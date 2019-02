De fem främsta cupmatcherna mellan Chelsea och Man Utd

Det var en period om drygt fem år då matcher mellan Chelsea och Man Utd på många sätt var säsongens höjdpunkt, eller åtminstone matcher man visste skulle komma att ha en avgörande betydelse för hur säsongen slutade. Arsenal hade precis påbörjat sitt förfall under Arsene Wenger, Liverpool räckte sällan till över en hel säsong, och Man City var ännu föga mer än en pilsk glimt i Abu Dhabis ögon.

Vad man kan säga om dessa matcher är att de många gånger faktiskt var förvånande bra. Annars brukar ju matcher mellan två topplag, i synnerhet när så mycket står på spel, kunna bli rätt låsta och därför händelsefattiga. Matcherna i ligan kunde många gånger bli mer av ställningskrig, eller så råkade ett lag vara bättre för dagen, men när de båda lagen möttes i cupspel släpptes det ofta mer på tyglarna.

FA-cupfinalerna lagen emellan har kanske sällan varit särskilt underhållande. 1993-94 blev det lite för ensidigt, och både 2006-07 och 2017-18 var det två tämligen tråkiga matcher som spelades på Wembley. Just FA-cupen har så klart blivit en speciell saga mellan dessa båda klubbar. Det är tredje säsongen i rad nu som Chelsea och Man Utd möter varandra i FA-cupen, liksom det kan bli tredje vinsten i rad för Chelsea.

Det är naturligtvis en intressant twist med kvällens match att Man Utd sedan de senast vann FA-cupen för tre år sedan inte har förlorat mot något annat lag än Chelsea i FA-cupen, vilket betyder att om Chelsea vinner ikväll är det bara Chelsea som har lyckats besegra Man Utd i FA-cupen under de fyra senaste säsongerna. Ändå har Man Utd bara en enda FA-cuptitel med sig från dessa fyra år.

Chelsea är med andra ord på rätt god väg att bli något av Man Utds boogy-team i FA-cupen. Även om det så klart underlättar att få spela på hemmaplan. Men så där har det ju inte alltid varit. Chelsea och Man Utd har mött varandra många gånger i cupspel under Premier League-åren, och framgångarna är hyfsat jämnt fördelade. Här är de enligt mig fem främsta cupmatcherna mellan Chelsea och Man Utd:

(5) Man Utd 2-2 Chelsea, FA-cupens sjätte omgång, 2012-13

Det var något med cupmatcherna mellan Chelsea och Man Utd just den här säsongen, de var helt enkelt a bit crazy. De båda lagen lottades mot varandra i den sjätte omgången på Old Trafford. Javier Hernandez och Wayne Rooney gav Man Utd en tidig 2-0-ledning och under hela första halvlek var det mer eller mindre spel mot ett mål. Möjligen spred sig en känsla av falsk trygghet i Man Utds omklädningsrum, för den andra halvleken gav oss en total scenförändring, med ett blixtsnabbt och effektivt kontrande Chelsea som kvitterade matchen med två mål och hade bud på fler. Bortkastad match tyckte Alex Ferguson efter matchen och inte blev det bättre av att Chelsea vann omspelet på Stamford Bridge.

(4) Chelsea 3-5 Man Utd, FA-cupens tredje omgång, 1997-98

Chelsea mot slutet av 1990-talet var ett extremt talangfullt lag, men även ett något svårförutsägbart lag. Det var med andra ord inte någon bekväm lottning som Man Utd drog när de skickades iväg till Stamford Bridge i den tredje omgången. Matchen blev däremot desto mer bekväm med ett Man Utd som hade en field day med ett för dagen synnerligen virrigt Chelseaförsvar. Det hann med att rinna iväg till 5-0 till Man Utd innan Chelsea mot slutet av matchen putsade till siffrorna och kanske räddade något av ansiktet med tre mål, där inte minst Graeme Le Sauxs första reducering helt klart förtjänade att vinna en match.

(3) Man Utd 2-1 Chelsea, Champions League-kvartsfinal, 2010-11

När de här båda lottades mot varandra i kvartsfinalen i Champions League var det två lag som inte var särskilt långt avlägsnade från sina respektive toppar. Det var ett möte som fick de flesta att gnugga händerna och många skrev så klart narrativet om hur de båda finallagen från tre år tidigare nu skulle mötas igen. Något överraskande lämnade Man Utd Stamford Bridge med 1-0 i bagaget vilket gav dem en klar fördel inför returen på Old Trafford. Matchen blev en elektrisk europeisk cupkväll på Old Trafford, Chelsea var piskade att anfalla och gjorde det bra matchen igenom, men efter en jämn holmgång stod Man Utd som segrare.

(2) Chelsea 5-4 Man Utd, Ligacupens fjärde omgång, 2012-13

En smått osannolik match för att vara Ligacupen och för att vara just dessa båda lag som mötte varandra. En match som inte skulle kunna hålla sig inom 90 minuter. Skador med mera gjorde att Man Utd tog ett mer ungdomligt lag än normalt till Stamford Bridge, så de flesta befarade nog en till sist rätt bekväm seger för Chelsea. Det blev en barnbrännare där Man Utd tog ledningen en gång, två gånger, tre gånger, innan Chelsea kvitterade i absolut sista tilläggsminuten med en något dodgy dömd straff. Förlängningen såg Chelsea ta över matchbilden och göra de två mål som till sist skulle visa sig avgöra den här cupmatchen. Ryan Giggs reducering på straff i slutminuten betydde inget.

(1) Man Utd 1-1 Chelsea, Champions League-final, 2007-08

Unik match på flera sätt naturligtvis. Dels för att det var en Champions League-final, därtill första och hittills enda gången som två engelska lag har mötts i en Champions League-final. Dels eftersom matchen, som spelades i Moskva, spelades ända långt in på sena natten, därtill i ett alltmer tilltagande regnväder. Det var två enormt bra lag på toppen av sin förmåga, som skulle visa sig på gränsen till oskiljaktiga. Man Utd ägde första halvlek, Chelsea den andra halvleken, förlängningen blev en helt jämn men intensiv historia där vardera laget fick varsin jättechans. Matchen var ett gastkramande drama i flera akter, där den allra sista akten blev en straffläggning. Cristiano Ronaldo missade sin straff, John Terry missade sin straff, Ryan Giggs satte sin straff innan Edvin Van Der Sar räddade Nicolas Anelkas straff.

Kommer kvällens match mellan Chelsea och Man Utd knuffa ned någon eller några matcher på den här listan?