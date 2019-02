Om Man Utd ska vinna mot PSG måste de förmodligen göra det ikväll

Ett sätt att få åsikter att framstå som bättre, mer objektiva och mer sanna är naturligtvis att förstärka dem med en siffra. En populär sådan åsikt på sistone har gällt Man Utds chanser mot PSG i Champions League. ”Med José Mourinho som manager hade Man Utd 20% chans att vinna, men nu har Man Utd 60% chans!” är ett exempel på en åsikt som framförts de senaste dagarna. Exakt hur dessa siffror har räknats fram förtäljer inte riktigt historien, men det låter ju smart…

Eller gör det verkligen det? Jag menar, naturligtvis känns det intuitivt självklart att Man Utds chanser är bättre nu än vad de var när lottningen gjordes. Man Utd är ett annat lag, ett mer positivt lag som spelar med större självförtroende än förut. PSG hade nog känt sig tryggare med att möta José Mourinhos Man Utd, då hade de åtminstone kunnat vara mer säkra på vad de skulle möta. Men betyder detta verkligen att Man Utd skulle vara favoriter mot PSG, vilket 60% chans rimligtvis bara kan förstås som?!

Nej, det känns mest tramsigt, och ärligt talat som effektsökande. Man Utd är ett bättre lag än vad de var för två månader sedan, kanske är Man Utd till och med utifrån vissa aspekter ett bra fotbollslag även med sina mått mätt, men det är fortfarande ett lag med sina svagheter och ett lag under utveckling. PSG är ett otroligt talangfullt lag, med spelare av världsklass på de flesta positioner, och har därtill fördelen att få avsluta på hemmaplan. Man Utd kan vinna, men är knappast favoriter.

Om Man Utd ska vinna mot PSG känns det som att det framför allt är ikväll det ska göras, på Old Trafford. Man Utd måste ge sig själva ett riktigt starkt och positivt utgångsläge inför returmatchen i Paris. För att Man Utd ska lyckas med den saken krävs att Man Utd i sin helhet presterar på topp, och ser möjligheten mer än svårigheten. Målvakten måste prestera på topp, försvaret prestera på topp, mittfältet prestera på topp och anfallet prestera på topp. Även Old Trafford måste prestera på topp.

Det har sagts att med Ole-Gunnar Solskjaer så har det gamla Man Utd hittat tillbaka, och i så fall gäller det att Old Trafford lever upp till det ikväll. Old Trafford, precis som Anfield, har på stora europeiska cupkvällar den här mytomspunna elektriciteten som kan bära sitt lag till storhet och få motståndarna att krypa ihop i fosterställning. Kan Man Utd hitta den rätta symbiosen mellan spelarnas prestation på planen och Old Traffords prestation som arena, har PSG förut visat benägenheten att falla samman.

Absurt nog är det kanske PSG som har mest att förlora, och Man Utd egentligen allt att vinna, eller ingenting att förlora. Det är PSG som är helt dominanta i sin liga och till sist egentligen bara existerar för Champions League, utan att hittills någon gång ha lyckats ta sig längre än kvartsfinal. Allt vad Man Utd uträttar i Champions League härifrån är däremot bara att betrakta som en oväntad och positiv bonus. Där finns förhoppningar, men egentligen inga större förväntningar.

Men hur är det egentligen för Ole-Gunnar Solskjaer. Det har under veckan rapporterats att Solskjaer har haft samtal med både Glazers och med Ed Woodward, gett sin syn på hur han ser Man Utd om två år och hur han anser att Man Utd bör jobba härifrån, och rapporterna börjar låta alltmer samstämmiga att just nu är Solskjaer faktiskt den främsta kandidaten att ta över Man Utd efter säsongen. Svårt att bedöma sanningshalten i detta, men det är fantastiskt vad tio vinster på elva matcher kan göra.

Argumenten är inte svåra att se. Ole-Gunnar Solskjaer har på nio omgångar lyckats föra upp Man Utd på Champions League-plats, efter att ha befunnit sig elva poäng back när han först tog över, en fullständigt remarkabel vändning på så kort tid. Absolut ingen hade förutsett detta. Lägg därtill en spelartrupp som verkar älska att spela under Solskjaer och Mike Phelan, och därför är villiga att förlänga sina kontrakt med klubben, och framtiden talar på så vis även den för Solskjaer.

Man vet vad man har, men inte vad man får – är naturligtvis ett sätt på vilket Man Utds styrelse kan tänka. Går det så där bra för Ole-Gunnar Solskjaer är det naturligtvis svårt att tacka adjö till honom. Samtidigt konkurrerar Man Utd även i den europeiska fotbollen, och hur väl Solskjaer hävdar sig med Man Utd i Champions League under våren, närmast nu mot PSG, känns som en faktor utifrån vilken han kommer bedömas. Kan han lyfta laget även mot tuffast möjliga motstånd?

Om Man Utd skulle vinna mot PSG vore det naturligtvis en enorm fjäder i hatten för Ole-Gunnar Solskjaer. Om det skulle bli en jämn och dramatisk åttondelsfinal mellan Man Utd och PSG, i vilken PSG till slut står som segrare, behöver det inte nödvändigtvis heller ligga Solskjaer till last. Men om Man Utd skulle bli kanske inte utspelade men ändå relativt lättvindigt avfärdade av PSG i åttondelsfinalen, skulle det kunna få konsekvenser för hur Man Utd ser på Solskjaers kapacitet och överväga andras mer beprövade metoder.

Parallellt med de båda lagens respektive chanser i åttondelsfinalen har kanske även den relativa bilden av de båda klubbarna förändrats i liknande utsträckning. Den spontana känslan när lottningen drog fram Man Utd mot PSG var något om två helt och hållet kommersialiserade klubbar som ställdes mot varandra. Just där och just då kändes det kanske som att PSG var en av få om inte den enda klubben i världen som kunde ses som mer kommersiellt driven än Man Utd.

Då var det två klubbar som kändes helt driven av stjärnlogiken, synen på spelare som varumärken mer än spelare, och lagutveckling genom stora värvningar. Kanske ligger det i PSG:s natur på sitt sätt, men det ligger inte riktigt i Man Utds natur. Med Ole-Gunnar Solskjaer har det skett en återgång mot gamla värderingar, där lagutveckling handlar om att förbättra de spelare man faktiskt har, samt inte värva stjärnspelare bara för sakens skull, utan värva för klubben rätt spelare.

Ole-Gunnar Solskjaer inte bara vinner match efter match i Premier League och gör succé på engelsk mark, han säger dessutom helt rätt saker om Man Utds framtid. Återstår att se om Solskjaer kan göra succé med Man Utd även i den europeiska fotbollen den här säsongen, eller om matcherna mot PSG kanske blir något av en reality check både för honom och för Man Utd. Och även om det är en åttondelsfinal Man Utd naturligtvis kan vinna, så går de knappast in i åttondelsfinalen som favoriter.

En bedömning som i mina ögon känns rätt självklar, även om jag inte godtyckligt hittar på några siffror att förstärka den. För som vi sett kan påhittade siffror trots att de är avsedda att förstärka en åsikt snarare lyckas åstadkomma det motsatta när man inte är försiktig.