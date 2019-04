Orkar Man City och Tottenham verkligen med en tredje runda?

“How do you pick up the threads of an old life? How do you go on, when in your heart you begin to understand there is no going back. There are some things that time cannot mend. Some hurts that go too deep, that have taken hold.” Nåja, riktigt så dramatiskt är det nu kanske inte, även om Man City helt säkert känner sig lite som om de gått hela den långa vägen till Domedagsberget och tillbaka igen.

Det var så klart elakt från början att Man City och Tottenham skulle mötas igen redan helgen efter deras Champions League-kvartsfinal. Men fotbollen slumpar ju sig på det sättet ibland. Det är inte första gången det händer, ej heller det sista. Det rent ut sagt infernaliska är däremot att Man City och Tottenham möts redan i omgångens första match, det vill säga den tidiga lördagsmatchen.

Inte heller är det vilken match som helst. Det är en väldigt viktig match både för Man City och för Tottenham. Man City måste vinna mot Tottenham för att inte släppa initiativet till Liverpool i den extremt jämna titelstriden. Tottenham måste å sin sida vinna eller i alla fall ta alla poäng de kan ta för att inte tappa mark i Champions League-striden, och för att ta sig tillbaka till Champions League nästa säsong.

Man City har ett hemskt spelschema omedelbart efter den här förlusten. Först matchen idag mot Tottenham, därefter nästa match några dagar senare och inte precis vilken match som helst, utan Manchesterderbyt på Old Trafford mot Man Utd. Det är inte utan anledning som många funderar på om Tottenhams triumf i onsdags inte bara kommer påverka Champions League, utan även titelstriden.

Hur demoraliserade är egentligen Man City? Alla lag förlorar fotbollsmatcher, men vissa fotbollsmatcher är tyngre att förlora än andra, och vissa sätt att förlora på är även de tyngre än andra sätt. Man Citys Champions League-drömmar är borta för denna gång och varenda människa som såg dem under och direkt efter matchen kunde också se hur påverkade de var av detta. Sådant sätter sår i själen.

Hur revanschlystna är å andra sidan Man City? Det finns olika sätt att reagera på tunga förluster, och det positiva sättet är att låta dem fungera som motivation. Det brukar sägas att vad man helst vill efter en förlust är att spela snart igen, och onekligen får Man City göra just detta. Man City har varit bra på att revanschera sig under säsongen, å andra sidan är detta första gången de faktiskt inte bara förlorat utan något har gått förlorat.

Hur mentalt dränerade är egentligen Tottenham? Även Tottenham blåste naturligtvis ur sig fullständigt i Champions League-kvartsfinalen, och även för Tottenham var det en känslomässig och mental berg- och dalbana de kastades igenom. Att de ska lyckas hämta sig och fokusera om bara några få dagar senare är kanske lika osannolikt som att Man Utd hade lyckats med det mot Arsenal några dagar efter deras vinst mot PSG.

Hur fullpumpade är å andra sidan Tottenham? Den andra sidan av exakt samma mynt är att Tottenham kan gå in till matchen fullpumpade med energi och självförtroende. Gå in på Etihad med vetskapen att för bara några dagar sedan slog vi ut er ur Champions League. Tottenham trivs på bortaplan och kanske är det i själva verket en liten fördel för dem utifrån det rent mentala perspektivet att få spela på bortaplan den här matchen.

Att försöka besvara dessa frågor på förhand vore att försöka tyda stjärntecken eller kycklinginälvor. Det är omöjligt att säga hur utfallet blir. Vad man kan säga är att väldigt mycket kommer bero på Pep Guardiolas respektive Mauricio Pochettinos man-management de senaste dagarna. För båda kan det nog sägas vara en rätt unik situation, som de nog inte varit i så många gånger tidigare, om någonsin.

Det är hur som helst hisnande hur snabbt det kan gå från att prata om ett lag som ”favoriter” till quadrupeln till samma lag som i riskzonen att vinna vare sig Champions League eller ligan den här säsongen. Möjligen ett tecken på att det borde pratas mindre.

:::

I övrigt handlar nog den här dagen mest av allt om striden om den där teoretiskt sista europeiska cupplatsen, alltså bäst av resten. Titelstriden, Champions League-striden och nedflyttningsstriden får samtliga sina största twists och turns under söndagen och måndagen denna omgång.

Det lite lustiga med den saken är så klart att samtliga inblandade klubbar förlorade förra omgången. Leicester förlorade hemma mot Newcastle, Wolves borta mot Southampton, Everton borta mot Fulham och Watford hemma mot Arsenal. Där måste man så klart säga att vissa förluster helt klart kändes mer onödiga än andra.

Leicester har en tuff men svårförutsägbar bortamatch mot West Ham. Mycket beror så klart på vilket West Ham det är som dyker upp till match, vilket den här säsongen har känts som något av ett lotteri. West Ham har förlorat tre raka matcher, men spelade bra senast på Old Trafford, en match de förmodligen förtjänade att vinna.

Wolves följde upp förlusten i FA-cupsemifinalen med att förlora borta mot Southampton, inte alldeles oväntat. Risken är naturligtvis att säsongen faller samman från dem härifrån, men kan de lyckas repa sig och finna hungern att knipa den sista europeiska cupplatsen vore det en stor sak. Hemma mot ett formbottnat Brighton bör de kunna vinna.

Watford hade ingen bra dag mot Arsenal. Borta mot Huddersfield känns däremot som en match de borde kunna vinna. Helt säker går däremot inte att vara. Huddersfield är som vi vet redan utslagna, men det kan å andra sidan vara en press som lättat från deras axlar, och viljan att avsluta säsongen snyggt, särskilt på hemmaplan, kan ge sig till tals.

Everton å sin sida väntar till söndagen då de har en tuff match mot Man Utd, en match som Evertons supportrar däremot har börjat fundera på om de egentligen borde låta Man Utd vinna. Möjligen en attityd som visar att arrogans kanske inte är ett problem enbart för stadens röda supportrar.

Varför i hela friden då? Jo för att, wait for it, om Man Utd vinner mot Everton vore de mindre motiverade att vinna även mot Man City i veckan, vilket skulle öka chanserna för en Man City-vinst och sänka Liverpools chanser att vinna ligan. Allt detta bekräftar så klart något jag misstänkt i många år.

Supportrar är oftast goa i hela huvudet.