Tottenham hoppas störa grannarna med sin inflyttningsfest

Man kan på sätt och vis förstå åsikten att hjulen har ramlat av Tottenhams säsong. De har gått från att i högsta grad vara med i titelstriden i mitten av februari till att i början av april vara osäkra på en Champions League-plats nästa säsong, de har inte lyckats vinna en ligamatch sedan den 10 februari och har alltså fem matcher utan vinst, dessutom blev de bara för några dagar sedan tillfälligtvis passerade av Arsenal i tabellen.

Om vi däremot spolar bandet tillbaka i tiden till strax innan den här säsongen faktiskt startade så är det förmodligen mest rättvist att säga att Tottenhams position just nu är rätt exakt som förväntat, förmodligen till och med en aning bättre än vad många anade på förhand. Utifrån förväntningarna på Tottenham inför säsongen vore det fullständigt felaktigt att påstå att hjulen har ramlat av deras säsong.

Tottenhams besvär inför och under säsongen har varit omfattande. Många av lagets spelare var fysiskt och kanske mentalt utmattade efter en lång VM-sommar. Flera av lagets viktigaste spelare har drabbats av långa uppehåll under säsongen på grund av skador och landslagsspel. Investeringarna i spelartruppen har varit mycket små, och förseningarna av klubbens nya arena har skapat en negativ stämning.

Vad Tottenham den här säsongen har gjort, liksom de förmodligen har lyckats med under de senaste fyra åren med Mauricio Pochettino, är att falla offer för sin egen framgång. De har överpresterat under så stora delar av säsongen att de mot alla förväntningar var kvar i titelstriden ända in i februari, och överpresterat under så många säsonger, att detta har börjat betraktas som normaltillståndet.

Tottenham är bra nog som lag, och stor och stark nog som fotbollsklubb, att de ska kunna konkurrera om ligatiteln under gynnsamma förutsättningar, vilket vi också har sett de senaste åren. Men den här säsongen har Tottenhams förutsättningar inte varit gynnsamma. Ändå har de alltså lyckats med vad Arsenal, Man Utd och Chelsea inte har lyckats med, att vara med i titelstriden ända fram till vårkanten.

Men den här kvällen kan Tottenham lägga åtminstone en av dessa förutsättningar åt sidan. De har gjort sin sista hemmamatch på Wembley. Ikväll öppnar Tottenham sin nya arena för världen och för sig själva. Denna nya arena som varit deras stolthets projekt de senaste åren och blivit till en symbol för deras framtid. En framtid som skulle ha startat i augusti men som nu alltså istället dröjde till april.

Missnöjet med Wembley kan alltså upphöra. Tottenham kan istället flytta in i sitt eget hem, ett hem de själva har byggt, ett hem som är deras i alla avseenden. Den icke triviala omständigheten gör att vi inte ska förvänta oss att Tottenham kommer ha samma besvär som West Ham har haft, som flyttade till en arena de inte byggt, en arena ej anpassad för fotboll, och en arena i en helt annan del av staden.

Hur kommer det påverka återstoden av Tottenhams säsong? Svårt att säga naturligtvis, utan att falla tillbaka på plattityder och snömos. Visst kan det vara känslofyllt, men vi har också sett många exempel genom åren på hur känslorna också kan ta överhanden. Vad vi kan säga är att Tottenhams konkurrenter verkar oroliga för en positiv effekt, då de lobbat för att Tottenham skulle behöva spela kvar på Wembley under resten av säsongen.

Passande nog öppnar Tottenham sin nya arena med ett derby. Hemmamatch mot Crystal Palace, ett lag som orsakat Tottenham en hel del sorger och besvär de senaste åren, inte minst den här säsongen genom att slå ut dem ur FA-cupen. Crystal Palace är inget oävet fotbollslag, definitivt ett lag som kan ställa till problem för ett Tottenham som även gör sin premiär på en ny arena, med de nerver detta möjligen medför.

Nu handlar fotboll förvisso mycket om förmågan att se möjligheter där andra kanske bara ser problem. Att vinna mot Crystal Palace ikväll kan betyda mycket för Tottenham. De ser till att vinna första matchen på sin nya arena, vilket samtidigt skulle bryta sviten av svaga resultat och vara Tottenhams första vinst i ligan sedan den 10 februari. Dessutom skulle det återigen betyda att Tottenham passerade Arsenal i ligatabellen.

Ändå är det kanske inte i ligaspelet som Tottenhams nya arena kan komma att få störst effekt. Det är nog ingen tillfällighet att Tottenham väldigt gärna ville kunna flytta in i sin nya arena redan nu och slippa vänta till nästa säsong. Det ger dem nämligen möjlighet att nästa vecka spela sin kvartsfinal i Champions League på hemmaplan istället för på Wembley. Något som verkligen borde vara till deras fördel.

Hade Tottenham spelat sin kvartsfinal mot Man City på Wembley hade jag bedömt Tottenhams chanser att gå vidare som betydligt mindre än vad jag gör nu. Att de får spela den på sin nya arena gör att det kommer bli en helt annan atmosfär, en helt annan laddning och elektricitet, och vi har sett vad sådan elektricitet kan göra med Man City i tidigare kvartsfinaler i Champions League.

Flytten in på den nya arenan ger Tottenham något så pass unikt som en slags omstart i ett sent skede av säsongen. En mycket tydlig möjlighet att lägga det gamla bakom sig och istället påbörja något nytt. På längre sikt kan det mycket väl vara så att det behövs större åtgärder än så, men på kortare sikt, det vill säga säsongen ut, kan denna fräschör ändå ge en väldig värdefull kick och mental boost.

Vilket i och för sig betyder att Tottenham måste hitta ett nytt hjulspår. Kanske ligger det något i vad Independents Jack Pitt-Brooke resonerar om att Tottenhams övriga spelare har gömt sig lite bakom Harry Kane. En något ironisk omständighet är ju att Tottenhams dåliga svit inleddes just med att Kane kom tillbaka från skada, något alla såg som något väldigt positivt. Därefter alltså fem raka matcher utan vinst.

Att hävda att Tottenham vore bättre utan Harry Kane är så klart nonsens. Men möjligen är det ett problem att Kane själv ville tillbaka lite för tidigt. Det kan också vara på det sättet att Tottenhams förmåga att hålla sig kvar i titelstriden med Kane skadad skapade väldigt höga förväntningar på vad Tottenham skulle åstadkomma ”när Kane kom tillbaka”. Det kan vara så att dessa förväntningar har spökat en aning för dem.

Titelstriden är nu över för Tottenham. Återstår den här säsongen gör två saker. Dels att gå så långt som möjligt i Champions League den här säsongen. Dels att säkra fortsatt spel i Champions League nästa säsong, på ena eller andra sättet. Givet att Wembley blev så mycket av en belastning för Tottenham den här säsongen, kan kvällens inflyttning på deras nya arena bara vara Tottenham till hjälp med dessa båda projekt.

Märkligt nog har jag inte ens fått klart för mig ännu vad den nya arenan faktiskt kommer heta.