Spaningar i sommarsolen (1)

Sommaren fortsätter, solen skiner… Nåja. Så värst bevänt är det kanske ännu inte med solen den här sommaren, även om den skiner och värmer en hel del, åtminstone betydligt bättre än vad jag ser att det klagas över på mitt Facebook-flöde. Men det är klart, om det är något svenskar gillar att klaga över mer än något annat här i världen, och då är vi nog ett folk som generellt gillar att klaga, så är det väl vädret.

Fotbollssommaren rullar väl knappast framåt i något större tempo den heller. Åtminstone händer det ännu inte så värst mycket, och det som händer exempelvis i transferväg lyckas väl inte precis hetsa upp någon. Dam-VM är över så nu kan alla manliga snowflakes andas ut ett tag. Copa America är som tur är över det också. Desto roligare är i så fall att ikväll startar kvartsfinalerna i Africa Cup of Nations.

Madagaskar!

Från min metaforiska viloplats i sommarsolen är det svårt att se några större, enskilda saker som för närvarande tornar upp sig på himlen. Däremot händer det lite smått och stundtals även gott lite här och där. Ingen riktigt stor gädda med andra ord, men ändå något utav ett stim av småfisk. Alltså kan det kanske vara en idé att då och då ta ett svep med håven för att fånga in vad det är som ändå händer.

Vilket jag därför gör här.

:::

Arsenal behöver desperat förstärka spelartruppen men verkar nu på en påstådd budget om £50m ha köpt två kids för nästan hela summan, varav den ena omedelbart ska lånas tillbaka till Saint-Etienne.

Nyheten att man är på väg att värva William Saliba från Saint-Etienne för nästan £30m får så klart Wilfried Zaha att låta betydligt billigare på en gång.

Möjligen har Arsenal avvaktat med sina affärer under transferfönstret för att vänta in Edu, som i dagarna har tillträtt posten som Arsenals nye technical director. Arsenal har hur som helst beskrivit honom som ”den sista och väldigt viktiga pusselbiten”.

Sådant där om sista pusselbitar har vi så klart hört förut och fått skäl att göra oss lustiga över, så upp till bevis för Arsenal!

Om inte annat så är ju Neymar tydligen till salu.

:::

Maxi Gomez påstås ha sagt sig föredra West Ham framför Valencia, vilket om det stämmer säger något mindre smickrande om Valencia, som ändå kan erbjuda Champions League-fotboll, och om La Liga under de två-tre storklubbarna.

Nu låter det ändå som att det trots allt blir Valencia för Maxi Gomez, sedan West Ham gått med på att betala spelarens utköpsklausul men inte kunnat komma överens med Valencia om hur betalningen ska struktureras.

Tillbaka till ritbordet för West Ham!

:::

Steve Bruce antas befinna sig på Newcastles shortlist. Som om inte sommaren var trist nog för Newcastles supportrar.

:::

Oroligt i Liverpoolland med anledning av få värvningar hittills. I praktiken inte en enda värvning om man inte ska räkna in holländska kids.

Inget märkligt med det i och för sig. Liverpool har en stark spelartrupp till att börja med och påstås arbeta efter en ny policy att försöka rekrytera spelare internt istället. Vilket låter rätt klokt, att åtminstone inventera vad man faktiskt har i de yngre leden innan man ger sig ut på marknaden.

Även om det inte är lika ångestdämpande för de egna supporterleden som värvningar.

:::

Man City fortsätter vittja övriga klubbars akademier, nu senast West Broms akademi för 16-årige Morgan Rogers, vilket har fått West Brom att argsint ifrågasätta vad det egentligen är för mening för dem att alls ha en akademi.

Tjäna pengar, finansiera verksamheten? Men det är förvisso sant att i det nya systemet som introducerades för cirka fem år sedan så får de mindre klubbarna både för lite skydd och för liten kompensation för att det ska vara helt optimalt.

:::

Man Utds problem med Paul Pogba fortsätter naturligtvis. Men allting är relativt. Jämfört med Neymar och Antoine Griezmann framstår han ju närmast som en korpojke och en mönstermedborgare.

:::

Vad har Willian gjort Chelseasupportrarna för ont?

:::

Både Celtic och Rangers går in i den första kvalomgången i Champions League respektive Europa League, båda lagen spelade och vann igår kväll. Minst sagt surt, och en smula tärande på stoltheten, för de skotska klubbarna att behöva börja så tidigt.

:::

En spelare under 23 år som påstår sig spela för en klubb i EFL Championship kommer inom de närmaste dagarna komma ut offentligt som gay, och skulle i så fall bli den förste aktive professionelle spelaren inom engelsk fotboll att komma ut.

Banbrytande, viktigt, men man undrar så klart hur det ska gå.

:::

Mesut Özil på lån till Fenerbahce?