Vilka fem outsiders har störst chans att vinna FA-cupen?

Det har varit en på många sätt underlig säsong i FA-cupen så här långt. Vi befinner oss bara i den femte omgången och redan har tretton Premier League-klubbar eliminerats ur turneringen, och bland dem hittar vi storklubbar som Arsenal, Tottenham och Liverpool. Tre av kvarvarande lag kommer dessutom från League One eller lägre. Vi vet också att en av Chelsea eller Man Utd garanterat åker ut i den femte omgången.

Självfallet är Man City, Chelsea och Man Utd tämligen givna favoriter på förhand att vinna FA-cupen. Det är ju som det ska vara, och som det brukar vara. Endast två gånger de senaste 23 åren har någon klubb utanför de nuvarande sex stora klubbarna i England vunnit FA-cupen; tre de senaste 30 åren och den tredje klubben är Everton. Skrällar är fortfarande rätt vanliga i FA-cupen, men inte gällande vilka som till sist vinner.

Med så många Premier League-klubbar som redan har försvunnit från FA-cupen, och i synnerhet då av dessa sex stora klubbar, är det nu många som menar att det har blivit betydligt mer öppet för någon annan klubb att vinna FA-cupen. Det kan mycket väl vara så. Förvisso skulle även motsatsen kunna hävdas, att plötsligt har vägen rensats och gjort vägen mot FA-cuptitel desto enklare för Man City och Chelsea eller Man Utd.

Om nu Man City, Chelsea och Man Utd kan beskrivas som favoriter att vinna FA-cupen den här säsongen så måste rimligtvis övriga tretton kvarvarande klubbar betraktas som icke-favoriter. Bland dem måste naturligtvis vissa ändå anses ha större chans än andra att gå hela vägen och vinna FA-cupen. Med FA-cupens femte omgång ståendes för dörren tänkte jag här rangordna vilka fem outsiders som har störst chans att vinna FA-cupen.

Och i den bedömningen får vi komma ihåg att lägga in att från och med den femte omgången är det inte längre aktuellt med några omspel. Nu ska allt avgöras under en enda match. Det kanske visar sig få någon betydelse. Det är heller ingen helt enkel eller självklar bedömning, eftersom mycket kan påverkas av hur lottningen utfaller under kommande omgångar.

(5) Bristol City – 2%

Befinner sig mitt inne i en svindlande vinstsvit som har propellerat dem upp på playoff-platserna i Football League, och för närvarande ser ut att bli väldigt svåra att peta ned därifrån. Det är inte någon flash in the pan-säsong för Bristol City som gjorde en mycket stark säsong även förra året, då de även var framme i semifinal i Ligacupen, bland annat efter att ha slagit ut Man Utd. Det är ett bra lag, det är ett formstarkt lag, och det är ett lag som har bra cupfeeling.

(4) Derby County – 4%

Har redan visat framfötterna den här säsongen, inte minst i Ligacupen där de slog ut Man Utd på Old Trafford innan de nästa omgång lottades mot Chelsea på (naturligtvis) bortaplan. Ett lag som kombinerar god rutin med ungdomlig entusiasm. Befinner sig i en tuff fajt om playoff-platserna i Football League och möjligen är det något som kommer dra uppmärksamheten bort från FA-cupen, eller omvänt. Harry Wilson och Mason Mount är två fantastiska små spelare vi kommer få se mycket mer av.

(3) Crystal Palace – 6%

Ett lag med vissa cupanor, även i nutid. Befann sig faktiskt i FA-cupfinal så sent som för tre år sedan, där de hade Man Utd ordentligt på gaffeln, åtminstone innan Alan Pardew fick för sig att börja dansa disco vid sidlinjen. Går att tänka på två sätt kring Crystal Palace, då det är ett i grunden bra lag med kapaciteten att vinna ytterligare fyra matcher i denna upplaga av FA-cupen, men som samtidigt måste lägga fullt fokus på ligaspelet med en hotande nedflyttningsstrid. Michy Batshuayi är ett spännande nyförvärv som kan visa sig silver värt. Slog ut Tottenham förra omgången, senast de gjorde det tog de sig till final.

(2) Watford – 8%

Strålande säsong så här långt för Watford, Javi Gracia har fått Watford att prestera långt över deras materiella förutsättningar. Och för första gången på länge känns Watford på samma gång harmoniskt och harmoniserat, ett lag dessutom med en bredd i truppen man egentligen inte riktigt tänker på. Frågan är hur intressant den där sjundeplatsen är för Watford, för något som kan tala för dem är att de inte har någon nedflyttningsstrid de behöver bekymra sig för, så härifrån har de faktiskt möjlighet att satsa allt de har på FA-cupen, och har de en gnutta flax med lottning och fotboll kan det bära hela vägen.

(1) Wolves – 10%

En smått fantastisk feelgood-stämning runt Molineux för närvarande, där Wolves befinner sig i en riktigt stark svit i ligan. Till och med när det höll på att gå åt Hälsingland senast mot Newcastle så nog poppade Willy Boly upp där med kvitteringen långlångt in på tilläggstiden, vilket visar hur Wolves befinner sig i sådan medvind att de för närvarande har svårt att förlora fotbollsmatcher även när de borde. Fullsatt på Molineux när de omspelade i förra omgången mot Shrewsbury, vilket naturligtvis är lite unikt och visar på atmosfären runt laget och i staden. Tuff match borta mot Bristol City, men de är definitivt den outsider som framför allt kan hota Man City, Chelsea och Man Utd.

:::

FEMTE OMGÅNGEN:

Fredag: QPR vs Watford (20:45). Lördag: Brighton vs Derby County (13:30), AFC Wimbledon vs Millwall (16:00), Newport County vs Man City (18:30). Söndag: Bristol City vs Wolves (14:00), Doncaster Rovers vs Crystal Palace (17:00), Swansea vs Brentford (17:00). Måndag: Chelsea vs Man Utd (20:30).

Sjätte omgången lottas måndag kväll.