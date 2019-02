Playoff står på spel när Nottingham Forest möter Derby County

Nottingham Forest har inte vunnit ett derby mot Derby County sedan 2015, men det är en svit som helt enkelt måste få ett stopp ikväll om Nottingham Forest ska ha någon form av realistisk chans att ta en av de återstående playoff-platserna. Det återstår tretton omgångar för Nottingham Forest att ta in sex-sju poäng på lagen ovanför dem i tabellen, och Derby County bara råkar vara ett av dessa lag.

Särskilt surt måste det vara för Nottingham Forest som de senaste omgångarna har drabbats av några rätt hårda domarmisstag som kostat dem värdefulla poäng. Borta mot West Brom dömde domaren straff i slutminuterna på en ren filmning, och borta mot Preston North End dömde domaren felaktigt bort Nottingham Forests mål på grund av offside. Fyra poäng som hade gett tabellen ett helt annat utseende för Forest.

De två matcherna hade också gett Martin O’Neills första tid i Nottingham Forest ett helt annat utseende. Nu har inte Nottingham Forest startat dåligt under O’Neill, men två vinster, två förluster och två oavgjorda matcher ger ändå ett intryck av att laget lite står och väger. Fyra vinster på sex matcher hade tvärtom varit ett rejält styrkebesked. Ett styrkebesked som kanske därför kan komma ikväll istället, mot Derby County.

Ett styrkebesked som inte bara kan komma, utan förmodligen måste komma. Derbyt mellan Nottingham Forest och Derby County är alltid ett mycket hett möte, ett av dessa många engelska derbyn som rent medialt kanske befinner sig lite i skymundan av några av de största klubbarnas, men som inte för den sakens skull ligger dem därefter i fråga om hetta, intensitet och rivalitet.

Rivaliteten mellan Nottingham Forest och Derby County är naturligtvis geografisk, med båda klubbarna liggandes mycket nära varandra i East Midlands. Rivaliteten klubbarna emellan är däremot även historisk, något som framför allt fick sitt utlopp under 1970-talet då först Derby County hade sina stora framgångar under årtiondets första halva, innan de sista åren av årtiondet såg Nottingham Forest erövra både England och Europa.

Vad som kanske är lite unikt med just detta derby, och som skiljer dem från de flesta andra derbyn där relationen mellan klubbarna snarast definieras av hur lite de faktiskt har gemensamt, är att relationen mellan Nottingham Forest och Derby County är så tydligt definierad av en person de båda klubbarna faktiskt har gemensamt – nämligen Brian Clough, en av engelsk fotbolls främsta och mest legendariska managers.

Brian Clough var i Derby County mellan 1967 och 1973, han vann först Division Two för att därefter göra Derby County till ett av Englands bästa fotbollslag, som skulle vinna den engelska ligatiteln 1971-72. Efter att ha avgått från Derby County, och tillbringat några år i skuggan, tog Clough över Nottingham Forest i Division Two, och skulle under 18 år som manager vinna Europacupen två gånger, ligan en gång och Ligacupen fyra gånger.

Fotbollen främjar kanske inte alltid de mest vuxna attityderna till frågor om lojalitet, identitet och relationer. Alltså är det kanske inte att förundras över att istället för att båda klubbarna värderar sin tid med Brian Clough så har rivaliteten mellan Nottingham Forest och Derby County, och dess supportrar, i hög utsträckning kommit att handla om vilken av de båda klubbarna som egentligen mest är ”Brian Cloughs klubb”.

Visst kan man tycka att det framstår som en smula patetiskt. Men det är ju knappast unikt inom fotbollen, och dyker upp med jämna mellanrum i stort såväl som i smått. En spelare som kom till en klubb som 14-åring och spelat över 20 år i dess a-lag kan fortfarande anses ha kommit från en annan klubb om han tränade med dem som trettonåring. Att en spelare i en klubb som barn höll på den andra klubben ger alltid upphov till skadeglädje.

Normalt sett kanske sådant här förblir på någon form av banternivå mellan supportrar, men Nottingham Forest och Derby County har lyckats förhöja och formalisera det hela till en helt egen grej. The Brian Clough Trophy är inte bara ett namn bland flera för själva matchen som sådan, utan en rent konkret silvertrofé som delas ut till det lag som vinner derbyt mellan de båda, en tradition som startade 2007, för tolv år sedan.

Att föreställa sig något liknande i några andra av Englands största derbyn är ogörligt. Att exempelvis ha avslutat söndagens derby mellan Man Utd och Liverpool med att ha delat ut en trofé till det lag som eventuellt hade vunnit matchen hade på något sätt känts rätt absurt. Detsamma kan sägas om derbyt mellan Arsenal och Tottenham exempelvis, precis som ett flertal andra större derby i England.

Men, som sagt, man anar att mycket av saken beror just på att Brian Clough var en så stor karaktär både inom engelsk fotboll och i relation till båda klubbarna, samt att just dessa båda klubbar just har en sådan koppling gemensam. Dessutom kan man ana att det även följer av att det är två klubbar som har vunnit stora titlar för många år sedan, men som inte längre realistiskt sett kan vinna de stora titlarna.

Alltså befinner vi oss nu här, med en enskild match utifrån vilken det delas ut en titel som helt säkert betyder mer för de båda inblandade lagen än vad exempelvis Community Shield gör, som tydligen ändå är stor nog för Pep Guardiola att betona att Ligacupen inte är den första titeln han vinner den här säsongen. En match som under alla år präglats av heta känslor, bråk, uppvigling och stundtals rena slagsmål.

Samtidigt som det ofrånkomligen är så att just den här kvällen har detta derby mellan Nottingham Forest och Derby County en betydligt mycket större betydelse än så, då den kan komma att ha en helt avgörande betydelse för toppen av tabellen, och om det blir Nottingham Forest eller Derby County, eller möjligen båda två, som lyckas ta någon av de där sista playoff-platserna.

Och hålla drömmen om en återkomst till Premier League vid liv. Samma Premier League som varken Nottingham Forest eller Derby County har vunnit, eller ens varit nära att vinna, sedan Brian Clough, antingen fysiskt eller i anden, var kvar i klubben.