotbollsvärlden. Bristen på aktivitet fick naturligtvis alla att börja spekulera i om det på något sätt var något fel med Premier League, om inte allt stod rätt till. Och sedan undrar samma personer hur det kommer sig att det så ofta värvas liksom bara för att värvas.

Att värva spelare i januari är svårt och dyrt, brukar de flesta säga. Och det är väl sant att omständigheterna normalt sett gör det svårt att värva särskilt bra i januari. Det betyder däremot inte att det inte har gjorts några väldigt bra värvningar också i januari, men det borde relativt sett vara mindre vanligt än under sommaren. Miguel Almirón och Gonzalo Higuain känns som två potentiellt mycket bra värvningar denna januari.

Vad menar man egentligen med januarivärvningar? Intuitivt låter det som en värvning som tas in i januari och som får en omedelbar effekt redan den säsongen. Men det finns självfallet flera exempel på spelare som värvats under januarifönstret, och som visar sig bli riktigt bra för sin nya klubb först under senare säsonger. Räknas endast spelare i den första kategorin in eller ska spelare från båda kategorierna räknas med?

Januarivärvningar genomförs ofta för att lösa ett specifikt problem som laget anser sig ha just där och då. Alltså är det någon form av omedelbar effekt man ofta letar efter med januarivärvningar. Ofta är det dessutom lite mer spektakulära spelare som värvas, liksom för att kicka igång laget igen. Men gränsdragningen är lurig. Denna listan använder enklast möjliga definition, en spelare som värvats i januari är en januarivärvning.

Och här är enligt mig de fem främsta någonsin under Premier League-eran:

(5) Dele Alli, Tottenham

Inte många visste vem den här spelaren var som värvades av Tottenham från MK Dons i januari 2015 och omedelbart lånades tillbaka resten av säsongen. Men redan nästa säsong slog sig Alli in i Tottenhams a-lag och blev en nyckelspelare i det lag som skulle utmana Leicester om ligatiteln längst av alla, och i ett Tottenham som under de kommande tre-fyra åren skulle prestera sin bästa fotboll sedan tidigt 1960-tal. Ett riktigt fynd som fortfarande levererar för Tottenham.

(4) Patrice Evra, Man Utd

En av två spelare som Man Utd värvade januari 2006, detta mot Alex Fergusons många gånger uttalade motvilja att värva spelare i januari. Det blev ingen kanoninledning för Evra i Man Utd eller i Premier League, inte minst med en riktigt jobbig debut i derbyt mot Man City, men under de kommande säsongerna skulle han utvecklas till en av världens absolut främsta vänsterbackar och bli en ovärderlig del i ett Man Utd som dominerade engelsk och europeisk fotboll under cirka fem år. Därtill en bubblande personlighet som spred glädje omkring sig.

(3) Virgil Van Dijk, Liverpool

Januarivärvning på grund av Liverpools egen klantighet kan man hävda, men icke desto mindre en januarivärvning. Med Van Dijk spelar det ingen roll om vi pratar om omedelbar effekt eller mer långvarig effekt, han gav Liverpool både och. Från ett Liverpool som kändes permanent otryggt i sitt försvarsspel har Van Dijk kommit in och gett backlinjen en helt ny stadga. En världsback utifrån alla aspekter som måste nämnas i varje diskussion om världens just nu bästa mittback, och är på god väg att leda Liverpool till lagets första ligatitel på 29 år.

(2) Luis Suarez, Liverpool

Om Liverpool hade vetat hur bra Luis Suarez skulle bli för dem finns det kanske en chans att de hade struntat i att bränna £35m av pengarna de fick för Fernando Torres på Andy Carroll. Suarez visade sig inte bara bli bra, han visade sig bli omänskligt bra, så bra att han till och med lyckades lura i folk att Daniel Sturridge var en världsanfallare. Så bra att han 2013-14 mer eller mindre på egen hand höll på att skjuta ett betydligt svagare Liverpool än det vi ser idag till den där efterlängtade ligatiteln. Det ville sig inte, det föll på den berömda grästuvan, men som januarivärvningar betraktat måste detta betraktas som en av de absolut främsta.

(1) Nemanja Vidic, Man Utd

Men inte den främsta. För den andra delen i det där januaripaketet som Alex Ferguson köpte till sig själv 2006 var Nemanja Vidic, arguably den bästa mittback som Premier League har sett. Bildade omedelbart ett mer eller mindre ogenomträngligt mittbackspar med Rio Ferdinand som skulle lägga grunden för åratal av Man Utd-dominans, mängder av titlar och som Man Utd fem år senare inte ens kommit i närheten av att lyckas ersätta. Vidic var aldrig den store bollvirtuosen, men han var kompromisslös, enorm i sitt markeringsspel och en hårding i båda straffområdena.

Bubblare:

Javier Mascherano, Nemanja Matic, Mikel Arteta, Clint Dempsey med flera.