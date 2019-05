Football Leagues fem lag som främst överträffat förväntningarna

Under helgen tog ännu en säsong i Football League slut. Åtminstone det som brukar kallas för den ordinarie säsongen, de 46 ligaomgångarna som utgör den traditionella engelska fotbollssäsongen. Härefter stundar naturligtvis playoff-spel i samtliga tre divisioner, från League Two och League One till EFL Championship. Men det är en annan story för en annan gång.

Vi vet att Norwich och Sheffield United kom etta och tvåa i Football League, och därför spelar i Premier League nästa säsong. Av naturliga skäl har det pratats en hel del om dem redan. Vi vet också att Leeds, West Brom, Aston Villa och Derby County kommer spela playoff om den tredje platsen i Premier League, och av samma skäl, samt att det är fyra stora klubbar, har det naturligtvis pratats mycket även om dem.

Ned från Premier League vet vi också redan att Huddersfield, Fulham och Cardiff kommer göra övriga sällskap i Football League. Av dem känns det kanske som om det är Fulham som kan komma att få det svårast med omställningen. Upp från League One vet vi att Luton Town och Barnsley kommer att ersätta Rotherham, Bolton Wanderers och Ipswich Town. Den tredje ersättaren ska där utses av deras playoff.

Men hur är det med klubbarna däremellan egentligen, det vill säga de som varken hotat om uppflyttning eller playoff under säsongen, annat än möjligen under kortare tid, eller hotats av nedflyttning i seriös mening, således de där klubbarna som det av naturliga skäl inte pratas lika mycket om? Bland dem finns det ett antal klubbar som överträffat förväntningarna och som, om de spelar sina kort rätt, kan bli farliga nästa säsong.

Enligt mig är de fem klubbar som främst överträffat förväntningarna i Football League denna säsong följande:

(5) Blackburn Rovers

Ett av de tre lag som gick upp i EFL Championship förra säsongen men det enda av dem som aldrig riktigt behövde bekymra sig om nedflyttning. Rotherham åkte raka vägen ned i League One igen och Wigan, fastän de avslutade säsongen rätt snyggt, satt ett bra tag in på våren med hjärtat i halsgropen och såg nedflyttningsstrecket närma sig i en hiskelig fart. Men Blackburn körde sin grej, Bradley Dack var lika förföriskt bra i EFL Championship som han var i League One, och kan Tony Mowbray bygga vidare på det här laget så kan Blackburn Rovers möjligen börja hota om playoff igen.

(4) Preston North End

Frågan för Preston är kanske framför allt om de lyckas behålla Alex Neil som manager eller om de tvingas till ett byte igen. Stora klubbar verkar titta intresserat på vad som händer på Deepdale, inte utan anledning eftersom Neil har skapat ett väldigt spännande lag i Preston, ett aggressivt spelande och pressande lag som varje given lördag kan ställa till rejäla problem för alla motståndare. Ett tag framåt vårkanten såg det ut som om Preston faktiskt skulle kunna nå playoff, och skulle Preston lyckas hitta en större jämnhet i sitt spel är de definitivt ett lag som vore aktuellt för playoff eller kanske till och med ett steg bättre än så.

(3) Bristol City

Vi har pratat om Bristol City ett par säsonger i rad nu. De hade naturligtvis sina cupframgångar förra säsongen som följdes upp av att de länge såg ut att ha ett öga på playoff för att till sist falla tillbaka. Den här säsongen höll sig Bristol City kvar i playoff-snacket ännu längre, och tappade chansen först under sista omgången. Vi vet alltså att Bristol City är bra men det är anmärkningsvärt inte bara att de är så bra utan att de lyckas hålla uppe kvaliteten. Lee Johnson är en manager som förtjänar stora pluspoäng för den saken. Det pratas mycket om den och den klubbens ”Eddie Howe”, och Johnson är en av dem som faktiskt gör mest skäl för saken.

(2) Hull City

När Hull City åkte ur Premier League förra säsongen var man orolig för att det skulle resultera i fritt fall genom seriesystemet. Hull hade haft svårt att få ihop fullt lag redan förra säsongen, slets fortfarande av interna stridigheter mellan osugna ägare och tungt frustrerade supportrar. Lägg till det att Nigel Adkins knappast kändes som något direkt inspirerat managerval. Men Adkins har faktiskt fått god ordning på Hull City, och inte minst med hjälp av Jarrod Bowen som spottat in mål under säsongen, lyfte sig Hull City upp från en högst förväntad nedflyttningsstrid till mitten av tabellen, ett tag hotandes om playoff. Framför allt vinstsviten under mitten av säsongen imponerade.

(1) Swansea City

Vad man kanske ser utifrån är att Graham Potter har tagit nyss nedflyttade Swansea och parkerat dem hyfsat i mitten av tabellen, utan att egentligen någon gång vara riktigt nära playoff eller uppflyttning. Det låter inte så väldigt imponerande. Men gnugga lite på ytan och det framträder en riktigt stark bedrift av Potter som förmodligen blev anställd just för att ägarna inte hade några större ambitioner av att investera sig tillbaka till Premier League. Att beskriva saken på det viset vore dock missvisande, Swansea har inte ”inte investerat”, de har tvärtom avyttrat flertalet viktiga spelare utan någon tanke på att ens försöka ersätta dem. Graham Potter fick ett på gränsen till omöjligt uppdrag, som under annat ledarskap hade kunnat skicka Swansea ned i League One Sunderland-style, men bromsade fallet, placerade Swansea på övre halvan, och har vunnit uppskattning bland supportrarna för att ha fått laget att röra sig i rätt riktning igen.