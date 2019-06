p-Review: Aston Villa 2018-19 - (++++)

Allt är väl som slutar väl för Aston Villa, som efter tre år är tillbaka i Premier League. Men det var en säsong med tvära kast mellan förhoppning och frustration som länge såg ut att sluta i besvikelse. Dean Smiths mer positiva och tydliga spelidé tillsammans med Jack Grealishs briljans vände säsongen till succé för Aston Villa.

FOOTBALL LEAGUE: P5, 76pts – (+++)

FA-CUPEN: Tredje omgången (vs Swansea (h)) – (+)

LIGACUPEN: Andra omgången (vs Burton Albion (b)) – (+)

Aston Villa är tillbaka i Premier League! Bara den saken vore så klart mer än nog för att smälla fem plus på Aston Villas säsong och betrakta den som succé. Men det kanske inte berättar hela storyn. Aston Villas säsong må ha slutat lyckligt och på bästa sätt, och allt är väl som slutar väl, men Aston Villas säsong var samtidigt en pendling med tvära kast mellan förhoppning och frustration.

Humöret efter förra årets förlust i playoff-finalen mot Fulham var i botten i Aston Villa. Viktiga spelare lämnade laget samtidigt som klubben stod inför en riktigt besvärlig ekonomisk situation som riskerade klubbens framtid. Istället för att prata om Premier League och uppflyttning började de flesta istället oroa sig för kaos, förfall, poängavdrag, förvaltning och fortsatta nedflyttningar.

Men storleken har betydelse och kanske var Aston Villa just för stora för att drabbas av detta öde. Tony Xia ställdes åt sidan och nya ägare i form av Nassef Sawiris och Wes Edens kom in i klubben, skapade ordning och reda finansiellt och administrativt. Några utsvävningar var inte möjliga men Aston Villa blödde åtminstone inte längre och var inte tvingade att sälja av sina bästa spelare.

På planen fortsatte däremot Aston Villas problem. Säsongen inleddes i och för sig hyfsat bra, men ganska snart inledde Aston Villa en svit med endast en vinst på tio matcher. Den sviten resulterade i att Steve Bruce fick sparken. Bruce var ifrågasatt redan tidigare, för en alltför passiv och restriktiv fotboll och kanske som en följd för en oförmåga att vinna fotbollsmatcher.

Aston Villas blickar vändes mot Dean Smith, en manager som gjorde succé med Brentford, som representerade en offensiv fotboll, och som inte minst var uppväxt bara några kilometer från Villa Park. En Aston Villa-supporter sedan barnsben med andra ord. Att säga att Smith fick fart på Aston Villa direkt vore en överdrift, men Aston Villa började spela en bättre fotboll.

Trots Dean Smith såg Aston Villa ut att vara fast i mittenträsket. Den stora vändningen kommer när Jack Grealish återvänder från skada i början av mars. Då ger sig Aston Villa istället iväg på en svit med tio vinster på tio matcher, en svit som propellerar dem hela vägen upp till playoff-platserna, och som ger dem ett väldigt momentum in i detta playoff.

Vi vet vad som hände på Wembley. Aston Villa besegrade Derby County hyfsat övertygande, även om det var nervöst på slutet. Aston Villa är äntligen tillbaka i Premier League, efter tre långa år. Frågan nu är så klart hur Aston Villa kommer klara sig i Premier League. Klubben har potentialen att etablera sig relativt högt i Premier League. Laget måste i så fall förstärkas.

Managerbetyg: Steve Bruce (+)

Nej, det kan inte sägas att Bruce gjorde ett godkänt jobb med Aston Villa den här säsongen. Aston Villa ligger på femtonde plats i tabellen när Bruce till sist får sparken, efter att ha vunnit en enda av sina tio sista matcher. Även om Aston Villa hade ett problem är detta alldeles för svagt. Frågan är om Bruce någonsin var programmerad för fotboll för en klubb som ska dominera sin serie.

Managerbetyg: Dean Smith (++++)

Kom in i mitten av oktober och fick en tuff start med två förluster på sina tre första matcher. Men framför allt var det kanske perioden mellan december och februari som väckte frågan om Smith verkligen skulle lyckas få ordning på Aston Villa eller behöva rikta in sig på nästa säsong. Men även om resultaten inte riktigt stämde så fick han fotbollen steg för steg på plats, vilket gav en enorm utväxling när Jack Grealish kom in i laget igen.

Två förluster på Dean Smiths tre första matcher hade väckt visst missnöje när förhoppningarna som alltid följer på ett managerbyte inte omedelbart materialiserades. Men redan så tidigt gick det ändå att se att Aston Villa hade börjat spela en annan typ av fotboll, och även om effekten skulle dröja, så fick det till sist en mycket tydlig effekt.

Aston Villas MVP: Jack Grealish

Inget snack om den här saken. Aston Villas hela säsong kan väl egentligen delas in i två tidsåldrar; före Grealish och efter Grealish. När februari rinner mot sitt slut ligger Aston Villa i mitten av tabellen. När säsongen avslutas befinner sig Aston Villa på playoff-plats med marginal. Grealish visade att han förmodligen är seriens bästa spelare, en väldigt skicklig och effektiv spelare, och dessutom en ledarfigur på planen.

Höjdpunkt: 2-1 vs Derby County (n)

Svårt att käfta med detta. Säsongens slutpunkt blev också dess höjdpunkt när Aston Villa besegrade Derby County på Wembley och tog sig tillbaka till Premier League. Det firades stort på läktarna och bilderna på Dean Smith tillsammans med Jack Grealish firandes med dem var väldigt fina. Från manager och från lagkapten och talisman hela vägen till supportrarna så var allting Aston Villa through and through.

Lågpunkt: 1-4 vs Sheffield United (b)

Krossade och förnedrade. Det var bara början av september men om Aston Villa hade några förhoppningar om att ta sig till Premier League så fick de sig en rejäl reality check här. Sheffield United var bättre på alla sätt och även om det skulle dröja ytterligare en månad innan Steve Bruce till sist fick säcken så var det förmodligen här på Bramall Lane som det blev enbart en tidsfråga.

Aston Villa inför 2019-20:

Måste säkra viktiga nyckelspelare, flera av dem dessutom lån. Tyrone Mings, Alex Tuanzebe, Tammy Abraham och Anwar El Ghazi, samtliga viktiga spelare för Aston Villa i deras sena push upp till Premier League. Samtliga av dem dessutom i Aston Villa på lån. Fördelen för Aston Villa är att de borde gå att göra permanent. Viktigast av dem dock Mings och El Ghazi.

Måste förstärka försvaret. Många kommer av både goda och reflexmässiga skäl vilja dra paralleller till Fulham, som värvade stort men som kanske försummade försvaret i sin planering. Aston Villa befinner sig i ett liknande läge. Runt Tyrone Mings kan Aston Villa bygga en stark backlinje, men bredvid honom behövs bättre spelare och inte minst behöver Aston Villa en riktigt bra målvakt.

Måste hitta en riktigt bra frontanfallare. Playoff-finalen var knappt färdigspelad innan Tammy Abraham började prata om att ta en plats i Chelsea kommande säsong. Kan låta trist för Aston Villa, men jag är inte så säker på att de behöver oroa sig varken eller. Abraham var bra under säsongen, men vägde rätt lätt i slutet mot tuffare motstånd, och känns tunn som förstastriker i Premier League.

BETYG 2018-19: Med beröm godkänd (++++)