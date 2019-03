Kan Liverpool vinna den tuffaste matchen de har kvar att vinna?

Slut på tjafset! Det är nu det ska avgöras. De kommande sex veckorna, innehållandes sju ligaomgångar, kommer att avgöra vilka som får avsluta säsongen med kronan och halva kungariket. Slutet på säsongen är inte längre någon abstrakt företeelse i framtiden utan något vi kan ta på. Härifrån kommer inga fler avbrott eller uppehåll störa det orubbliga tempo som den engelska ligasäsongen dundrar fram i. Nästa station Titelstriden, slutstation, avstigning för samtliga!

Man City gjorde vad de gör bäst, det vill säga vinner fotbollsmatcher, mot ett i allt väsentligt redan nedflyttat och för dagen mer odugligt än vanligt Fulham. Därmed har Man City gjort sitt jobb denna omgång, och den heta potatisen har därmed kastats över i Liverpools famn. Liverpool vars uppgift måste betraktas som betydligt tuffare, Tottenham hemma på Anfield, en omgång där Man City måste titta på förhand och tänka att där borde Liverpool kunna tappa poäng.

Desto viktigare vore det naturligtvis för Liverpool att vinna dagens match. På pappret är denna match mot Tottenham den tuffaste match som Liverpool har kvar att spela den här säsongen. Även om vi naturligtvis vet att fotboll inte spelas på papper, och i synnerhet inte de avslutande matcherna i Premier League. Men kan Liverpool gå segrande ur vad som ändå på förhand anses som deras tuffaste match, så vore det självfallet en rejäl boost för deras titelförhoppningar.

Fotboll spelas på gräs, inte på papper. Anfallsspel vinner fotbollsmatcher, försvarsspel vinner titlar. Fotbollen är full av sådana här klyschor och plattityder. Den här dagen, med anledning av matchen mellan Liverpool och Tottenham, hade jag tänkt hitta på en ny och helt egen sådan klyscha. Nämligen att stjärnor vinner fotbollsmatcher, men kollektivet vinner ligatitlar. Men även här är det så klart en fråga om hönan eller ägget, liksom det självfallet handlar om två samverkande företeelser.

Bakgrunden är Mohamed Salah, spelaren som i mångt och mycket personifierade förra säsongens succé för Liverpool, liksom spelaren som var tänkt att vara Liverpools nyckel till framgång den här säsongen. Men det har inte riktigt blivit så. The Times har satt ihop statistik som visar att Salah den här säsongen har gjort 17 mål, att jämföra med 28 mål efter 31 omgångar förra säsongen. Med andra ord, en betydlig sämre målproduktion för Salah den här säsongen således.

Dessutom har en relativt hög andel av dessa 17 mål kommit under säsongens första halva, Mohamed Salahs målproduktion är således avtagande under en tidsperiod då det vore desto viktigare för Liverpool att Salahs målproduktion tvärtom accelererar. Det är vid den här tidpunkten av säsongen som stjärnorna måste kliva fram. Vad Salahs minskande målproduktion beror på kan diskuteras, men The Times hittar helt säkert en stor förklaring i statistiken över antal tacklingar och antal vunna frisparkar.

Här visar det sig att Mohamed Salah blir tacklad betydligt mer den här säsongen än vad han någonsin tacklades förra säsongen. Då tog Salah emot 142 tacklingar eller i snitt 4,38 tacklingar per match. Den här säsongen har Salah redan tagit emot 154 tacklingar, ett snitt om 5,24 tacklingar per match. Mohamed Salah blir med andra ord tacklad 20% mer den här säsongen än förra säsongen, men däremot får han över huvud taget inte fler frisparkar den här säsongen än förra säsongen.

Slutsatsen är relativt enkel. Motståndarna har naturligtvis insett att Mohamed Salah är eller möjligen var Liverpools stora hot och har riktat in betydligt mycket mer energi på att sätta stopp för honom med nästan alla till buds stående medel. Detta har visat sig mycket effektivt, då det har minskat antalet farliga chanser som Salah kommer fram till, och sänkt dennes målproduktion väsentligt. Som ofta är fallet i engelsk fotboll tenderar domarna dessutom acceptera en hårdare bevakning av stjärnspelarna.

Nu står inte Liverpool och faller med Mohamed Salah, det är som sagt kollektivet som vinner ligatitlar, och det faktum att Liverpool har blivit en kraft att räkna med i titelstriden beror på att deras kollektiv är så pass starkt. När Salah har fått mindre utrymme så har i sin tur andra spelare tagit större utrymme, såsom inte minst Sadio Mané naturligtvis, som å sin sida har varit brutalt produktiv och effektiv för Liverpool under vinter och vår. Man kan så klart hävda att Salah ger övriga spelare utrymme.

Inte minst det senare har ju blivit ett populärt försvar mot kritiken av Mohamed Salah som ett one-season wonder, eftersom enligt dagens fotbollssamtal måste man av nöd och lag uttrycka sig i ytterligheter och helt och hållet utan nyanser. Antingen är man get eller fraud, antingen är man världsklass eller one-season wonder. Salah har inte haft samma konkreta output som förra säsongen. Det betyder inte att han har haft en dålig säsong, eller att han inte fortfarande jobbar hårt, bra och nyttigt för laget.

Om Liverpool ska vinna mot Tottenham ikväll bygger det på att kollektivet, laget gör en bra insats som helhet. Ändå kommer man inte ifrån känslan av att om Liverpool ska vinna inte bara dagens match mot Tottenham, utan match efter match under de kommande sex veckorna så förutsätter det också att stjärnan eller stjärnorna kliver fram. De största, bästa och viktigaste spelarna gör inte alltid de flesta målen, men de gör nästan undantagslöst de viktigaste målen.

Hur många mål i den där skytteligatabellen vore egentligen ett vinstmål av Mohamed Salah värt ikväll? Förmodligen rätt många. Vem är egentligen lagets viktigaste målskytt, den som öste in tre mål mot Fulham eller den som gjorde vinstmålet mot Tottenham eller Chelsea? Att följa upp förra säsongens succéparad var naturligtvis alltid väldigt mycket att begära av Mohamed Salah, men under säsongens sex sista veckor kan han ändå se till att göra ett minst lika stort avtryck på den här säsongen.

De stora matcherna innehåller de stora ögonblicken som formas av de stora spelarna. Det blir inte så mycket större som fotbollsmatch än Liverpools match mot Tottenham på Anfield ikväll. Mellan de två lag som utmanat Man City om ligatiteln den här säsongen. Ett av dem har till sist fallit ifrån. Det är upp till Liverpool att se till att de inte faller ifrån även de. En vinst mot Tottenham skulle säkerställa det. En förlust mot Tottenham och plötsligt börjar det se riktigt tungt ut.

Kan Liverpool vinna sin tuffaste match på pappret? Då behöver både kollektivet och stjärnorna kliva fram ikväll.