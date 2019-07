Jahapp, så får jag än en gång för mig att göra en lista som håller sig inom den helt och hållet konstgjorda tidszonen av Premier League, det vill säga från och med 1992 fram till dessa dagar. Något som har rent praktiska skäl, det reducerar helt enkelt ned behovet av research till något mer hanterligt, men riskerar så klart få kommentarsfältets värsta nördar att fundera på sådana extremt viktiga saker som t ex om detta fortfarande går att beskriva som en enda era, eller om det är två eller tre eror till priset av en.

Nu gör jag mig kanske lustig, men det är i och för sig inga helt dumma funderingar. Man kan till exempel med mycket goda skäl säga att Premier League var en sak innan Roman Abramovich kom till Chelsea och en helt annan sak därefter. Möjligen går det att hitta andra stora vattendelare om man så vill. Jag vare sig vill eller kan. Hur som helst tänkte jag alltså ägna denna måndagslista åt det inte helt inaktuella ämnet av Premier League-erans fem bästa mittbacksvärvningar.

Man Utd rapporterades under gårdagen ha kommit överens med Leicester om att värva Harry Maguire för den ögonblödande summan om £80m om man ska välja det ena sättet att referera summor, eller om £60m plus £20m i bonusklausuler om man ska välja det andra sättet. Det kan så klart tyckas spela viss roll därför att om man väljer att räkna på det första sättet så har Man Utd därmed värvat världens genom tiderna dyraste mittback, och detta skulle då alltså vara Harry Maguire.

Redan för ganska exakt ett år sedan skrev jag om Harry Maguire till Man Utd, med lite olika perspektiv både på värvningen som sådan och på den allmänna och kanske något stereotypa bilden av engelska mittbackar, en bild som naturligtvis dök upp som ett brev på posten i kommentarsfältet även igår.

Nu går det väl knappast att beskriva Harry Maguire som något annat än en bra värvning, även om jag är säker på att vissa kommer göra sitt allra bästa, och även om det för den sakens skull inte är någon garanti för att han kommer lyckas i och med Man Utd. Men när man betalar £60-80m för en mittback, som resonemanget brukar förenklas å det grövsta, så vill man så klart att det ska vara en fantastisk värvning och en given succé. Men hur nära en plats på en sådan här lista skulle egentligen denna värvning komma?!

Retorisk fråga möjligen. Nu ska det sägas att när jag bedömer om i det här fallet en mittbacksvärvning har varit bra så är det inte enbart en fråga om kvantitet och kvalitet per krona. En mittbacksvärvning som har kostat för sin tid väldiga pengar kan absolut ta sig in på den här listan, bara spelaren gav laget något väldigt värdefullt och viktigt under den tid han befann sig i klubben. Vad man kan säga om detta är att Harry Maguire i alla fall inte vore diskvalificerad på förhand.

(5) Virgil Van Dijk, Liverpool

Inte omöjligt att detta är en mittbacksvärvning som kommer befinna sig högre upp på listan om några år, liksom exempelvis Man Citys värvningar av John Stones eller Aymeric Laporte kan komma att göra. Men här och nu fick jag faktiskt kämpa lite för att till sist ta med Van Dijk på listan, inte på grund av priset utan eftersom han helt enkelt har varit så kort tid i Liverpool. Å andra sidan finns väl just inget som tyder på att han kommer lämna inom någon snar framtid. Kvaliteten på spelare kan knappast betvivlas, lika lite som hans betydelse för laget både som spelare och som ledare. Mycket tack vare den värvningen har Liverpool tagit klivet att konkurrera om och vinna de största titlarna i England och i Europa.

(4) Vincent Kompany, Man City

Alla visste nog att Kompany var en av de kommande stora mittbackarna när Man City värvade honom för elva år sedan. Få kunde nog faktiskt ha vetat att Kompany under dessa elva år skulle bli så väldigt bra och så väldigt betydelsefull för Man Citys framgång och utveckling som han faktiskt har varit. Hans väldigt konkreta betydelse har vi kunnat se i flera avgörande moment i titelstrider genom åren, inte minst för bara några månader sedan. Hur bra och betydelsefull han faktiskt har varit, därtill värvad för en relativ spottstyver innan oljan börjat pumpa på allvar för Man City, märks kanske av att när han nu lämnar Man City 33 år gammal så lämnar han ändå ett hål efter sig i Man Citys backlinje som inte är alldeles självklart att de kommer lyckas fylla på ett bra sätt.

(3) Rio Ferdinand, Man Utd

Värvad för groteska pengar på den tiden som cirka £30m för en mittback faktiskt ansågs som groteska pengar snarare än kaffepengar som idag. En summa som alltid anfördes av inte minst förbittrade Liverpoolsupportrar om hur orättvist livet var att Man Utd hade så väldigt mycket mer pengar. Vissa saker förblir sig så att säga lika. Man Utds supportrar kom med den självklara invändningen, att givet den kvalitet man fick av Ferdinand över så lång tid så var det i själva verket ett rent fynd. Ferdinand var ledaren och generalen i Man Utds backlinje, spelintelligent, skicklig med bollen och betydligt mer mångsidig än den klassiska stereotypen av engelska mittbackar. På så vis kanske inte alldeles olik en viss Harry Maguire.

(2) Sol Campbell, Arsenal

Nu kan det inte på något sätt ifrågasättas vilken väldigt skicklig mittback Campbell faktiskt var, men kanske är detta ändå den värvning på listan som tydligast av dem alla är där just som värvning mer än som spelare. För kanske räcker det med att konstatera att Campbell alltså kom till Arsenal som fri transfer, dessutom från Tottenham bara för att göra dealen ännu sötare för Arsenals supportrar, även om det helt säkert inte är något som roar Tottenhams supportrar. Som fri transfer fick Arsenal alltså en mittback i världsklass, som utgjorde grundbulten i deras mest hyllade och omtalade fotbollslag någonsin, om än kanske inte nödvändigtvis det allra bästa. Och Arsene Wenger slapp tänka på försvarsspelet utan konsekvenser i ytterligare fem år innan verkligheten hann ikapp honom.

(1) Nemanja Vidic, Man Utd

Värvad för £6m från Spartak Moskva. Egentligen räcker det kanske att säga det och sedan överlämna fallet till juryn. För den skitsumman fick Man Utd vad som arguably har varit den bästa mittbacken av dem alla under Premier League-eran, ena halvan av erans allra bästa mittbackspar, hörnstenen under Man Utds bästa och mest dominanta period som fotbollslag i England och i Europa. Fantastisk och kompromisslös mittback som gjord att älskas av supportrarna och fruktas av motståndarna. Liverpools supportrar kommer helt säkert säga något om Fernando Torres, men det är väl sådant man måste unna dem.

Bubblare:

Marcel Desailly, Chelsea

Ricardo Carvalho, Chelsea

Jaap Stam, Man Utd

Sami Hyypiä, Liverpool