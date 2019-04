Säsongens fem sämsta värvningar i Premier League

Det är den tiden på säsongen när den ska börja sammanfattas. Redan har EFL exempelvis börjat presentera sina listor över årets lag, årets spelare, årets anfallare och så vidare, och snart får de sällskap av Premier League. Detta trots att det ändå återstår en rätt bra bit av säsongen. Men det där är så klart något man reagerar på varenda säsong, och det lönar sig väl knappast att störa sig på det längre.

Värvningar är en annan sak som brukar rangordnas mot slutet av säsongen, och här kan det kanske passa bättre att börja ta den diskussionen redan nu, för inte mycket kan ändå hända mellan nu och slutet av säsongen som kommer att förändra våra bedömningar i den frågan. Och om så ändå skulle visa sig bli fallet, so be it. Det är ändå inte en lista av riktigt samma kaliber som årets lag eller årets spelare.

Att bedöma värvningar handlar till stor del om att jämföra utfall med förväntningar. Fick klubben vad de betalade för när de köpte spelaren? Visade sig spelaren lösa det problem eller fylla den lucka han var tänkt att göra när han värvades? Här finns naturligtvis spelare som både överträffar förväntningar samt misslyckas att motsvara dem. Varför det blev så, om felet är klubbens eller spelarens, är inte en fråga vi behöver bekymra oss om här.

Kanske säger det sig självt att värvningar blir gradvis bättre eller sämre när det är värvningar som en klubb satsar stort på, det vill säga utgör en central pusselbit i klubbens transferstrategi, operativt och finansiellt. Många värvningar blir rätt menlösa, men var ändå mest aktivitet i marginalen. Andra värvningar floppar fastän klubben lagt en stor del av sin transferbudget på spelaren, något som kan sabotera en hel säsong.

Nästa vecka tar jag upp Premier Leagues fem bästa värvningar den här säsongen. Men idag stökar vi av den lite tristare frågeställningen, nämligen vilka fem värvningar som är säsongens sämsta värvningar i Premier League.

(5) Ramadan Sobhi, Huddersfield

Huddersfield hade svårigheter med sitt anfallsspel redan förra säsongen, så deras problem den här säsongen kan knappast komma som någon överraskning. Vad vi glömmer är att de faktiskt försökte göra något åt saken. Bland annat betalade de £6m, vilket är rätt mycket pengar för en finansiellt liten klubb som Huddersfield, till Stoke för deras egyptiske forward Sobhi. Avkastningen blev totalt fyra matcher och inte ett enda mål eller assist innan Sobhi i januari skeppades iväg på lån till Al-Ahly. Kanske hoppades Huddersfield ha fått tag på nästa Mohamed Salah.

(4) Naby Keita, Liverpool

Kom med så stora förhoppningar på sig att Liverpool valde att inte ens vänta ett år på att faktiskt värva honom, utan såg till att så att säga göra det ett år i förväg. Men det vore fel att säga att Naby Keita alls varit i närheten av att motsvara dessa förhoppningar. Var helt central för RB Leipzig men har inte alls haft samma utväxling för Liverpool. Var en spelare som skulle öka dynamiken på Liverpools mittfält, och göra det lättare för dem att komma till tals med samlade motståndarförsvar. Men dessa problem kvarstår för Liverpool, där Jürgen Klopp i mångt och mycket har hållit kvar vid sin redan beprövade konstellation på mittfältet.

(3) Alireza Jahanbakhsh, Brighton

Värvad för dyra pengar av Brighton från AZ i Holland, där Alireza Jahanbakhsh blev den förste asiatiske spelaren att vinna skytteligan i en europeisk toppliga, om det nu är så Eredivisie ska beskrivas. En väldigt spännande värvning på pappret som däremot inte blivit så mycket att hänföras över på gräs. Jahanbakhsh har spelat färre än hälften av Brightons matcher den här säsongen, ännu inte gjort ett enda mål. Brighton har haft en jobbig säsong där deras relativa beroende av Glenn Murray har visat sig bli alltmer problematiskt ju längre säsongen har lidit. Tanken måste ha varit att Jahanbakhsh skulle förhindra detta, men den tanken har inte blivit verklighet.

(2) Fred, Man Utd

Man undrar vad som egentligen låg bakom Man Utds beslut att värva Fred i somras, utöver möjligen att de hörde om Man Citys intresse och tänkte att honom måste de därför inte bara ha, utan dessutom betala mer än £50m för. Att döma av Freds första säsong kan det bara beskrivas som en spektakulär felinvestering för en spelare som vare sig verkar ha fysiken, taktiken, tekniken eller spelförståelsen att fungera som central mittfältare i Premier League. Nu har det inte varit någon tacksam uppgift att komma som ny spelare till Man Utd i början av den här säsongen, med alla de problem laget hade, men Fred är även en spelare som inte heller verkar ha kommit bättre till sin rätt under Ole-Gunnar Solskjaer. Lyckas Solskjaer göra Fred till en stor spelare i Premier League, då börjar kanske även jag tro att han sitter på någon slags magi.

(1) Andre-Frank Zambo Anguissa, Fulham

I mitt stilla sinne tänkte jag att det är väl rimligtvis omöjligt att ha gjort någon sämre värvning än Fred, men Fulham visar att det var det inte alls. Fulham, en betydligt mindre klubb finansiellt än Man Utd betalar alltså £30m för Andre-Frank Zambo Anguissa, en spelare som därefter har spelat ytterst sparsamt för Fulham under säsongen och när han ändå har spelat har gjort allt annat än bra insatser. En värvning så misslyckad att den inte bara får konsekvenser den här säsongen i och med att Fulham åker ur Premier League utan även kommer få konsekvenser framgent när Fulham ska hantera den spelaren och dennes kontrakt i Football League. Förvisso en i grunden bra spelare, men gick det inte att få ordning på honom i Premier League lär det inte bli lättare i Football League. Men kanske har jag fel.

Bubblare:

Jack Wilshere, West Ham; Joe Hart, Burnley.