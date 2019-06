Fågel, fisk eller mittemellan i Football League

Vi har sett något av en ketchupeffekt i EFL Championship de senaste dagarna. Vi gick från en situation där tre klubbar gått utan manager, och sökandes manager ett bra tag, till ett läge där samtliga tre klubbar inom loppet av bara några få dagar samtliga meddelar vem som har blivit deras respektive nye manager. It never rains but it pours, som det engelska uttrycket säger.

Swansea, West Brom och Middlesbrough blev alla av med sin manager på ett eller annat sätt efter säsongen. Swansea när Graham Potter valde att ta sitt pick och pack och flytta till Brighton, West Brom efter att först ha sparkat Darren Moore och därefter valt att inte förlänga med James Shan, och så till sist Middlesbrough som efter säsongen valde att gå skilda vägar med Tony Pulis som varit deras manager förut.

Alla tre klubbar meddelade mot slutet av veckan vem som blir deras nye manager. Och varje klubb gjorde minst sagt fundamentalt olika val. Swansea gick på Steve Cooper, vars tidigare jobb var som Englands U17-tränare, kort sagt gör man alltså en ungdomstränare till sin nye manager. West Brom valde som vi pratade om igår Slaven Bilic, ett meriterat namn. Middlesbrough presenterade under fredagen Jonathan Woodgate.

Som sagt, tre helt olika anställningar, tre helt olika strategier, och det är intressant att fundera på vad dessa olika val faktiskt säger om respektive klubb och vilken situation de befinner sig i.

Swansea, Steve Cooper

En reflex när man ser att en klubb har anställt en manager med ungdomsmeriter är att tänka att det är en visionär anställning. Att där finns ett långsiktigt tänkande, och att det är en anställning styrd av en idé snarare än kall, kortsiktig pragmatism.

Det var åtminstone min första tankegång när jag såg att Swansea valt att anställa Steve Cooper, som alltså är Englands U17-tränare. Sedan insåg jag att det förmodligen minst lika mycket handlar om att Swansea befinner sig i ett så jävligt läge att de helt enkelt inte har andra realistiska alternativ att välja mellan.

Swansea är en klubb i kaos, vars amerikanska ägare har lovat runt men hållit tunt, som har sålt spelare utan att investera i spelartruppen, vars tränare precis har lämnat för att inte säga flytt klubben, och som ligger i farozonen för ytterligare en nedflyttning.

Vilken respektabel manager tar över en klubb i ett sådant läge, där chansen att faktiskt nå framgång är så osannolik redan från start? Enda sättet för Swansea att få en manager är att erbjuda jobbet till så små fiskar som inte har råd att tacka nej.

Swansea ska hur som helst förbereda sig för en lång, hård och tuff säsong i Football League med en ungdomstränare som sin manager. Det krävs ingen större fantasi för att inse hur det förmodligen kommer sluta, både för Swansea och för Steve Cooper.

West Brom, Slaven Bilic

West Brom kör den mer eller mindre rakt motsatta strategin, de väljer istället att gå på ett känt och etablerat managernamn, en manager med erfarenhet från Premier League och från flera länder och ligor.

Detta efter att ha gjort ett försök med en mer intern rekrytering i form av Darren Moore, som av olika skäl inte riktigt lyckades. Inte heller den mer temporära lösningen med James Shan slog särskilt väl ut.

För och mot om Slaven Bilic i West Brom tog jag upp redan i gårdagens blogg, men vad det säger oss om West Brom är att det är en klubb som definitivt siktar på att ta sig tillbaka till Premier League igen.

Middlesbrough, Jonathan Woodgate

En gång vågade jag mig på att antyda att fotbollen var modestyrd. Detta väckte tuffa protester från några som därmed trodde att jag pratade om kläder och smink, och var alldeles för manliga för att vilja höra talas om något sådant.

Mode är däremot ett bredare begrepp. Och det går ofta mode i beslutsfattande inom alla branscher och samhällssektorer, vi ser det ofta, och så verkar onekligen vara fallet just nu inom engelsk fotboll och dess manageranställningar.

Man Utd anställde en gammal klubbikon i Ole-Gunnar Solskjaer som nye manager, kort därefter började det bli aktuellt för Chelsea att anställa Frank Lampard, och hej och hopp så har Middlesbrough plötsligt blivit med Jonathan Woodgate.

Helt säkert fick Man Utd sin idé någonstans ifrån även de. Men precis som det finns goda skäl att undra hur klokt det egentligen är på sikt för Man Utd med Solskjaer, så kan man av liknande skäl tänka detsamma om Lampard och om Woodgate.

Chelsea må ha sina rationella eller åtminstone praktiska skäl att köra på Frank Lampard, men det är inte riktigt lika tydligt varför Middlesbrough skulle vilja lägga alla sina ägg i Jonathan Woodgates korg.

Middlesbrough är en klubb som precis som West Brom potentiellt borde vilja sikta på uppflyttning till Premier League nästa säsong. Att från en sådan utgångspunkt satsa på ett oprövat och osäkert kort som Woodgate känns riskfyllt.

Självfallet kan det också bli succé.

På sätt och vis befinner sig kanske Middlesbrough i ett liknande läge som West Brom befann sig i för ett år sedan. De har precis tagit avsked av Tony Pulis som manager och tänker sig att sikta mot en mer positiv och offensiv fotboll.

Jonathan Woodgate har inte precis hymlat i sin beskrivning av hur Middlesbrough ska spela fotboll, och betoningen på en mer offensiv och underhållande fotboll är självfallet ingen tillfällighet. Det är en tydlig kontrast mot det som varit.

Det är inte svårt att tänka sig att just detta fokus var vad som fick Middlesbroughs ägare och styrelse att fastna för Jonathan Woodgate. Möjligen även med insikten att Woodgate vore ett populärt val bland supportrarna. Bakgrunden är också att publiksiffrorna har sjunkit på Riverside det senaste året.

Football League utvecklas alltmer till ett slags post-Pulisianskt slagfält. Svårt att se vilken klubb som vill bränna sig på honom efter detta. Inte ens Derby County kan väl agera så inkonsekvent.

TRANSFERKOLLEN

Pablo Fornals, från Villarreal till West Ham. En av La Ligas mest omtalade unga talanger, och precis den typ av värvning som man vill se klubbar som West Ham göra, men alltför sällan sett. Det känns som att West Ham efter många år av shotgun tactics på transfermarknaden, med högst tveksamt resultat, har börjat agera som en smart klubb med stora planer. Med Fornals får West Ham en kreativ mittfältare. Med beröm godkänd – (++++)