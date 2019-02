De fem bästa cupfinalerna under Premier League-eran

Cupfinaler är sällan de allra bästa fotbollsmatcherna. Alldeles för mycket står kanske på spel för båda de inblandade lagen för att förutsättningarna ska vara de bästa att skapa en särskilt fantastisk fotbollsmatch, även om dramatiken naturligtvis kan vara hög. Möjligen påverkas det ofta av att spelas på en relativt sett obekant arena, med en massa ritualer runt omkring matchen som även de känns obekanta och rycker isär rytmen.

Å andra sidan, de gånger en cupfinal ändå blir en riktigt bra fotbollsmatch, så tenderar just det faktum att så väldigt mycket dessutom står på spel bidra till att göra det till helt fantastiska fotbollsmatcher. Där finns en dramatik, en känsla av unik högtid, som är svår att få till i andra matcher, oavsett om det så är ligamatcher eller exempelvis dubbelmöten i europeiskt cupspel. Matcher i vilka själva luften ofta vibrerar av spänning.

Engelsk fotboll har naturligtvis sina klassiska cupfinaler. FA-cupfinalen mellan Blackpool och Bolton Wanderers från 1953 är fortfarande hågkommen som The Matthews Final. Vi kommer ihåg den hårdföra FA-cupfinalen 1970 mellan Chelsea och Leeds. Sunderlands triumf 1973 över Leeds är även den minnesvärd. FA-cupfinalen 1979 mellan Arsenal och Man Utd. Evertons FA-cupfinaler under 1980-talet.

Under Premier League-eran, en rätt godtycklig period i största allmänhet naturligtvis men desto mer så när vi pratar om cupfinaler, har vi sett sammanlagt 53 cupfinaler inom engelsk fotboll, det vill säga i FA-cupen och i Ligacupen. Ärligt talat måste sägas att endast en handfull av dessa cupfinaler har varit riktigt bra fotbollsmatcher. De flesta av dem har istället varit rätt gråtrista historier som ej lyckats leva upp till förväntningarna.

Men som sagt, några av dem har å andra sidan varit riktigt bra. Och med gårdagens Ligacupfinal mellan Chelsea och Man City i färskt minne, kan det kanske vara en idé att pigga upp minnet med vad vi anser är de fem bästa engelska cupfinalerna under Premier League-eran:

(5) FA-cupfinalen 1995: Everton vs Man Utd

Inte den mest målrika FA-cupfinalen någonsin, men definitivt en av de FA-cupfinaler med mest dramatik. Everton hade bara någon vecka tidigare med minsta möjliga marginal lyckats rädda sig kvar i Premier League. Man Utd å sin sida hade bara någon vecka tidigare förlorat ligatiteln för första gången på tre år. Man Utd ägde matchbilden men ett relativt tidigt mål av Paul Rideout, med Anders Limpar med i förarbetet, gav Everton något att hålla fast vid. Och som de höll fast, där våg efter våg av Man Utd-anfall till sist stoppades av en fantastiskt spelandes Neville Southall i Evertons mål, som gjorde en av sina sista stora insatser i Evertontröjan. Fantastiska scener på Wembley, Everton vann med 1-0, och än idag den senaste stora titeln Everton vunnit.

(4) Ligacupfinalen 2008: Chelsea vs Tottenham

Nervdallrande match mellan två rivaler. Chelsea gick in i finalen som regerande mästare i Ligacupen och närmast på toppen av sin förmåga, även om José Mourinho lämnat klubben tidigare under säsongen. Tottenham, förhöjda av ett väl samspelat anfallspar i Dimitar Berbatov och Robbie Keane, hade tagit sig till finalen genom att besegra Arsenal med 5-1 i semifinalen. Ligacupfinalen började programenligt när Didier Drogba gav Chelsea ledningen i första halvlek, men Tottenham skulle äta sig in i matchen. Berbatov kvitterade på straff i andra halvlek. Matchen gick till förlängning där Jonathan Woodgate av alla nickade in 2-1 tidigt till Tottenham. Tottenham höll ut och fick lyfta bucklan. Chelsea, vilket blev ett mönster under säsongen, räckte inte hela vägen fram.

(3) FA-cupfinalen 2014: Hull City vs Arsenal

Om Hull City hade lyckats göra det tredje mål de var snubblande nära att göra i början av den här FA-cupfinalen hade historien helt säkert tagit en helt annan vändning. Hull City chockade inte bara Arsenal utan hela världen genom att börja matchen i ett rasande tempo och efter åtta minuter ledde de matchen med 2-0. För Arsenal, som inte vunnit en titel sedan 2005, vilket blivit en börda över deras axlar, började onda aningar kännas, och tankarna gå till en annan cupfinal de också bara skulle vinna, några år tidigare. Men den här gången ville historien annorlunda. Istället för 3-0 reducerade Santi Cazorla efter en dryg kvart och Arsenal fick en väg tillbaka in i matchen. Matchen gick till förlängning, där Aaron Ramsey, inte för sista gången, stod som matchvinnare till sist.

(2) Ligacupfinalen 2017: Man Utd vs Southampton

En oväntat bra och dramatisk cupfinal mellan ett Man Utd som fortfarande var på uppgång och hade medvind under José Mourinho, pådrivna av Zlatan Ibrahimovic och Paul Pogba, och ett Southampton som spelade riktigt bra fotboll under Claude Puel. En final som kunde ha fått ett helt annat utseende om Manolo Gabbiadinis tidiga mål inte felaktigt bortdömts för offside. Istället var det Man Utd som rusade fram till en 2-0-ledning och där hade kanske sagan en annan dag varit slut. Men inte den här gången, Southampton fortsatte kriga, Gabbiadini reducerade innan halvtid och kvitterade även tidigt i andra halvlek. Southampton hade det bästa av spelet under den här perioden men i slutänden är det ändå Zlatan Ibrahimovic som står som hjälte på Wembley.

(1) FA-cupfinalen 2006: West Ham vs Liverpool

Fotbollens grymhet och fotbollens skönhet perfekt illustrerad på en och samma gång i denna dramatiska FA-cupfinal, som inte utan anledning har kommit att kallas för The Gerrard Final, som ett slags homage till Stanley Matthews. West Ham, precis som Hull City, trotsar förväntningarna och går fram till en 2-0-ledning. Liverpool, precis som Arsenal, reducerar tidigt och lyckas kvittera i andra halvlek. Alla förväntar sig att Liverpool ska vinna matchen därifrån men West Ham har en swerve i bakfickan. Paul Konchesky ger West Ham ledningen igen och härifrån finns ingenting som tyder på att Liverpool ska komma in i matchen igen. Alla inväntar slutsignalen när bollen landar hos Steven Gerrard cirka 30 meter från mål. 3-3 och Liverpool vinner på straffar, ett resultat Liverpool var inte helt obekanta med.