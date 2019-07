Kaos erbjuder även möjligheter för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday är med all rätt pissed off, både på Newcastle och på Steve Bruce personligen. Bara några veckor innan deras ligasäsong startar har de blivit strandsatta av en manager som bara varit i klubben totalt 18 matcher, och som de till att börja med gav en månad extra ledigt innan han tillträdde posten mitt under säsongen. De visade inget annat än förståelse för Steve Bruce, men har fått föga mer än förakt tillbaka.

Steve Bruce kommer självfallet anföra några saker till sitt försvar. För det första att han kommer från Newcastle och därför ”inte kunde tacka nej”, problemet är så klart bara att han har tackat nej två gånger förut. För det andra att Sheffield Wednesday alltjämt lever under ett soft transferembargo, vilket Bruce däremot hela tiden vetat om, det har inte helt förhindrat dem från att värva spelare, fler än Newcastle i själva verket.

Tomma försvar med andra ord. Steve Bruce har agerat nesligt i förhållande till Sheffield Wednesday och runt detta finns inget försvar. Varför Newcastle anställer Steve Bruce är inte så svårt att förstå, de har knappast något bättre alternativ som tackar ja till dem i detta läge, men varför Steve Bruce dumpar Sheffield Wednesday är betydligt svårare att förstå. Högre lön samt statusen i Premier League är de enda logiska motiven.

Utifrån Sheffield Wednesdays perspektiv hade det däremot varit fullt möjligt att istället välja att betrakta det uppstådda läget som en möjlighet hellre än ett bekymmer. Det hade kunnat ge dem möjligheten att verkligen tänka igenom alternativen ordentligt, och likt flera andra klubbar i Football League välja en annan mer modern och progressiv manager utifrån ett betydligt mer långsiktigt perspektiv än Steve Bruce.

Detta hade inte hänt om Steve Bruce varit kvar som manager i Sheffield Wednesday. Av det enkla skälet att Bruce gjorde en bra vår med laget och det fanns en viss för all del befogad optimism runt laget med Bruce som manager inför nästa säsong. Men Bruce har redan visat med framför allt Aston Villa att hans metoder inte längre räcker till för att med rimlig säkerhet kunna positionera sitt lag i toppen av Football League.

Steve Bruce hade kunnat bli succé som en slags kortsiktig Hail Mary, sådant går aldrig att helt och hållet utesluta. Men långsiktigt finns mer stabila och rationella alternativ att välja för Sheffield Wednesday. Denna möjlighet har nu alltså uppenbarat sig för Sheffield Wednesday, som i och med Bruces egen flykt inte längre är bundna till redan fattade beslut utan istället kan titta framåt.

Inte bundna alltså, men ändock begränsade. Om tre veckor startar säsongen för Sheffield Wednesday, tre veckor för en ny manager att komma in i en helt ny spelartrupp, dit Steve Bruce redan har värvat spelare och där han redan släppt spelare han inte ville ha kvar, det vill säga utformad utifrån Bruces fotbollsidé, och försöka drilla in sin taktik och bygga en beständig relation med och förtroende från en spretig grupp spelare.

Risken är naturligtvis att många av de manageralternativ som Sheffield Wednesday nu överväger, oavsett om de kommer från Football League eller om det är någon kontinental manager som flera andra klubbar har valt, kommer att titta på spelartruppen, titta på de yttre förutsättningarna och komma fram till att detta är fel tillfälle för dem att tacka ja till Sheffield Wednesday.

Möjligen är detta att måla fan på väggen en aning. Det är en mycket lång säsong i Football League och som vi har sett de senaste åren är det fullt möjligt för en klubb med ambition att ha en rätt lång startsträcka och ändå kunna konkurrera i toppen av tabellen till sist. Sheffield Wednesday måste inte vara i fullt fräs redan när säsongen sparkar igång borta mot Reading den 3 augusti.

Nackdelen för Sheffield Wednesday är att istället för en lugn och stabil sommar och försäsong som de för ovanlighetens skull hade hoppats på så har de ännu en gång slängts in i en sommar och försäsong präglad av kaos. Men, som vi också har lärt oss i andra sammanhang, så erbjuder kaos också möjligheter, kaos är en stege som någon krasst beskrev saken utifrån sitt perspektiv.

Det slutade med att han fick halsen avskuren. Så illa behöver det inte gå för Sheffield Wednesday. De måste bara ta tillfället i akt och våga ta det lugnt när det nu stormar som mest, se hela brädet och se alla alternativ och inte låta sig stressas till att välja första och sällan bästa. Paradoxalt nog är det kanske just för att situationen är så akut och tiden så kort viktigare än vanligt att Sheffield Wednesday vågar vänta, vågar visa tålamod.

Sheffield Wednesdays säsong är inte förstörd på grund av Steve Bruces fulspel, tvärtom öppnas kanske möjligheter för dem som annars varit uteslutna. Vilket inte på något sätt betyder att Sheffield Wednesday därför har mindre anledning att vara pissed off på Steve Bruce. Han kan med rätta betraktas som en svikare i detta läge, men det tjänar ingenting till för Sheffield Wednesday att uggla över den saken.

Sheffield Wednesday måste titta framåt.

TRANSFERKOLLEN

Sebastien Haller, från Eintracht Frankfurt till West Ham. Anfallare som presterar i Bundesliga får väl sägas ha haft varierad framgång i Premier League genom åren, men Hallers målproduktion imponerar förvisso. West Hams snabba agerande kring Haller sedan det stod klart att Maxi Gomez gick annorstädes talar för att de är väl inlästa på honom. Återstår att se om Haller är spelaren att bryta West Hams långvariga och rätt mystiska anfallarförbannelse. Väl godkänd – (+++)