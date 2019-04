Premier Leagues fem bästa titelrace genom tiderna

Med all rätt pratas det i lyriska ordalag om säsongens titelstrid. Det har varit något väldigt fascinerande och naturligtvis spännande att se två lag som Man City och Liverpool gå match för match, slag för slag, i en titelstrid som pågått under mer eller mindre hela säsongen, med båda lagen mer eller mindre omöjliga att sära på, och där den lilla fördelen i titelstriden har pendlat fram och tillbaka åtminstone några gånger.

Ändå har det på något märkligt sätt känns som en något avslagen titelstrid, även om jag där naturligtvis pratar i relativa termer jämfört med hur det skulle kunna vara, hur det kanske borde vara. En fundering jag har är om det möjligen kan bero på att Man City och Liverpool helt enkelt har varit alldeles för stabila, och att det därför aldrig riktigt har uppstått samma känsla av dramatik som det kanske annars hade blivit.

Trots detta vore det väl kinkigt att inte betrakta detta som ett av de bästa titelracen under Premier League-eran. Men hur bra, är det till och med det bästa? Det finns minst sagt några att välja mellan. Det är också en diskussion där man kanske också måste hålla isär vad man pratar om, det vill säga huruvida man pratar om det bästa titelracet, eller de två bästa lagen i ett titelrace. Olika saker, olika frågor.

Självfallet är det en subjektiv fråga. Naturligtvis kommer ett titelrace upplevas väldigt mycket mer dramatiskt, engagerande, fantastiskt och outhärdligt för de som har ett lag med i racet. Och när vi pratar om att rangordna titelraces så självfallet går det inte att hålla isär denna fråga från hur dessa titelraces faktiskt har uppfattats och upplevts. Man kan bara försöka att så att säga kliva utanför sig själv en smula.

Men enligt mig är de fem bästa titelracen genom tiderna i Premier League följande:

(5) 2018-19 – Man City, Liverpool (& Tottenham)

What, inte ens mer än en femteplats? Men nej, jag känner inte riktigt det, lite av de skäl som jag antyder i brödtexten ovan. Det råder i och för sig ingen tvekan om att det är en riktigt spännande titelstrid, den befinner sig i fint sällskap, men det har också varit en lite för mekanisk titelstrid, utan kanske de riktigt heta känslorna. Möjligen hade det kunnat bli annorlunda om Tottenham hade orkat hänga med under våren. Man kan göra ett case för att det är titelstriden med de två kanske bästa lagen, även om jag inte alls är säker på det i jämförelse med några andra lag genom åren.

(4) 2013-14 – Man City, Liverpool (& Chelsea)

Till och med tycker jag nog faktiskt att Man City och Liverpool har haft en ännu bättre titelstrid redan, även om kanske ingen av dem var bättre som lag just då. Men 2013-14 var en titelstrid som verkligen kändes hysterisk och dramatisk, med två lag som sprutade in mål framåt och läckte mål bakåt, samtidigt som deras raka motsats lurkade i bakgrunden som en mörk outsider. En fantastisk Luis Suarez, tillsammans med en Steven Gerrard på sin ålders höst, drev Liverpool mot ligatiteln innan historiens ironi tillsammans med den mörka outsidern högg kniven i ryggen på dem.

(3) 2007-08 – Man Utd, Chelsea (& Arsenal)

Vad som ofta glöms bort med den här titelstriden är att även den i praktiken avgjordes på målskillnad. Både Man Utd och Chelsea gick in i sista omgången på samma poäng men Man Utd på bättre målskillnad. Man Utd vinner mot Wigan samtidigt som Chelsea släpper in kvitteringen på tilläggstid hemma mot Bolton, vilket de självfallet aldrig gjort om Chelsea haft något att spela för. Så jämnt var det alltså mellan Man Utd och Chelsea, två fantastiskt starka lag, som någon vecka eller så senare skulle göra upp i en episk och regnig Champions League-final i Moskva. Vilket ger denna titelstrid ett mycket starkt case för att innehålla även de två bästa lagen, vilket inte görs sämre av att Arsenal länge såg ut att inte bara hänga med i utan också leda titelstriden.

(2) 2011-12 – Man City, Man Utd

Lite speciell titelstrid på så vis att den i realiteten bara innehöll två lag, det vill säga där det inte går att ens med god vilja hitta ett tredje lag. Det drar ner den en smula, men det faktum att det var tokjämt, att det var en säsong där båda lagen såg till att förlora ligatiteln om och om igen, det faktum att båda lagen gick in i sista omgången på exakt samma poäng och målskillnad fick avgöra, och det otroligt dramatiska slutet gör att detta är en titelstrid som kommer leva för alltid i minnen och hjärtan. Dessutom en titelstrid med symbolisk betydelse, Manchesterrivaliteten och Man Citys första ligatitel på 44 år, bekräftelsen av deras ankomst på den stora scenen, en slags vändpunkt i Premier League-historien vilket återstoden av 2010-talet har visat med all tydlighet.

(1) 1998-99 – Man Utd, Arsenal (& Chelsea)

En rasande och rafflande säsong som gick ända in dess sista dag och dess sista sekunder. Ett Man Utd som arguably är det bästa Man Utd-laget någonsin, och som genomförde den bästa säsong ett engelskt klubblag någonsin har gjort, befann sig i en titanisk kamp med vad som förmodligen är det bästa Arsenallaget under Premier League-eran. Två fantastiska lag som därtill utmanades av ett piggt, fräscht och väldigt spännande Chelsea, flera år innan de blivit med rysk babushka. Det var en titelstrid präglad av dramatik som krävde att Man Utd gick obesegrade i allt ligaspel och alla turneringar från december och framåt, men som länge ändå såg ut att sluta med Arsenal som vinnare, innan de oväntat förlorade borta mot Leeds i näst sista omgången. Det gav Man Utd chansen att vinna ligan genom att vinna mot Tottenham i sista omgången på Old Trafford. Naturligtvis hamnade de i underläge. Naturligtvis vände de. Inte för första gången. Inte heller för sista gången.