Säsongens fem bästa värvningar i Premier League

Det är den tiden på säsongen när den ska börja sammanfattas. Redan har EFL exempelvis börjat presentera sina listor över årets lag, årets spelare, årets anfallare och så vidare, och snart får de sällskap av Premier League. Detta trots att det ändå återstår en rätt bra bit av säsongen. Men det där är så klart något man reagerar på varenda säsong, och det lönar sig väl knappast att störa sig på det längre.

Värvningar är en annan sak som brukar rangordnas mot slutet av säsongen, och här kan det kanske passa bättre att börja ta den diskussionen redan nu, för inte mycket kan ändå hända mellan nu och slutet av säsongen som kommer att förändra våra bedömningar i den frågan. Och om så ändå skulle visa sig bli fallet, so be it. Det är ändå inte en lista av riktigt samma kaliber som årets lag eller årets spelare.

Att bedöma värvningar handlar till stor del om att jämföra utfall med förväntningar. Fick klubben vad de betalade för när de köpte spelaren? Visade sig spelaren lösa det problem eller fylla den lucka han var tänkt att göra när han värvades? Här finns naturligtvis spelare som både överträffar förväntningar samt misslyckas att motsvara dem. Varför det blev så, om felet är klubbens eller spelarens, är inte en fråga vi behöver bekymra oss om här.

Kanske säger det sig självt att värvningar blir gradvis bättre eller sämre när det är värvningar som en klubb satsar stort på, det vill säga utgör en central pusselbit i klubbens transferstrategi, operativt och finansiellt. Många värvningar blir rätt menlösa, men var ändå mest aktivitet i marginalen. Andra värvningar floppar fastän klubben lagt en stor del av sin transferbudget på spelaren, något som kan sabotera en hel säsong.

Förra veckan tog jag upp Premier Leagues fem sämsta värvningar den här säsongen. Men idag stökar vi av den roligare frågeställningen, nämligen vilka fem värvningar som är säsongens bästa värvningar i Premier League.

(5) Andre Gomes, Everton

Faller kanske något pinnhål på stegen av att så här långt vara enbart ett lån, men det borde väl finnas goda möjligheter för Everton att behålla Gomes i klubben. Han har varit en uppenbarelse på Evertons centrala mittfält, en fantastiskt stabil tvåvägsspelare, och det ska bli väldigt spännande att se hur Marco Silva kan bygga vidare på honom som spelare när laget väl har börjat sätta sig mer. Så bra har däremot Gomes säsong också varit att det inte direkt skulle förvåna om antingen Barcelona själva eller andra större klubbar ger sig in i leken.

(4) Fabian Schär, Newcastle

I det tysta får man nog ändå säga att Rafa Benitez har lyckats skapa en riktigt duglig backlinje i Newcastle. Naturligtvis kanske man då säger, det är ju det som Rafa Benitez är satt på denna jord att göra. Fabian Schär är en rasande fin och skicklig mittback och det är lite underligt hur den guldklimpen värvades i somras utan att det riktigt registrerade på radarn så som det kanske borde ha gjorts. Men Schär har hur som helst blivit en viktig pusselbit i den backlinje som är Newcastles första och främsta skäl varför de hålle sig kvar i Premier League.

(3) Felipe Anderson, West Ham

Möjligen finns det jämnare spelare än Felipe Anderson, men han har också visat med regelbundenhet vilken höjd han besitter som spelare. Anderson är i själva verket det närmaste West Ham har kommit att värva en spelare av samma kvalitet och inflytande som Dimitri Payet. När Anderson är på topp som spelare ger han West Ham en kaliber som gör att de kan gå tå till tå med de största klubbarna. Kreatör, framspelare och avslutare, Felipe Anderson behärskar det mesta för West Ham vars enda bekymmer borde vara att lyckas behålla honom i klubben.

(2) James Maddison, Leicester

Leicester brände iväg mer än £20m på James Maddison, som förra säsongen var Norwichs stora stjärna i Football League. Det visar sig att den investeringen var värd varenda öre. Med Maddison har Leicester fått en spelare som påverkar matcher, som formar matcher, en ständigt kreativ spelare som hela tiden ser till att skapa chanser åt sitt eget lag. En spelare som visade sig inte ha minsta lilla problem att anpassa sig till Premier League som man befarade, utan tvärtom ser ut att ha hittat sin rätta nivå i Premier League.

(1) Raul Jimenez, Wolves

Wolves värvade många spelare i somras, och har många spelare med på sådana här listor eller i dess omedelbara närhet. Wolves värvade inte bara mycket, de värvade dessutom väldigt bra. Kanske måste man ändå säga att den bästa värvningen av dem alla var Raul Jimenez, anfallaren som var nyttig även under hösten men som därefter, sedan Wolves blivit något mer offensivt balanserade, har adderat målskyttet till sin arsenal. Har presterat på en riktigt hög nivå under vintern och våren och är en tung anledning bakom Wolves succésäsong. Wolves verkar tycka så själva, de gjorde bara för någon vecka sedan lånet till deras nya rekordvärvning på permanent bas.

Bubblare:

João Moutinho, Wolves; Richarlison, Everton; David Brooks, Bournemouth; Issa Diop, West Ham; Rui Patricio, Wolves; Lucas Digne, Everton; Youri Tielemans, Leicester; Fabinho, Liverpool; Jefferson Lerma, Bournemouth; Jonny Castro Otto, Wolves; Angus Gunn, Southampton, Leander Dendoncker, Wolves.