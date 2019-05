Hörnan (#38): Därför vinner Man City Premier League!

Ett litet tag såg det faktiskt ut att kunna bli drama av det hela. Liverpool hade tagit ledningen hemma mot Wolves, någorlunda programenligt, när plötsligt Brighton allt annat än programenligt gjorde 1-0 hemma mot Man City genom Glenn Murray. Men därefter var det som om både Brighton och Glenn Murray somnade in, och kanske vaknade även Man City till, för snabbt blev det 1-1 och därifrån fanns bara ett slut.

Man City lyfter Premier League-titeln 2018-19, för andra säsongen i rad. De gör det med en nästan lika enastående poängsiffra som förra gången, men ändå bara en enda poäng före Liverpool på andra plats. Det var en ligatitel som bokstavligt talat krävde att Man City vann samtliga av sina 14 sista ligamatcher, dessutom vann 18 av sina 19 sista ligamatcher. På så vis naturligtvis en helt enastående titelstrid.

Liverpool har haft sin del i denna titelstrid, men en sådan här kväll är det Man City vi framför allt bör prata om, som framför allt bör hyllas. För hur bra Liverpool än har gjort det den här säsongen så har Man City ofrånkomligen gjort det bättre. Men hur kommer det sig egentligen att Man City vinner Premier League 2018-19? Här tänkte jag försöka sammanfatta det svaret i sju punkter.

Bredd och djup. Det självklara svaret måste gälla kvaliteten på Man Citys spelartrupp, och inte minst djupet i denna kvalitet. Briljanta spelare spelar för Man City, inte bara tekniskt och taktiskt utan även mentalt och attitydmässigt. Alla jobbar för laget, alla jobbar för varandra. Men framför allt är det imponerande att Man City har kunnat byta in olika spelare av olika skäl (skador, avstängningar etc) utan att det gör väldigt stor skillnad.

Taktiken. En stor förklaring till Man Citys väldiga kvalitet är även deras taktik, som maximalt och brutalt utnyttjar deras kvalitetsövertag. Fokus på bollinnehav gör att de släpper till få chanser bakåt, vilket skyddar en backlinje som inte är immun mot misstag när den väl sätts på prov, och som framåt leder inte bara till väldigt många chanser utan också till väldigt många bra chanser, vilket alltid ger Man City en bra chans att vinna varje match.

Attityden. Det är lätt hänt efter att ha vunnit en ligatitel att laget slappnar av, känner sig en smula mätta. Inte minst kanske efter en sådan fantastiskt överlägsen ligaseger som Man City tog förra säsongen. Pep Guardiola förtjänar enormt beröm för att inte ha låtit en sådan känsla smyga sig in hos Man City, istället har de varit precis lika hungriga den här säsongen som förra. Delvis behjälpta av att Liverpool nafsat dem i hälarna så klart, delvis för att Pep Guardiola förflyttat tonvikten till nya spelare.

Moral i motvind. Årsskiftet och januari var en tung period för Man City, de hade klart överraskande förlorat två raka matcher, mot Crystal Palace och mot Leicester, och även efter att ha besegrat Liverpool hemma på Etihad så gav Newcastle dem en käftsmäll strax därefter. Liverpools försprång var stort, till synes ointagligt, och det hade varit otroligt lätt för Man City att vika ned sig där. Men mycket tack vare Pep Guardiolas psykologiska spel gnagde sig Man City ifatt. Han höll ihop skeppet genom att hålla blicken på horisonten.

Uddamålsvinster. Förra säsongen präglades i mångt och mycket av att Man City totalt körde över allt motstånd och många gånger vann med mycket stora siffror. Det gjorde de förvisso då och då även den här säsongen, men mer framträdande var faktiskt deras förmåga att vinna knappt, matcher som åtminstone målmässigt stod och vägde. Det blev ännu tydligare under just den avgörande vårsäsongen då de vann åtta matcher med uddamålet. Vilket blir ännu fler om vi räknar de matcher där Man City ledde matchen med ett mål innan de satte spiken i kistan under slutminuterna.

Sergio Aguero. Många spelare bidrog självfallet till Man Citys ligaseger, och några av dem var så klart ovärderliga. Men Man City vinner inte den här ligatiteln om det inte är för Sergio Aguero, som svarar för en mängd helt avgörande och poänggivande mål för Man City, inte minst illustrerat av att det är just han som sätter den förmodligen mycket viktiga omedelbara kvitteringen mot Brighton idag. Mer än kanske någon annan av Man Citys tre ligatitlar under 2010-talet är kanske detta Sergio Agueros ligatitel, och det säger ärligt talat en hel del då han var rätt viktig för dem också.

Man City vinner! På förekommen anledning har det nästan fetischerats kring i engelsk fotboll att inte förlora fotbollsmatcher. Det är ju liksom hela logiken bakom detta med Invincibles. Man City förlorade i själva verket fyra gånger så många ligamatcher som Liverpool den här säsongen, ändå vinner de ligan före Liverpool. Anledningen är så klart att Man City vunnit fler matcher än Liverpool, rättare sagt att Liverpool spelat för många oavgjorda matcher. Man City har i större utsträckning lyckats hitta sätt att vinna matcher.

Vilket förklarar varför Man City också vinner Premier League 2018-19. Och förmodligen måste räknas som världens just nu bästa fotbollslag. Helt säkert ett av de bästa lagen i Premier League-historien.