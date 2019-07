Betyg på Premier League-spelarna i African Cup of Nations

Man får väl säga att detta att ha flyttat African Cup of Nations, alltså de afrikanska mästerskapen, till sommaren har mötts med delade synpunkter. Å ena sidan är det väl ett beslut som man anar att klubbarna rimligtvis måste föredra framför att tappa sina spelare en månad mitt under säsongen. Å andra sidan har beslutet fått kritik för att inte ta hänsyn till det afrikanska mästerskapets lokala förutsättningar, kort sagt klimatet.

På detta skulle vi så klart kunna slänga på en god slev utav postkolonial teoribildning om vi nu ville det, men kanske räcker det för stunden med att konstatera att mästerskapet i någon mening känns som lite av en besvikelse, ofta med glest befolkade läktare och med lag och spelare som inte alltid kändes riktigt på hugget. Visst, mästerskapet hjälptes inte av att Egypten överraskande åkte ur redan i åttondelsfinalen mot Sydafrika.

Nog för att de afrikanska mästerskapen ändå har haft sina höjdpunkter. Madagascars resa hela vägen fram till kvartsfinal var riktigt fin, och kan väl kanske närmast jämföras med Islands motsvarande resa i EM senast. Sydafrikas nämnda vinst mot Egypten sände en slags chockvåg genom hela turneringen. Och inga gör väl dramatisk strafftragedi riktigt lika stabilt som Elfenbenskusten.

Förhoppningsvis har vi ändå den riktiga godbiten kvar i och med kvällens final mellan Senegal och Algeriet. De båda länderna har redan mötts tidigare i mästerskapet, det vill säga i gruppspelet, då Algeriet gick segrande med 1-0. För övrigt det enda målet som Senegal hittills har släppt in i detta mästerskap, bland annat efter att ha vunnit samtliga matcher i slutspelet med just 1-0.

Algeriet har haft en svängigare resa. De gjorde mos av Guinea i åttondelsfinalen för att därefter vinna det där straffdramat mot Elfenbenskusten i kvartsfinalen, innan Riyad Mahrez i semifinalen långt in på tilläggstid med matchens sista spark på frispark gjorde 2-1 mot Nigeria och tog Algeriet till finalen. Algeriets stora stjärna Mahrez ställs alltså mot Senegals stora stjärna Sadio Mané i finalen.

https://www.theguardian.com/football/2019/jul/18/africa-cup-of-nations-algeria-senegal-football

Lite kul är det så klart alltid att följa hur klubbarnas officiella twitterkonton förhåller sig till sina spelares framgångar i sådana här mästerskap. Grattismeddelanden med emojis av alla möjliga slag skickas så klart ut offentligt, samtidigt som man nog anar att den interna förhoppningen är att spelarna ska elimineras så fort som möjligt, och att det nu svärs lite över att Mahrez, Sané, Gana Gueye med flera blir klara först ikväll.

Betydelsefullt är det så klart. Sadio Mané har bland annat sagt inför matchen att han gärna skulle byta bort Champions League-titeln med Liverpool bara Senegal skulle vinna de afrikanska mästerskapen ikväll. Jag kan bara hålla med… Det där kan så klart bokföras under kategorin footballers säger dumma saker, oavsett vilket är det så klart kul att ikväll få en liten försmak på kommande rivalitet mellan Man City och Liverpool kanske.

Många Premier League-spelare har deltagit i dessa afrikanska mästerskap. Några av dem har gjort ett riktigt bra mästerskap, de flesta av dem har väl knappast utmärkt sig på något större sätt. Här är som en slags sammanfattning mina betyg på Premier League-spelarna i 2019 African Cup of Nations, med en rätt stor asterisk för att finalen alltså inte ingår i denna betygsättning.

Berömlig – (+++++)

Riyad Mahrez, Man City

Förmodligen ett överbetyg om vi nu ska vara riktigt petiga, men jag är väl på ett bra humör, alternativt tycker jag bara det är lite trist om det högsta betyget inte har en enda spelare. Men Riyad Mahrez har varit riktigt bra detta mästerskap, den drivande och kreativa kraften bakom Algeriets fotboll, och går man in och vinner en semifinal på det sätt som Mahrez gjorde så är det naturligtvis ett stort plus i kanten.

Med beröm godkänd – (++++)

Sadio Mané, Liverpool; Idrissa Gana Gueye, Everton

Nästan lika bra som Riyad Mahrez har Sadio Mané varit för sitt Senegal, även om det inte riktigt har översatts i målprotokollet i den utsträckning man kanske hade hoppats, eller möjligen trott. Något säger det oss kanske att Senegal är ett fotbollslag som tänker på sitt försvar i första hand. Minst lika viktig och inte minst bra för Senegal har i så fall Idrissa Gana Gueye från rivalklubben Everton varit, som dessutom ploppade upp med vinstmålet i kvartsfinalen mot Benin.

Väl godkänd – (+++)

Mohamed Salah, Liverpool; Wilfried Zaha, Crystal Palace; Jonathan Kodjia, Aston Villa, Ahmed El Mohamady, Aston Villa; Wilfried Ndidi, Leicester; Alex Iwobi, Arsenal, Roman Saiss, Wolves

Detta skulle ju bli Mohamed Salahs mästerskap var det tänkt, med Egypten som värdnation och inte minst med tanke på det trista som hände inför och under förra sommarens VM. Men så tänkte inte Sydafrika. Salah var förvisso energisk och bra i gruppspelet för Egypten, men i åttondelsfinalen kördes det fast för hela laget, inklusive Salah. Wilfried Zaha fick sig en och annan släng av sleven när han bytte landslag till Elfenbenskusten, men har visat under detta mästerskap att han har mycket att bidra med till detta landslag.

Godkänd – (++)

Jordan Ayew, Ghana; Islam Slimani, Leicester; Arthur Masuako, West Ham; Leon Balogun, Brighton; Victor Wanyama, Tottenham; Percy Tau, Brighton; Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace; Gaetan Bong, Brighton; Moussa Djenepo, Southampton, Christian Atsu, Newcastle; Serge Aurier, Tottenham; Sofiane Boufal, Southampton

Vissa spelare i den här kategorin är godkända minus, det vill säga man hade kanske egentligen hoppats på mer av dem (Ayew, Aurier, Boufal t ex). Andra spelare i kategorin är godkända plus, det vill säga de kanske inte glänste men gjorde ändå en stabil insats (Slimani, Balogun, Bong t ex). Den främsta aha-upplevelsen kom kanske av att man blev påmind om att Islam Slimani fortfarande är en Leicester-spelare.

Underkänd – (+)

Naby Keita, Liverpool; Yannick Bolasie, Everton

Hårt att kalla dem för underkända kanske, då deras prestationer i mästerskapet kan ha präglats av olyckliga omständigheter. Naby Keita har haft en tuff första säsong i England och verkade under detta mästerskap med Guinea dras av någon mystisk åkomma som hindrade honom från spel. Ett tungt slag för Guinea naturligtvis. Yannick Bolasie var märkligt ineffektiv för DR Congo och var därtill den som bommade den sista och avgörande straffen mot Madagascar.

:::

Naturligtvis även många spelare från Football League med i dessa mästerskap.

Skytteligaledare inför finalen, med fem gjorda mål för sitt Nigeria, före bland andra Riyad Mahrez och Sadio Mané på tre mål vardera, är för övrigt Premier League-bekantingen från Watford och numer i Kina, Odion Ighalo.

:::

Nu vet vi för övrigt att det blir nordirländska Crusaders som Wolves möter i Europa Leagues tredje kvalrunda som drar igång nästa torsdag. Onekligen en match som Wolves bör vinna.