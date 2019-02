Notts County på väg att bli avsnoppade i Football League

Sjuk humor har varit en charmig del av engelsk fotboll i över 150 år och därför har nog engelska fotbollsarenor sett det mesta genom åren. Med andra ord är det nog sällan vi faktiskt ser något nytt. Men förmodligen gjorde vi ändå det i lördags på Meadow Lane när Lincoln Citys supportrar i bortamatchen mot Notts County valde att pryda läktarna med en försvarlig mängd uppblåsbara penisar.

Snopphumorn hade förvisso sin naturliga orsak. Alan Hardy, Notts Countys ägare och ordförande sedan två år tillbaka, hade nämligen lyckats med bedriften att indragen i en lika hetlevrad som onödig twitterdiskussion i ett av sina svar bifoga en bild på… ja, just det, sin egen penis! Oavsiktligt förvisso av allt att döma, men icke desto mindre var det svårt att komma ifrån intrycket att Alan Hardy had just made a dick of himself.

Notts Countys supportrar hade möjligen kunnat uthärda pinsamheten och smäleken från andra klubbars supportrar om inte för några trista omständigheter. För det första att det inte är enda gången som Alan Hardy gjort bort sig på twitter. För det andra, och troligtvis betydligt värre, att Hardys ägarskap och ledarskap är på god väg att för första gången på 157 år skicka Notts County ut ur Football League.

Nedflyttning är aldrig roligt, särskilt inte från Football League. Men för Notts County är det av historiska skäl ännu värre. Notts County är världens äldsta professionella klubb, de är världens äldsta klubb i Football League, inklusive Premier League. De var en av de tolv grundande klubbarna av Football League. Endast två gånger tidigare, för över 100 år sedan, har det hänt att en av dessa klubbar åkt ur Football League.

Notts County har förvisso flirtat med nedflyttning förut. Men den här gången ser det onekligen mörkt ut. De ligger sist i tabellen i League Two. De har endast 16 omgångar på sig att hämta upp ett avstånd om sju poäng till lagen ovanför nedflyttningsstrecket, men egentligen ingenting tyder på att en sådan upphämtning skulle vara på gång. Notts County har vunnit endast fyra matcher under säsongen, och endast en på fyra månader.

Knappast vad Notts County eller Alan Hardy hade väntat sig inför säsongen. En säsong då Alan Hardy själv, i ännu ett av sina återkommande twitterutbrott, menade att uppflyttning för Notts County var en ”dead cert”, det vill säga en garanti. Det är alltså ord som kommit tillbaka och bitit Alan Hardy och Notts County i rumpan. Men detta, att sälja skinnet innan björnen är skjuten, är ett ständigt återkommande mönster för Alan Hardy.

Samma sak hände egentligen redan förra säsongen. Notts County låg tvåa i League Two och Alan Hardy började ägna sig åt twitterbanter med Mansfield Towns supportrar och reta dem för att de inte skulle gå upp till League One. Notts County ramlade ned till femte plats och tvingades till playoff. Ett playoff där Coventry vann mot Notts County i semifinalen sedan Alan Hardy beställt bussar till Wembley i förväg.

Man trodde kanske att Alan Hardy hade lärt sig, men icke. Omedelbart efter hans ”dead cert”-prognos misslyckades Notts County med att vinna en enda av säsongens fem första matcher, och i slutet av augusti fick Kevin Nolan sparken av Hardy. Samme Kevin Nolan som Hardy inte särskilt långt tidigare höjt till skyarna i sådana ordalag att han menade att Nolan var en av Englands framtida förbundskaptener.

Istället för Kevin Nolan anställdes Harry Kewell, men utöver tre raka vinster i början av oktober var de flesta helt överens om att Notts County gjorde helt rätt när de efter bara 73 dagar visade Kewell dörren. Nu anställdes istället Neal Ardley, som haft stor lycka med AFC Wimbledon, men som så här långt har lyckats vinna endast en av tretton matcher med Notts County. På 30 matcher har Notts County släppt in 60 mål.

Alan Hardys ego har däremot satt krokben för honom också på andra sätt. Nottingham Forest har trots att de är lokala rivaler under många år varit en viktig tillgång för Notts County. Både genom att varje sommar spela en träningsmatch på Meadow Lane och genom att låna ut unga spelare till Notts County. Genom att, på twitter så klart, vara oförskämd mot Nottingham Forest lyckades Alan Hardy stoppa denna goodwill.

Något som visat sig mycket kostsamt för Notts County. Två av lagets viktigaste och mest värdefulla spelare förra säsongen var lån från Nottingham Forest, Jorge Grant och Ryan Yates. Den här säsongen valde Nottingham Forest att istället låna ut Yates till Scunthorpe och dessutom har de ironiskt nog valt att istället låna ut Jorge Grant och Tyler Walker till Mansfield Town, som nu istället är på god väg att nå uppflyttning till League One.

Bondkomiken slutar emellertid inte där. Föga förvånande är det många runt Notts County som faktiskt börjar bli rätt frustrerade på Alan Hardys beteende och på hur det håller på att dra klubben i fördärvet. När det avslöjades att anställda i Notts County i två WhatsApp-grupper uttryckt sig kritiskt och nedsättande om Hardy slutade det med att sju av dessa anställda blev avstängda och senare sex av dessa avskedade.

Alan Hardys ego som sagt. Det krävs naturligtvis ett rätt ömtåligt sådant för att alls bry sig om att fundera över vad anställda eventuellt skriver i WhatsApp-grupper. Men det speglar också en ägare som av de flesta har beskrivits som förvisso genuin och uppriktig i sitt ägarskap, men också väldigt sugen på uppmärksamhet och att själv stå i centrum, och vara väldigt känslig för kritik.

Alltså var det kanske inte någon alldeles långsökt konspirationsteori att timingen på Alan Hardys dick-pic på twitter var märkligt precis. Bara dagen innan hade nämligen Guardians Daniel Taylor skrivit en tämligen kritisk artikel om Alan Hardys ägarskap. Händelsevis var det en kritik som dagen efter naturligtvis aldrig kunde få riktigt samma uppmärksamhet som den betydligt saftigare storyn om Hardys penis på twitter.

Den därpå följande reaktionen av Alan Hardy, inte att lägga ned sitt twitterkonto utan istället meddela att klubben var öppen för köp, säger något även den. Möjligen var det ett sätt att hamra hem budskapet att ”vad skulle Notts County göra utan mig?” För det är ju nästa hack i bältet för Hardys ägarskap, han driver en klubb som varje år gör £3m i förlust, och har själv pytsat in £10m av egna pengar för att hålla klubben flytande.

Men Notts County är helt enkelt inte en välskött klubb, varken finansiellt, administrativt eller till sitt ledarskap. De betalar för League Two otroliga £3m varje år i löner, fördelade på 38 (!) spelare, vilket naturligtvis är på tok för många spelare för en klubb som Notts County, vilket med all säkerhet tyder på att de även sitter på löner som nog inte är helt motiverat för en League Two-klubb att betala. Notts County är ett moras.

Naturligtvis verkar detta vara något som går Alan Hardys ego spårlöst förbi. Aningslöst twittrar han därför efter att ha kommit från ett samtal med Peter Ridsdale om hur man bäst driver en fotbollsklubb: ”Just learnt more in the last hour than in the last twelve months.” Ridsdale var alltså ordföranden som var ansvarig för den finansiella härdsmälta som Leeds fortfarande lider sviterna av, 15 år senare.

Om man ska försöka hitta något positivt med Alan Hardy så är det att han i alla fall inte är en av dessa ägare som helt enkelt inte bryr sig, eller äger klubben av cyniska eller direkt rovgiriga skäl. Han vill nog väl, men gör helt enkelt det för många medelålders män så väldigt vanliga misstaget att överskatta sin egen kompetens och betydelse, och gör sig själv till händelsernas centrum. Vissa köper en Porsche, andra köper en fotbollsklubb.

Kanske är det till sist ändå så som Jamie Lannister i Game of Thrones spekulerar mot slutet av allt som utspelat sig under sju och snart åtta säsonger: ”Maybe it really is all cocks in the end!”