Fem förslag på reformer som ska förbättra Premier League!

Premier League är världens mest exponerade och mest populära liga. Det förhindrar emellertid inte att ligans huvudmän och dess organisation aktivt analyserar och prövar nya sätt att utveckla och förbättra ligan, att göra den mer attraktiv som produkt som de själva brukar säga. Allt utifrån tanken att öka Premier Leagues marknadsandel, eller allra minst att inte tappa marknadsandelar på sikt.

Lagom till att Premier League står inför en brytpunkt i sin egen historia, där Richard Scudamore nyss avgått som VD för ligan, och ligan håller på att utse ett nytt ledarskap så har Premier League aktivt försökt anlägga ett framtidsperspektiv. Och ett led i just detta framtidsperspektiv har varit att föreslå reformer som ska göra Premier League större, bättre, mer attraktiv som produkt och mer intressant att konsumera.

Arbetsgruppen som Premier League tillsatte i början av säsongen, bestående av representanter både från FA och från några av de största klubbarna i England, har nu lämnat in sitt första preliminära förslag. Ett förslag som nu ska diskuteras inom Premier League för att nå laga kraft om inte redan nästa säsong så definitivt till säsongen därpå, lagom när Premier League firar sitt fjärde årtionde som separat liga.

Förslaget består av fem konkreta reformpunkter. Några av dessa punkter riskerar vara kontroversiella, liksom alla förslag som förändrar fotbollen brukar kunna vara. Men då klubbarna själva varit med i framtagandet av förslaget bedöms det som troligt att det också blir verklighet.

(5) Playoff istället för målskillnad

Målskillnad har alltid varit engelsk fotbolls föredragna skiljelinje mellan lag i samma tabell istället för inbördes möten. En logik som på något sätt har känts anpassad efter ligaspelets grundvärderingar. Nu verkar däremot denna logik vara på väg att sättas ur spel. Enligt förslaget ska istället ett playoff, en match på neutral plan, användas istället för att skilja lag åt som slutar på samma poäng. Tanken är att det kan skapa större dramatik samt att det anses mindre slumpmässigt än målskillnad och antal gjorda mål. Förslaget är inte helt tydligt med vad som gäller om fler än två lag hamnar på samma poäng.

(4) Spelarnamnen i kinesiska tecken

Kina är en väldigt stor marknad för engelsk fotboll och dessutom en på många sätt ej fullt utnyttjad marknad. Premier League ser med viss oro på övriga ligors försök att etablera sig i Kina och vill vidta åtgärder som gör Premier League till det naturliga förstavalet för kinesiska supportrar och konsumenter, och öka graden av igenkänning. Ett första steg i den riktningen kommer vara att trycka spelarnamnen på tröjorna i kinesiska tecken istället. Värdet med detta anses större då de flesta ändå vet vad spelarna heter utan att behöva se namnet på deras tröjor.

(3) Premiäromgången spelas utomlands

Premier League har haft många tankar om att spela fotboll utomlands. Dels har det funnits en idé om att spela sista omgången utomlands. Dels har det till och med funnits en idé om att lägga en så kallad 39:e omgång utomlands. Båda dessa tankar har hamnat på skräphögen. Nu verkar en kompromiss ha arbetats fram att istället skicka ut premiäromgångens matcher över hela världen. Det anses inte kunna avgöra ligan på samma sätt som sista omgången, och integriteten i ligan sätts inte i spel som en 39:e match skulle innebära. Dessutom har flera klubbar sett fördelen i att lägga en match utomlands i direkt anslutning till en stressig försäsong som ändå redan tillbringas på någon tour. Ett förslag som kommer ta Premier League till USA, Kina, Japan, Australien och så vidare.

(2) Fyra poäng för segrar med fyra mål eller fler

Hur fotbollen ska göras mer attraktiv, underhållande, publikfriande och anfallsglad är ett ständigt ämne för diskussion. För ett antal år sedan beslutade man sig för att ge tre poäng för en seger istället för bara två som innan. Detta förslag är ytterligare ett steg längs samma linje. Fyra poäng föreslås nu delas ut för de lag som vinner sina matcher med fyra mål eller fler. Ett sätt att ge incitament för lag att verkligen satsa offensivt, gå för många mål och inte halvt om halvt sluta spela när de leder med två-tre mål.

(1) Uppdelning i Premier League A och B efter halva säsongen

En ambition har varit att öka spänningen i ligan genom att få fler matcher mellan lag runt ungefär samma position i tabellen. Detta har resulterat i förslaget att efter halva ligan, det vill säga sedan varje klubb mött varandra en gång, så delas Premier League upp i två ligor med vardera tio lag, med arbetsnamnen Premier League A respektive B, givetvis då med lagen på platserna 1-10 i A, och 11-20 i B. Därefter möts lagen i Premier League A samt B varandra två gånger till, borta och hemma, under säsongens andra halva. Detta förväntas innebära betydligt jämnare och tätare matcher och tabellsituationer under säsongens andra halva, samt även minska effekten av att vissa lag kan få en fördel med lättare spelschema under säsongens sista matcher.