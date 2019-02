Kan Newport County svara för FA-cupens största skräll någonsin?

Där finns de välkända jätteskrällarna i FA-cupens långa historia. Där finns Wrexhams fantastiska seger över Arsenal från 1992. Där finns Herefords legendariska vinst mot Newcastle från 1972. Matcher inskrivna för evigt i FA-cupens historieböcker. Frågan är däremot om inte en vinst för Newport County över Man City ikväll omedelbart skulle hoppa upp som FA-cupens största skräll genom alla tider.

Här kan så klart börja hyttas med fingrarna om att Hereford minsann befann sig i den femte divisionen när de besegrade Newcastle, då i den första divisionen. Liksom så klart Lincoln City gjorde samma bedrift mot Burnley 2016-17. Men det är heller inte vilket som helst Premier League-lag som Newport County ställs mot ikväll, inte något mittenlag, utan Man City, regerande ligamästare och ett av Englands bästa lag någonsin.

Det skiljer 82 ligaplaceringar mellan Newport County och Man City. Slänger vi dessutom in i beräkningen hur de finansiella klyftorna mellan klubbar i Premier League, inte minst i toppen av Premier League, och klubbar längre ned i det engelska seriesystemet har ökat markant både sedan 1992 och inte minst 1972, så är det alldeles självklart en herkuleansk uppgift Newport County har framför sig ikväll.

Att lyckas med bedrifter absolut ingen tror att de ska kunna lyckas med är däremot något som präglat Newport County de senaste åren under Micky Flynn som manager. Det hade sin början redan 2016-17 med deras smått fantastiska great escape i League Two, då de räddade sig kvar i Football League på säsongens sista dag, sedan de med tolv omgångar kvar av säsongen befunnit sig elva poäng under nedflyttningsstrecket.

Momentum har varit med Newport County ända sedan dess. Detta har inte minst visat sig i FA-cupen. Förra säsongen slog de först ut Leeds i den tredje omgången, för att därefter ta Tottenham till omspel i den fjärde omgången. Den här säsongen har de gått ett steg längre än så och för första gången på 70 år har Newport County tagit sig till den femte omgången. Och då var det i en tidigare inkarnation av samma klubb.

Resan till den femte omgången har inte heller varit lätt för Newport County. De slog ut Metropolitan Police i den första omgången. I den andra omgången drog de Wrexham, ett Walesderby med andra ord, som Newport County vann efter omspel. Värre skulle det bli i den tredje omgången då Newport County vann mot Leicester, engelska ligamästare så sent som för tre år sedan. Därefter i omspel mot Middlesbrough i fjärde omgången.

Nyckeln för Newport County har varit Rodney Parade, deras egen hemmaplan. Det var där de besegrade Wrexham med 4-0 i omspel. Det var där de med två sena mål gjorde 2-1 mot Leicester. Det var även där som de vann omspelet mot Middlesbrough med 2-0 efter två klassmål. Även mot Man City spelar de på Rodney Parade, och något omspel kommer inte vara aktuellt. Kan det hjälpa dem uppnå det till synes omöjliga?

Fokus kommer naturligtvis hamna på planen som sådan, för det handlar knappast om de gröna och jämna gräsmattor som Man City är vana att spela sin fotboll på. Långa stunder mot Middlesbrough var det mer en leråker de båda lagen spelade på, en plan som tre olika lag använder till både fotboll och rugby. Kan Newport County använda detta faktum till sin fördel mot Man City kommer de så klart göra det. Charmen med FA-cupen.

Men där finns naturligtvis även spelare i Newport County som kan komma att orsaka Man City rejäla problem. Padraig Amond har visat sig riktigt het i FA-cupen den här säsongen och placerade sig i målprotokollet mot både Leicester och Middlesbrough med några riktiga pärlor. Jamille Matt är ett bra komplement till honom i anfallet. Robbie Willmott kommer utgöra ett hot från någon eller båda av kanterna.

FA-cupframgångarna har resulterat i flera miljoner rakt in i Newport Countys klubbkassa redan. Finansiellt har de alltså försörjt sig själva för de kommande åren genom de åren, vilket visar vad FA-cupen kan betyda för en klubb som Newport County, hemmahörandes runt League Twos mellanskikt. Men om Newport County så här långt har gjort pengar i FA-cupen, så kan de ikväll istället fokusera på att göra historia i FA-cupen.

Allting med kvällens match mot Man City är fullsatt eller utsålt. Rodney Parade kommer vara fullsatt in till sista plats, och Man City kommer få uppleva en riktigt tät atmosfär på en för engelsk fotboll så typisk mindre arena. Något som på flera sätt kan få spelare ur balans på ett annat sätt än exempelvis ett fullsatt Emirates eller Anfield, eftersom det är en helt annorlunda, mer skitig upplevelse.

Varenda pryl i Newport Countys klubbshop har rensats från hyllorna ända sedan det i och med vinsten mot Middlesbrough stod klart att Newport County skulle möta Man City i den femte omgången. Och det är vad som är så fascinerande med sådana här matcher i FA-cupen, hur ett helt samhälle, en hel stad, lever upp flera dagar i förväg. Det är, rätt så bokstavligt, som om marknaden eller cirkusen kommer till staden.

Supportrarna har köat i timmar, i blåst och regn, många dessutom sovandes över i tält på trottoaren, för att få tag på biljetter till kvällens match. Många gör det naturligtvis för att det är en av få gånger, kanske enda gången, de kommer få se en klubb som Man City spela på Rodney Parade i Newport. Många gör det för att få se Newport County spela i FA-cupens femte omgång, och bara spela mot ett lag som Man City.

Men längst bak i varje supporters huvud, oavsett vad de nu har för privat anledning att göra allt för att se den här matchen, finns garanterat även motivationen att vilja vara på plats på Rodney Parade för möjligheten att Newport County faktiskt slår Man City, och därmed svarar för den största bragden och bedriften i klubbens historia, liksom den största skrällen i FA-cupens historia.

Dessa drömmar försvinner aldrig i FA-cupen, det är vad som gör den speciell. Det händer väldigt sällan, i själva verket nästan aldrig, vilket bara betyder att när det faktiskt händer är det något väldigt stort och speciellt. Chansen, eller risken, är försvinnande liten att Newport County ska lyckas slå Man City ikväll. Men den finns.