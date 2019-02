Wolves framgång har fått förväntningarna att stiga på Molineux

Huliganismen börjar så smått visa sitt fula ansikte i engelsk fotboll igen. Vi har sett det så sent som de senaste veckorna i flertalet matcher; som när supportrar mellan Bristol City och Swansea börjar slåss på Ashton Gate, som när Millwalls och Evertons supportrar drabbar samman utanför The Den. Det tjänar väl ingenting till att bli särskilt förvånad, det är som förut en helt självklar följd av ökad fattigdom och social utslagning.

Något liknande inträffade när Shrewsbury och Wolves möttes i FA-cupens fjärde omgång för cirka tio dagar sedan. Framför allt hemmasupportrarna var laddade för bråk. Varje gång Shrewsbury gjorde mål stormade supportrarna barrikaden och pepprade både Wolves supportrar och planen med mynt och andra objekt. Till slut nöjde sig inte Wolves supportrar med obscena handgester som svar, utan började besvara elden.

Nu är inte en match mellan Wolves och Shrewsbury vilken som helst anonym match utan det är faktiskt en match mellan två lokala rivaler. Det må kanske inte vara Wolves största regionala rivalitet på långa vägar, men givet att det bara skiljer fyra-fem mil eller två tågstationer mellan dem så är de mer än bekanta med varandra. Dessutom är det bara fem år sedan dessa båda klubbar drabbade samman i League One.

Den gången stod klubbarna på jämförbar fot. Det kan man inte hävda att Wolves och Shrewsbury gör nu. Shrewsbury sliter fortfarande vidare i League One, där de har bytt förra säsongens playoff-plats mot en plats under nedflyttningsstrecket. För dem är League Two en möjlighet nästa säsong. För Wolves är däremot Europa League nästa säsong en möjlighet. Nu är det skilda världar för de båda klubbarna.

Desto större för Shrewsbury kan man tänka när de stormade fram till en 2-0-ledning mot Wolves i FA-cupen på New Meadow. Det var en match som gjord för en typisk skräll i FA-cupen; snorkallt, ett taggat Shrewsbury och ett Wolves som inte alls verkade vara i de så kallade gängorna. I nästan 80 minuter såg Wolves utslagna ut. Men så reducerar Raul Jimenez till 2-1 och med matchens sista anfall lyckades Matt Doherty kvittera.

Vem blir egentligen gladare av det omspelet? Shrewsbury blir det väl knappast, i alla fall inte efter att så sent ha släppt in kvitteringen. Blicken på spelarna och på deras manager Sam Ricketts sa väl i princip allt. Wolves blir det väl förmodligen inte heller, även om det i alla fall räddade dem kvar i FA-cupen, men ännu en match är väl inte vad de helst av allt önskar sig. Polis och ordningsvakt blir det definitivt inte.

Vi ser ett av argumenten mot omspel i kvällens match mellan Wolves och Shrewsbury. Det ger de större klubbarna en out. Det räckte att spela oavgjort för Wolves för att tvinga fram ett omspel hemma på Molineux. Med andra ord, det minskar möjligheten för skrällar i FA-cupen. Å andra sidan ser vi kanske helt omvänd situation mellan Newport County och Middlesbrough, där Newport County fick till ett omspel genom att kvittera i slutet.

Men visst, Shrewsbury tackar helt säkert inte nej till det finansiella vinsten med ett omspel på ett fullsatt Molineux. Huruvida det nu egentligen blir en vinst när man subtraherar dels prispengarna för att ta sig till femte omgången, samt matchen mot Bristol City som en seger hade inneburit. Nu är inte den möjligheten borta ännu, men ska Shrewsbury ta sig vidare ikväll krävs onekligen någon form av skräll.

Nu är för all del inte Shrewsbury obekanta på något vis med att skrälla sig vidare i FA-cupen den här säsongen. Även i tredje omgången klarade de först bara oavgjort på hemmaplan, 1-1 mot Stoke. Därefter i omspelet på bortaplan vänder Shrewsbury 0-2 till seger med 3-2. Nu är för all del inte Stoke på något sätt Wolves, men det är ändå en av den här säsongens större wow-matcher i FA-cupen.

Ett fullsatt Molineux är däremot en mycket tydlig indikation på hur Wolves supportrar ser på kvällens match. De vill vidare i FA-cupen! Naturligtvis lever de i en lyckobubbla nu, där laget precis har dragit ifrån övriga jagande lag, spelar en härlig fotboll och ser ut att ha en riktigt god chans på Europa League nästa säsong. Något supportrarna ser fram emot, men frågan är väl om inte en FA-cupseger skulle smälla högre för dem.

Och varför inte?! Wolves kommer inte ta sig till Champions League den här säsongen, för det är avståndet uppåt alldeles för stort. De löper ingen som helst risk att åka ur Premier League, och med fyra poängs avstånd ned till nästa lag i ligan har Wolves marginal att gå fullt ut på FA-cupen. Och om de gör det har de naturligtvis en rätt god chans att kunna vinna FA-cupen. Inget lag kommer gå säkert mot dem över en enskild match.

Men först ska alltså kvällens match mot Shrewsbury klaras av. Och om den första matchen var någon indikation så blir det inte någon lätt match för vad man får anta blir ett hyfsat roterat Wolves. Lägg därtill en förmodligen kall kväll, helt säkert en väldigt het atmosfär på läktarna och runt arenan, och med ett massivt säkerhetspådrag från polis och matchvärdar. Det kommer vara en riktig cupmatch på Molineux.

Nuno Espirito Santo kan så klart beklaga sig över mängden matcher, även om han för all del har varit rätt tyst om den saken så här långt. Men om nu Wolves har som ambition att sluta sjua och därmed, hyfsat sannolikt, ta sig till Europa League så är det väl bara bra att vänja sig vid att spela två matcher i veckan. Det kommer i så fall bli vardagsmat och krävas av dem under nästa säsong, när det även förväntas mer av dem i ligan.

Huruvida huliganismen som omgärdar matchen mellan Wolves och Shrewsbury faktiskt beror på sociala omständigheter är lite oklart. Eller om det kanske egentligen handlar mer om gäng av unga människor som försöker efterapa eller återskapa något mest ”bara för att”, att det har blivit någon slags social ritual mer än något substantiellt. Trots allt, så många matcher mot lokala rivaler har man kanske inte i Shrewsbury.

Men på och runt Molineux kommer de till skillnad från på hemmaplan befinna sig i ett stort underläge. Risken är naturligtvis att Shrewsbury kommer befinna sig i ett mycket liknande underläge också på planen mot Wolves.

:::

VECKANS OMSPEL

Wolves vs Shrewsbury. Som sagt, lokalt derby på Molineux, som kommer vara packat till sista man, både med publik och med polis. Det säger ändå något fantastiskt om Wolves att det nu råder sådan entusiasm runt klubben.

Newport County vs Middlesbrough. Newport County lyckades kvittera i slutminuterna på Riverside och tvinga fram ett omspel. Hemma på Rodney Parade har de redan slagit ut Leicester den här säsongen. Tony Pulis gamla klubb.

Brentford vs Barnet. Fantastisk match när de båda lagen först möttes i fjärde omgången i en match som till sist slutade 3-3. Detta trots att Barnet är enda återstående lag kvar i FA-cupen som till vardags spelar nedanför Football League.

QPR vs Portsmouth. Oviss match i fjärde omgången där Portsmouth, som redan slagit ut Norwich, mötte QPR på Fratton Park. Men matchen slutade 1-1 och på Loftus Road har nog QPR goda förhoppningar att kunna vinna.

West Brom vs Brighton. En av de tristare matcherna i den fjärde matchen, en match som slutade 0-0 på Amex Stadium. En av få 0-0-matcher West Brom har spelat den här säsongen, och på The Hawthorns bör de kunna vinna den här matchen.