Man City kommer försöka knocka Schalke 04 redan i första ronden

Burton Albion i Ligacupens semifinaler, Rotherham, Burnley på hemmaplan, Newport County och Swansea hittills i FA-cupen, samt alltså Schalke 04 i åttondelsfinalerna av Champions League. Man City gillar ju detta med rekord som vi vet, verkliga eller inbillade spelar ingen större roll, och frågan är väl om Man City möjligen är på väg att få den rent lottningsmässigt lättaste säsongen någonsin.

Visst är det en faktor som är Man City till rätt stor hjälp den här säsongen. Visst spelar de fler matcher än övriga konkurrenter, men å andra sidan blir flertalet av dessa matcher rena processioner, så nackdelen därav blir liten eller intet. Man City befinner sig i final av Ligacupen utan att ha behövt ta ut sig, kommer behöva bekänna färg som tidigast i FA-cupens semifinal respektive Champions Leagues kvartsfinal.

Det vill säga, om nu allt går som det ska. Matchen mot Schalke 04 ska naturligtvis vinnas först också, och Man City har ju viss historik av att underprestera i Champions League, även under Pep Guardiola som manager. Att förlora mot Liverpool var kanske inte någon stor skandal, men sättet de förlorade på var mindre bra. Säsongen dessförinnan blev det ett mindre fiasko redan i åttondelsfinalen mot Monaco.

Naturligtvis måste också sägas att Man City, olikt vad man kan säga om exempelvis FA-cupen, ändå har gjort sig förtjänta av en väldigt gynnsam lottning i Champions League. Till skillnad från Tottenham, från Liverpool, och från Man Utd så vann ju faktiskt Man City sin Champions League-grupp. Visst, de hade kanske också en lättare grupp, men å andra sidan förtjänade de denna fördel genom att vinna ligan förra säsongen.

Man City har även fördelen att få börja på bortaplan och avsluta på hemmaplan. Vilket betyder att Man City har möjligheten att i praktiken avgöra mycket av åttondelsfinalen redan ikväll, med ett bra resultat mot Schalke 04. Något som skulle lätta upp senvintern ytterligare för dem. Man City har möjlighet att göra något som varit en av deras styrkor under mest hela säsongen – avgöra matcherna innan de knappt ens hunnit börja!

I alla matcher Man City har spelat sedan annandagen har de gjort matchens första mål i genomsnitt i den 16:e minuten. I hälften av matcherna har de gjort första målet redan under matchens första kvart, i fyra av matcherna har klockan inte ens hunnit slå fem minuter innan Man City gjort sitt första mål. Ett mönster som följt Man City under hela säsongen, i 19 av 27 matcher har de gjort mål under första kvarten.

Ofta pratas det om de bästa lagens förmåga att göra mål sent i matcherna. Men minst lika viktigt är förmågan att göra tidiga mål, eftersom det ger i det här fallet Man City större möjlighet att spela matcherna på sina egna villkor, kontrollera och dominera matchbilden och spela mot en nedslagen motståndare. Föga förvånande har Man Citys tidiga mål många gånger också resulterat i stängda matcher redan i halvtid.

Vad vi ser är en hyfsat tydlig skillnad jämfört med förra säsongen. Då gjorde Man City snarare en grej av det där med sena mål, flera matcher vanns i matchens slutminuter. Den här säsongen ser vi inte alls lika många sena mål från Man City, men desto fler tidiga mål. Det har skett tillräckligt ofta att inte enbart kunna avskrivas som tillfälligheter. Vad som orsakade poängtappen i ligan var oförmågan att följa upp det tidiga första målet.

Vi kan förvänta oss att Man City kommer söka efter det tidiga knockout-slaget även mot Schalke 04. Om inte ett knockout-slag så åtminstone en rejäl krok eller uppercut som gör att Schalke 04 börjar vackla och aldrig riktigt hittar in i matchen. Huruvida detta kommer i ett snabbt mål ikväll eller genom att Man City vinner matchen ikväll är oklart. Schalke 04:s enda chans i åttondelsfinalen är däremot att undvika detta tidiga knockout-slag.

Tror vi verkligen att Schalke 04 mäktar med det? Nej, inte för en sekund. Bundesliga är så klart som Bundesliga är, så kanske ska vi inte göra för mycket av tabellplaceringen, men att Schalke 04 befinner sig på fjortonde plats är definitivt ingen styrkeförklaring. Detta i en liga där lagen knappast gjort sig ett namn för att vara taktiskt och defensivt särskilt disciplinerade eller rutinerade. Det bör bli en munsbit för Man City.

Ett Man City som förvisso har gått på minor förr i Champions League. Men de lär sig naturligtvis även de säsong för säsong. Kvalitetsskillnaden mellan Man City och Schalke 04 är för stor för att detta ska bli en särskilt spännande åttondelsfinal. Kvällen kan räddas dels av att Man City vet med sig att de har en retur på hemmaplan som skyddsnät, dels av att Man City har halva huvudet redan på Wembley för söndagens Ligacupfinal.

Men så given på förhand känns Man Citys åttondelsfinal mot Schalke 04 att det är svårt att se någon bry sig det minsta om den på bekostnad av den på pappret betydligt saftigare åttondelsfinalen mellan Atlético Madrid och Juventus. Det enda som skulle kunna ändra på det är väl om Schalke 04 skulle råka vinna ikväll.

:::

Bayern München gjorde vad de var piskade att göra på Anfield. De försvarade sig lågt och väldigt disciplinerat. Liverpool var å sin sida inte tillräckligt skarpa eller precisa att kunna göra något åt det. Matchen slutade 0-0 vilket antingen är ett rätt bra eller ett rätt olustigt resultat för båda lagen, beroende på hur man ser på saken. Viktigt för Liverpool var att hålla nollan, och inte släppa in något bortamål.

Returen i München känns helt öppen. Liverpool kommer ha en mer stabil backlinje till den matchen, samtidigt som deras offensiva linje måste prestera bättre. Samtidigt så kommer Bayern München anfalla mer i den matchen, de är piskade att vinna, vilket ger fler ytor till Liverpool. Men givet att Liverpool har förlorat samtliga tre bortamatcher i Champions League hittills så kan det inte kännas jättetryggt.

Bayern München hade inte mycket att sätta emot på Anfield. Men de hade rutinen och självinsikten. Det brukar kunna räcka långt i Champions League.