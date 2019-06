Premier Leagues fem främsta trollvärvningar

”[Att] trolla: Att göra slumpmässiga, oombedda och medvetet felaktiga eller ologiska påståenden enbart i syfte att provocera fram en specifik reaktion hos de som läser eller skriver, oftast på ett internetforum.” Begreppet borde knappast vara obekant för någon längre, i synnerhet inte som vi trots allt befinner oss på ett sorts internetforum, som för all del heller inte saknar sina troll.

Grundtanken bakom begreppet kan däremot användas även om helt andra saker, det vill säga när man gör något just för att skapa en slags reaktion, eller där åtminstone att skapa en reaktion är en framträdande orsak eller effekt av en specifik handling, eller ett specifikt beslut. Det är kanske inte det huvudsakliga skälet varför vi gör detta, men det är helt klart ett skäl, en positiv bieffekt eller för all del en bonus.

Håller vi oss till fotbollen så är värvningar kanske den enskilda aktivitet som framför allt provocerar fram reaktioner hos andra människor och grupper av människor. Absolut inga supportrar är naturligtvis särskilt förtjusta i att få sina spelare värvade av andra klubbar, och det blir ofta rätt infekterat. Få klubbar värvar så klart spelare för att provocera, men ibland kan det naturligtvis vara en del av motivbilden, eller i alla fall en positiv bieffekt.

Bloggen syftar till att lista de fem främsta trollvärvningarna, som jag väljer att kalla dem, under Premier League-eran. Viktigt blir för mig att skilja mellan dessa trollvärvningar å ena sidan och enbart kontroversiella värvningar å andra sidan. Värvningar kan naturligtvis vara kontroversiella av många olika skäl, men görs inte för att de är kontroversiella, och används heller inte på det sättet för att skapa någon slags effekt.

Ashley Coles övergång från Arsenal till Chelsea kan beskrivas som en typiskt kontroversiell värvning, men mest för att det var en övergång mellan två stora klubbar, för att det skett oegentligheter längs vägen och konflikt uppstått. Paul Inces övergång från West Ham till Man Utd blev kontroversiell, men egentligen bara för att han låtit sig fotograferas i en Man Utd-tröja innan övergången faktiskt blivit aktuell.

Men sedan finns alltså de här värvningarna där en stor del av motivet bakom dem var just att skapa och provocera någon slags reaktion, eller där en stor del av värdet med dem kan beskrivas just som reaktionen den skapade. Dessa är alltså enligt mig trollvärvningar, och dessa fem är enligt mig de fem främsta:

(5) Michael Owen, Newcastle till Man Utd

Owen till Man Utd var egentligen ingen stor värvning, hans höjdpunkt i karriären hade vid det här laget redan passerat. Owens tid i Man Utd blev heller inte särskilt märkvärdig, han fick sin ligatitel och Man Utd-fans menar nog att hans vinstmål i Manchesterderbyt räckte gott för att motivera värvningen. Men det roligaste med värvningen, och helt säkert något som Alex Ferguson inte hade något emot, var reaktionerna den framkallade hos Liverpools supportrar, där Owen alltså tidigare spelat. Och om Owen kanske inte var en värvning som direkt imponerade på Man Utds supportrar så räckte nog detta mer än väl till för att få dem ombord.

(4) Paul Ince, Inter till Liverpool

Nästan samma samma, fast omvänt. Paul Ince hade varit en viktig spelare i Man Utds första titelvinnande lag under 1990-talet, men var en av dem som offrades på de ungas altare sommaren 1995. Hans flytt gick till Inter, men bara ett kort tag senare återvände han till England, till Premier League, och till Liverpool. Vi får hoppa tillbaka till 1960-talet för den spelare som senast gick direkt mellan dessa båda klubbar, men Ince kändes farligt nära. För Liverpool, som fått se sin dominans av engelsk fotboll övertagen av Man Utd under 1990-talet, var detta helt säkert en rätt fin tagg i sidan på sin rival, ett sätt att påminna dem om att de fortfarande fanns kvar.

(3) Nick Barmby, Everton till Liverpool

Nick Barmby tillhörde Everton och var en av engelsk fotbolls mest lovande spelare på sin tid, och det var mycket runt den spelaren som Everton hoppades kunna börja bygga sin återkomst som en stor kraft inom engelsk fotboll, efter några år i skuggan. Det var klart och tydligt att Everton satsade helhjärtat på Barmby, och kanske var det därför särskilt hjärtekrossande när Barmby år 2000 meddelade Everton att han själv ville spela för Liverpool. Liverpool behövde knappast värva Barmby egentligen, men möjligheten var så klart lite för bra för att tacka nej till. Evertons supportrar har fortfarande inte förlåtit Barmby för sin synd, och för Liverpools supportrar är det fortfarande en käpp de gillar att slå Everton med.

(2) Carlos Tevez, Man Utd till Man City

Rent tekniskt tillhörde inte Carlos Tevez Man Utd när den här värvningen genomfördes, men i praktiken var han självfallet en Man Utd-spelare. Tevez var en mäkta populär spelare i Man Utd under sina två år i klubben, och de allra flesta ville nog att Man Utd skulle förlänga med honom. Man City hade å sin sida precis blivit med olja att letade efter stora värvningar med vilka de skulle sjösätta sitt stora projekt. Tevez agent lade snabbt ihop ett och ett och så blev det alltså. Att Man City såg som ett egenvärde att norpa en spelare just från Man Utd kan knappast betvivlas, om inte annat avslöjades dessa intentioner mycket tydligt när Tevez strax därefter hälsades ”Welcome to Manchester”.

(1) Sol Campbell, Tottenham till Arsenal

Helt klart den främsta trollvärvningen sett till vilken reaktion den faktiskt har framkallat hos båda klubbarnas supportrar, samt sett till hur omtalad värvningen blev då men också har varit ända sedan dess. Nu fanns det självfallet fullständigt rationella skäl för Arsenal att värva Campbell också, han var vid den här tiden en av världens bästa mittbackar, och kom gratis. Det där var en aspekt i värvningen, att Campbell kommit till Tottenham som 15-åring, spelat i klubben hela sitt vuxna liv, aldrig skulle spela för någon annan klubb, men sedan på ett rätt sneaky sätt ordnar till en gratisövergång till Arsenal. Det har gått 17 år sedan värvningen genomfördes, och Arsenal har under alla dessa 17 år använt just denna värvning som ett sätt att markera storlek och överlägsenhet över Tottenham.

:::

TRANSFERKOLLEN

Jota, från Birmingham till Aston Villa. På tal om trollvärvningar. Aston Villa gör klart med Jota från värsta rivalklubben Birmingham, ett rätt tydligt sätt att markera att en av dem gick upp i Premier League, och den andra klubben icke. Kreativ och målfarlig spelare som imponerat både i Birmingham och innan dess i Brentford, där Dean Smith var manager förut. Smith är alltså mycket bekant med Jota och vet precis vad han kan få ut av spelaren, som ska bli spännande att se i Premier League. Med beröm godkänd – (++++)