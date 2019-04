Har Tottenham och Man City blivit ett år bättre och smartare, inte bara äldre?

”Jag bryr mig inte om arenan. Alla klubbar har en arena. Alla klubbar har supportrar.” Man kan nog säga att Kevin De Bruyne inte lät särskilt intresserad eller imponerad av att prata särskilt mycket mer om Tottenhams nya arena och dess teoretiska betydelse för kvällens kvartsfinal. Det är så klart inte svårt att föreställa sig att han har fått en hel del frågor på det temat redan, och inte så värst många frågor om något annat.

Något annat kan De Bruyne däremot näppeligen säga. Medger han att det kan vara en faktor som har någon betydande påverkan på matchens utfall så vore det liktydigt med att medge sårbarhet, visa att fokus inte ligger enbart på den egna prestationen, samt ge signalen att Tottenham skulle kunna ha en fördel. Liksom på presskonferensen inför en tungviktsfajt handlar det om psykologi och perception mer än bokstavlig sanning.

Lik förbaskat måste vi anta att New Hart Lane, som jag kommer kalla arenan till dess att Tottenham faktiskt meddelar något annat, har betydelse för kvällens match, även om det är svårt att säga på vilket sätt och åt vilket håll. Elektriciteten kommer vara en annan. Att så många undrar inför matchen vad för betydelse arenan kommer att ha försäkrar att den kommer få betydelse på ett eller annat sätt.

Hade kvartsfinalen varit kvar på Wembley hade matchen haft en på förhand mer förutsägbar karaktär. Tottenham har så klart haft några av sina främsta framgångar i Champions League på Wembley. Men Man City har spelat på Wembley även de, de har spelat mot Tottenham på Wembley och vunnit, och spelade match där för bara tre dagar sedan. Wembley var föga mer Tottenhams arena än det var Man Citys.

New Hart Lane är definitivt Tottenhams egen arena, och rent formellt betydligt mycket mer deras arena än vad den någonsin kan bli Man Citys. Men med all respekt för en något forcerad seger mot Crystal Palace så är arenan ännu inte inbodd, Tottenham har inte riktigt hunnit med att sätta sin prägel på arenan och markera revir. Och just ikväll kommer en riktigt uppkäftig jycke in på deras revir och vill göra det till sitt.

Varje arena har en historia. En ständigt pågående berättelse om arenan och dess betydelse som i mångt och mycket måste utgå från de matcher och de kamper som har utkämpats på arenan, om magiska ögonblick som etsat sig fast i det kollektiva minnet hos de som regelbundet besöker arenan. Och det är med matcher som denna match ikväll mot Man City som Tottenham nu vill börja skriva sin nya arenas historia.

Att förutse på förhand exakt hur de båda lagen kommer påverkas är inte någon självklar övning. Mycket kommer bero på hur matchen faktiskt utvecklar sig. Det är fullt möjligt att Tottenham kommer psykologiskt maxpumpade liksom att nerverna tar överhanden och man spelar situationen, inte matchen. Det är fullt möjligt att Man City darrar liksom att de tvärtom lyckas använda allt prat om arenan som motivation.

När ett lag ställs inför en för dem obekant och osäker situation så kommer deras förmåga att hantera denna situation bero i hög utsträckning på de metoder och de rutiner de kan falla tillbaka på, det vill säga tryggheten i dem själva. Både Tottenham och Man City, under Mauricio Pochettino och Pep Guardiola, bygger i själva verket en väldigt stor del av sina framgångar på just metod, på system och på enkla, tydliga rutiner.

Kort sagt, på management. Man City självfallet med mer pengar att backa upp med men plocka bort deras management och du har i praktiken dagens Man Utd, plocka bort Tottenhams management och du har i allt väsentligt Arsenal under Arsene Wengers sista tio år.

Fyra utfall är teoretiskt möjliga den här kvällen. Tottenham kan frysa under flodljusen och Man City höja sig med tillfället, i så fall är kvartsfinalen avgjord inför returmötet. Båda två lagen kan visa sina allra bästa sidor, alternativt sina sämsta, och då kommer utfallet vara öppet och bero på matchbildens tillfälligheter. Till sist kan Tottenham trolla och Man City tilta, och då har Tottenham matchboll och smashläge i kvartsfinalen.

”Annat lag, annat år, andra spelare.” Inte heller verkade Kevin De Bruyne överdrivet förtjust i uppfattningen att det finns några likheter mellan den här kvartsfinalen och förra säsongens kvartsfinal mot Liverpool, eller kanske mer precis med kvällens bortamatch och förra säsongens match på Anfield. Vilket givet de liknande förutsättningarna är en smula märkligt. Möjligen för att Man City den kvällen just tiltade. Vissa saker vill man glömma.

Vad som var lite speciellt den matchen och kvällen var att Pep Guardiola även han på sätt och vis kan anses ha tiltat. Matchen mot Liverpool på Anfield var en match där han såg ett behov av taktiskt trolleri som tvärtom sabbade Man Citys rytm, rutin och ritual. Ett mönster vi sett hos Guardiola de senaste fem-sex åren i Champions League, ett behov av kontroll över osäkerhet, en tendens att ibland vara lite för smart för lagets bästa.

Liverpool rusade den matchen iväg till en stor ledning som inte bara vann dem matchen utan satte dem i ett mycket starkt läge inför returen på Etihad. Anfield spelade en viktig roll den kvällen, på flera olika sätt. Man City visade den matchen en tendens att tilta under tryck, liksom Pep Guardiola. Och frågan inför dessa kvartsfinaler måste vara om Man City och Pep Guardiola har dragit lärdom av vad som hände för ett år sedan.

Om Man City är ett år smartare och bättre, eller om de bara är ett år äldre. Samma fråga kan naturligvis ställas även om Tottenham. Champions League handlar självfallet mycket om taktik, skicklighet, kanske i någon utsträckning även om tur och flyt, men inte minst handlar Champions League, framgång i Champions League, om rutinen, förmågan att hantera osäkerhet och ovana situationer.

Kvällens kvartsfinal mellan Tottenham och Man City är en match i vilken båda lagen står inför för dem ovana situationer, och måste hantera en hög grad av osäkerhet. Vilket lag har rutinen, har metoden och systemet, har lugnet och kanske även kylan, att bäst klara av detta? Både Tottenham och Man City hade mycket de kunde lära sig av förra årets slutspel i Champions League. Vilket lag har lärt sig mest och bäst?

Mycket talar för att det laget kommer vinna kvartsfinalen och spela semifinal i Champions League. Där de med största sannolikhet kommer få sällskap av Liverpool.