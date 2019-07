Spaningar i sommarsolen (2)

Vi fortsätter med samma upplägg som förra onsdagen, det vill säga med ett snabbt och rätt ytligt svep över det mesta och eventuellt bästa som hänt, gjorts eller sagts i engelsk fotboll de senaste dagarna.

Inte för att det just dessa dagar varit så värst mycket sommarsol att skryta med, men rubriken kan så klart läsas sarkastiskt likaväl som bokstavligt.

Tidig eftermiddag blir det att bänka sig framför skärmen och följa matchen mellan Man Utd och Leeds, en riktig klassiker naturligtvis, även om det bara är en träningsmatch, och även om de båda klubbarna möts alldeles för sällan nu för tiden.

Ska inte hymla med att jag verkligen hade föredragit om den här matchen hade spelats med Leeds som ett blivande Premier League-lag.

:::

David De Gea ska tydligen vara på väg att efter deras tour skriva på ett nytt kontrakt med Man Utd.

Hur länge har egentligen Man Utd varit ”hopeful De Gea will sign a new contract”? Måste snart vara en fråga om år. To be fair så den här gången lät det faktiskt lite mer skarpt än vad det har låtit hittills.

:::

Ravel Morrison. Från flopp i Östersunds FK och Allsvenskan till att gå in i Premier League för Sheffield United. Minst sagt oväntat, ett kliv som nog inte varit möjligt om det inte varit just Ravel Morrison.

:::

Rykten om rapporter om Lyons manager Bruno Génésio till Newcastle.

Även om det känns väldigt långsökt att dessa rykten blir till verklighet, så hade det ju onekligen på alla sätt varit precis vad Steve Bruce i så fall förtjänade. Snacka om att bli lämnad hängande.

Mer troligt är så klart att Newcastle bara har fått igång några röksignaler för att försöka pressa Sheffield Wednesday att acceptera en lägre kompensation för Bruce.

:::

Påminnelse om kommande regeländringar i Premier League nästa säsong.

Gula och röda kort kommer kunna delas ut till managers, vilket väl ärligt talat känns som en rätt bra grej som kan börja komma till bukt med de värsta tendenserna.

Head-to-head kommer börja användas som ett sätt att skilja lag åt i tabellen, men bara efter målskillnad, antal gjorda mål och så vidare, så i praktiken kommer det så klart knappt få någon effekt alls.

Och så VAR naturligtvis. Vilket i och för sig utan att ha orkat sätta mig in i det lovas bli betydligt mer ”rimligt” använt än vad vi såg i dam-VM tidigare i somras.

:::

Hysteriska reaktioner och inte särskilt rationell kritik mot ägarna vare sig från Arsenals eller Man Utds supportergrupper den här sommaren, och det är ju svårt att skaka av sig känslan att kritiken är inte djupare än att den hade varit obefintlig bara det hade ”värvats häftigare”.

Arsenals ägare och ledning kan kritiseras för en hel del. Men Josh Kroenke har en mycket god poäng i att de har genomfört förändring, och vad de framför allt behöver nu är att få strukturen att sätta sig och stabilitet, inte ännu mer förändring med oklart syfte och mål.

Precis som det naturligtvis är alldeles för tidigt att vara alltför kritisk angående Unai Emerys arbete som manager.

:::

Atlético Madrid var kanske inte den helt väntade klubbadressen för Tottenhams Kieran Trippier. Kul att han tar chansen. Återstår att se om han får chansen.

:::

Ännu har jag inte sett något av den där ”hänsynslösheten” Ole-Gunnar Solskjaer skulle visa upp den här sommaren vad gäller utrensning av spelartruppen. Å andra sidan kan i och för sig spelare säljas hela augusti ut.

Paul Pogba blir kvar i alla fall. Återstår väl att se om det blir bra eller anus.

:::

TRANSFERKOLLEN

Ravel Morrison, från Östersunds FK till Sheffield United. Kopplingen till Östersunds FK är väl minst sagt välvillig egentligen, det blev liksom aldrig riktigt något av för Morrison i den jämtländska klubben. Vilket väl knappast är att betrakta som något positivt tecken vad gäller Morrisons chanser att göra någon lycklig i Sheffield United. Men Chris Wilder måste ha sett något han gillade, och tycker kanske med rätta att det är väl värt chansen eller risken, vad man nu ser det som. Ser inget fel med det resonemanget, men har svårt att tro att Morrison kommer göra något avtryck. Godkänd – (++)

Björn Engels, från Stade Reims till Aston Villa. Möjligen har Aston Villa fått negativa besked från Man Utd om möjligheterna att låna Axel Tuanzebe, vilket i så fall skulle kunna motivera dem att investera i 24-årige mittbacken Engels, vars namn jag nog mest egentligen associerar till rätt knöliga filosofiska teorier. Ska alltså inte påstå att jag vet så mycket om Engels, utan kan mest konstatera att han har spelat i belgiska u-landslag, för Olympiakos och nu alltså i Frankrike. Okej, eller ett fynd, tror det första. Godkänd – (++)

Sam Byram, från West Ham till Norwich. Det ville sig aldrig riktigt i West Ham för högerbacken Byram som efter tre säsonger där, varav den senaste i Nottingham Forest på lån, istället tar sitt pick och pack och drar till Norwich. Rätt nivå och rätt potential för Norwich, även om det inte känns som en position på vilken Norwich riktigt behöver förstärka, om det nu inte är så att de ser en försäljning av Max Aarons framför sig, en spelare som bland annat länge varit på Tottenhams radar. Godkänd – (++)