Hur påverkar Chelseas transferförbud deras syn på Maurizio Sarri?

Dagens stora nyhet är att Chelsea har dömts av FIFA till transferförbud under två kommande transferfönster på grund av felaktigt agerande i samband med värvningar av underåriga spelare. Det är förvisso ingen nyhet att Chelsea har varit under utredning för just detta, men idag kom alltså räkningen. Chelsea fälldes för felaktigt agerande gällande 29 spelare, efter att ha fått närmare 100 fall granskade.

Därefter har det spekulerats friskt i vad detta transferförbud kan tänkas få för betydelse för Chelsea. Åsikterna verkar samlas i två läger. Dels de som menar att detta är ännu ett slag i maggropen för en klubb som redan befinner sig i vad som kanske lite dramatiskt beskrivs som kris och kaos. Dels de som rycker på axlarna och menar att Chelsea tvärtom kan må bra av ett transferförbud.

Vi vet naturligtvis inte vad detta transferförbud kommer ta sig för konkreta former under den närmaste tiden. Chelsea har redan meddelat att de överklagar FIFA:s beslut, och det är en process som självfallet kommer dra ut på tiden och förmodligen göra det möjligt för Chelsea att värva även i sommar. Som vi sett i andra fall kan även överklagan leda till ett reducerat transferförbud, ett transferfönster snarare än två.

Men att hävda att transferförbudet är något positivt för Chelsea är rätt långsökt. Inget av vad man menar att Chelsea kan bli tvingade att göra med ett transferförbud är något de inte skulle kunna göra utan ett transferförbud. Det enda ett transferförbud kan göra för Chelsea är att begränsa deras handlingsalternativ. Vilket naturligtvis också är varför Chelsea väljer att överklaga transferförbudet.

Transferförbudet är ännu en dolk i ryggen för en klubb som helt enkelt inte har haft många rätt under senare år. De är redan på god väg att sparka den manager de anställde som ett långsiktigt alternativ för bara ett halvår sedan. Deras nya arena har lagts på is sedan Roman Abramovich förvägrats nytt VISA. Sportchefen Michael Emenalo har lämnat men ännu inte ersatts. Flera av deras bästa spelare vill lämna klubben.

FIFA har knappast gjort saken bättre. Dels meddelades för några månader sedan att FIFA kommer förändra reglerna för klubbar att låna spelare, vilket kommer ha en rejäl inverkan på Chelseas modell med mängder av spelare de äger men lånar ut, vilket har sportslig såväl som finansiell betydelse för Chelsea. Och så nu alltså detta transferförbud som en sorts lök på laxen. Hur kommer det påverka Chelsea?

Vad man kan säga är att det i realiteten kan svänga åt båda håll. Många hoppas att det kan leda till en reboot av Chelseas transferpolicy som de senaste åren har varit rätt misslyckad, fastän det lika gärna riskerar leda till fler stressade, felaktiga och kostsamma värvningar. Många hoppas att det kan leda till att Chelsea nu satsar på sina ungdomar, fastän det även är ett incitament att förlänga sina kontrakt med befintliga, äldre spelare.

Det där är naturligtvis frågor som under dagen har diskuterats och utvecklats i mängder av tidningar och andra forum. Som någon lite syrligt påpekade verkar ju det vara vad folk fokuserar på med det här beslutet, hur det påverkar Chelseas transferaktiviteter, snarare än vad det betyder för unga fotbollsspelare och deras sociala situation. Men det är väl å andra sidan hyfsat förståeligt att det blir på det sättet.

Frågan som omedelbart intresserade mig när beskedet om Chelseas transferförbud kom var hur detta påverkar den andra större och aktuella fråga som Chelsea nu brottas med hur de ska besvara, nämligen hur de ska göra med Maurizio Sarri. Gör FIFA:s besked om transferförbud det mer eller mindre troligt att Chelsea drar ett streck i sanden och säger tack och adjö till Maurizio Sarri?

Min preliminära slutsats är att Chelseas transferförbud bör göra det mer troligt att de ger Maurizio Sarri sparken. När kan diskuteras, om detta sker redan under säsongen, eller om det anstår till efter säsongen, men det är egentligen en annan fråga som mer beror på vad Chelseas hoppas kunna uppnå specifikt den här säsongen. På vad grundar jag alltså denna slutsats?

På vad vi har sett av Chelsea under Maurizio Sarri hittills, och på den problemdiagnos som redan har gjorts med honom som manager. Hela argumentet för Sarri hittills har varit att han behöver mer tid och nya spelare för att hans fotbollsidé ska kunna få ett realistiskt genomslag. Vad man än anser om transferförbudet så kommer det begränsa Chelseas möjligheter att göra alltför omfattande förändringar av spelartruppen.

Med Maurizio Sarri har Chelsea därför en manager som redan uttryckt sin mycket tydliga uppfattning om spelarnas otillräcklighet för sin spelidé men som skulle vara tvungen att fortsätta arbeta med majoriteten av dessa spelare, med vilka han även verkar ha en minst sagt tveksam relation. Sarri har även visat sig allt annat än benägen att vilja satsa på Chelseas många yngre talanger, vilket inte heller bådar särskilt väl.

Med transferförbudet hängandes över sina huvuden är Chelsea i större behov än tidigare av att hitta en manager som kan göra det bästa möjliga med de spelare Chelsea redan har. Absolut ingenting tyder så här långt på att Maurizio Sarri är den managern. Exakt allt tyder däremot på att han inte är den managern. Åtminstone inte här och nu, inte i Chelsea, inte i Premier League.

Kanske är det den bestående fördelen med transferförbudet, oavsett vad det till sist tar sig för form, att det helt enkelt rensar alternativen för Chelsea och leder till en större klarhet i tänkandet om framtiden. Ett tänk som varit rätt suddigt i Chelsea under en längre tid.

EUROPA LEAGUES ÅTTONDELSFINALER:

Chelsea vs Dynamo Kiev. Smålurig lottning där Chelsea ställs mot rutinerat motstånd i europeiskt sammanhang, men naturligtvis är det en åttondelsfinal som Chelsea ska kunna vinna. Men mycket beror naturligtvis på vad det är för Chelsea som ställer upp.

Stade Rennais vs Arsenal. En match som Arsenal egentligen skulle ha börjat hemma, men som de nu får avsluta på hemmaplan eftersom UEFA vill separera Arsenals matcher från Chelseas. Gör uppgiften lättare för Arsenal, men underskatta inte Rennes som slog ut ett bra Real Betis. Franska klubbar har en bra säsong i Europa.