Silly-sommarens fem största punkter

När kalendern slår över till den 1 juli går vi samtidigt också formellt in i en ny säsong med allt vad det innebär för spelarregistreringar, kommersiella avtal och så vidare. Härifrån finns alltså inte längre några ursäkter för att vänta med att värva spelare. Dessutom är det självfallet även så att när vi nu befinner oss i början av juli så är det bara en dryg månad kvar innan transferfönstret stänger och säsongen faktiskt startar.

Hittills får vi nog säga att det engelska transferfönstret har varit ganska lugnt och sävligt, det har inte skett några större bombnedslag. Majoriteten av klubbarna har i själva verket hittills inte värvat någon spelare alls, vilket väl får sägas vara i alla fall något förvånande givet bilden vi över många år har fått av Premier League och dess klubbar. Men kanske ska även detta betraktas som ett hälsotecken.

Det där får så klart många att tycka att transferfönstret är ”tråkigt”. Där finns även en tendens att utse de klubbar som faktiskt har värvat till vinnare, fastän ingen klubb faktiskt vinner någonting under transferfönstret, och att det definitivt inte betyder att man vinner bara för att man värvar mest eller värvar först. Men visst, jag antar att det är någon form av underhållningsfaktor som försvinner när det värvas mindre än annars.

Att det har varit lugnt hittills betyder så klart inte att det kommer förbli så. Mycket talar för att mycket kommer hända under juli. Inte minst det faktum att flera klubbar verkligen har ett behov av att förstärka sina lag och bygga vidare på de framsteg de eventuellt gjorde förra säsongen. Mycket borde med andra ord hända under juli, och idag tänkte jag lista de fem största punkter som borde hända och som vi borde ha att se fram emot.

Det handlar alltså inte nödvändigtvis om specifika värvningar, utom mer om generella problem eller luckor som olika klubbar faktiskt behöver lösa eller fylla för att gå in i till säsongen med så bra förutsättningar som möjligt.

(5) Hittar Man City sin ersättare till Fernandinho?

Fernandinhos betydelse för Man Citys fotboll kan knappast underskattas. Han spelar samtidigt väldigt många matcher och han blir knappast yngre. Man City har letat efter en möjlig ersättare på sikt till Fernandinho under minst ett år, och försökte redan förra sommaren utan att riktigt komma till skott.

Den här sommaren borde det rimligtvis vara dags. Mycket tyder på att Man City och Pep Guardiola har fastnat för Atlético Madrids Rodri, och som ett par veckor nu har sagts vara mer eller mindre påskriven. Att Atlético Madrid samtidigt har gett bort Rodris tröjnummer tyder på att han definitivt inte blir kvar där.

Om sedan Rodri lyckas ersätta Fernandinho, åtminstone på sikt, återstår att se. Men Man City brukar väl inte precis slarva med sin scouting och den spanska marknaden borde de ha rätt bra koll på.

(4) Lyckas Liverpool spetsa bredden på sin anfallslinje?

Med ordinarie lag på planen har Liverpool naturligtvis en formidabel anfallstrio, men vi har också sett att bakom dem är det ganska tunt. Och när inte denna trio startar eller spelar riskerar Liverpool bli för lättviktiga framåt, vilket ger dem problem i matcher de måste förvänta sig att vinna.

Situationen blev inte bättre den gångna säsongen. Xherdan Shaqiri började bra men Jürgen Klopp verkade tappa förtroendet för honom. Deras ”modern day Liverpool great” Daniel Sturridge har lämnat klubben. Och trots Divock Origis bravader i Champions Leagues semifinal och final var helhetsbilden av honom lite mer dyster.

Liverpool vill naturligtvis behålla sin anfallstrio, men behöver förstärka spelartruppen runt omkring denna trio. De måste värva en spelare som kan spela från start, eller bytas in som impact-spelare, istället för någon av de i trion utan att det påverkar Liverpools spel alltför negativt.

(3) Kan Arsenal rekonstruera sin försvarslinje?

Förra säsongen påminde otäckt mycket om tidigare säsonger för Arsenal. De var farliga och produktiva framåt men alltför ofta osäkra och oorganiserade defensivt. Det blev alltmer uppenbart att Arsenals försvarsspelare helt enkelt inte håller måttet, samt att några av de värvningar som gjorts inte levde upp till förväntningarna.

Skodran Mustafi påstås ha fått besked om att han kan lämna klubben, Lauren Koscielny verkar förbrukad, Hector Bellerin är skadad och rehabar utöver att till synes ha tappat gnistan, Stephan Lichtsteiner höll inte måttet. Arsenal måste bygga om sin backlinje från grunden.

En beståndsdel i den grunden verkar vara Celtics talangfulla ytterback Kieran Tierney, vilket vore en bra värvning. Men det behöver investeras betydligt mycket mer än så för att Arsenals backlinje ska börja ses som en tillgång och inte en belastning.

(2) Hittar Man Utd sin mittbacksgeneral?

Jag har tappat räkningen på vilket transferfönster i ordningen detta är som man sitter och ropar på en mittbacksgeneral till Man Utd, det vill säga mittbacken som kan organisera och leda Man Utds backlinje och försvarsspel. Tidigare påståenden om att någon sådan inte skulle behövas befinner sig väl förhoppningsvis på skräphögen nu.

Det var ett av de stora mysterierna att Man Utd i synnerhet under José Mourinho aldrig kom sig för att åtgärda denna synnerligen uppenbara brist. Hittills under denna sommar konstaterar vi att Man Utd har värvat en forward och en ytterback, och nu sägs rikta in sig härnäst på en offensiv och en defensiv central mittfältare.

Allt detta är så klart finfint, var och en behövs nog, men lite sitter man ju och känner att det där med mittback var nog inte något man så att säga sparar till sist och väljer att fokusera på helt andra saker under större delen av sommaren.

(1) Hur och i vilken utsträckning förstärker Tottenham sitt mittfält?

Låt oss säga att Tottenhams mittfält förra säsongen var i det tunnaste laget, inte minst sedan Mousa Dembele lämnat klubben. Laget var skadedrabbat och hjälptes heller inte av att Eric Dier verkar ha tappat stinget. När nu Christian Eriksen därtill öppet söker en ny utmaning ställer det saken på sin spets inför kommande säsong.

Tanguy Ndombele från Lyon sägs vara i Tottenhams skottgluggar för en bit över £60m och det ska inte hymlas med att det vore en kanonvärvning. Samtidigt verkar det kanske något stereotypt som om Daniel Levy krånglar också i den förhandlingen. Därav kanske en av sommarens stora frågeställningar; hur mycket investerar Tottenham?

Självfallet kommer det inte räcka med Ndombele om nu han värvas. Försvinner Christian Eriksen måste han ersättas, och givet att det är en världsmittfältare så är det kanske heller inte gjort i en handvändning. Tottenhams sommar kommer säga mycket om säsongen som kommer.

Bonus: Vad hittar Wolves på givet Europa League?

Wolves var så klart en av förra säsongens positiva överraskningar, och lyckades även imponera under sommaren. Nästa säsong spelar de också i Europa League, det vill säga om de lyckas navigera kvalspelet, och det kan naturligtvis ställa större krav på att de breddar och kompletterar spelartruppen.