Man Utds protester gör sig till en del av problemet, inte lösningen

Det kom för någon vecka sedan ett erbjudande från Glazers Out, en av dessa sentida protest- och supporterorganisationer runt Man Utd, att köpa en av deras gröngula tröjor som ett sätt att stödja deras kampanj. Vad som däremot fick mig att sätta hallonsaften i vrångstrupen var att tröjorna innehöll både tröjtillverkarens och huvudsponsorns namn och logotyp, vilket självfallet gör det till en minst sagt rätt märklig form av protest.

Nog för att det går att betrakta det som anmärkningsvärt nog att en sådan här form av påstådd supporterprotest tydligen lägger tid på att sälja tröjor. Vilket inte precis minskar ett intryck och en misstanke att bakom dessa kampanjer och protester ligger lika mycket ett pekunjärt egenintresse som genuin ideologi. Men kanske borde någon varna dem för de juridiska besvär de kan dra på sig genom att sälja dessa tröjor.

Glazers Out har trendat på twitter åtminstone under några tillfällen den här sommaren, så intrycket kan kanske vara att detta är en bred och samlad protest. Därför var det med viss spänning som det kallades till en protest utanför Old Trafford för några veckor sedan, en tro att detta skulle visa djupet i missnöjet. Vilket det kanske också gjorde. Totalt dök 28 personer upp till denna protest.

Andy Mitten gör i FourFourTwo en rätt bra, smart och välformulerad genomgång av dessa supporterprotester och den fundamentala skillnaden mellan vad han kallar rage vs reality.

Jag har skrivit om Glazers och supportrarnas protester mot dem flera gånger. Vad vi kan konstatera är att detta naturligtvis inte är något nytt. Utöver protesterna direkt i samband med Glazers uppköp så dök dessa protester upp med full fart 2010 då dessa gröngula tröjor började bli populära. Därefter har det varit inslumrat under en längre tid, men nu verkar det alltså vara på modet och populärt igen, nästan nio år senare.

Låt oss säga att jag aldrig har varit särskilt imponerad. Protesterna grundades länge på en fullständigt felaktig ekonomisk analys av de som verkade oförmögna att ens förstå den rätt självklara skillnaden mellan skulder och kostnader. Därefter vägrade man att revidera sin ståndpunkt till och med när Man Utd efter Alex Ferguson värvade stjärna efter stjärna till smått ofattbara pengar. Det var ren populism i dess dummaste form.

Det var supportergrupper som försökte öka sitt eget inflytande, och som det verkar sin egen plattform för att sälja prylar, genom att spela på den sträng som alla supportrar blir nervösa av, nämligen att klubben inte värvar spelare som de ska eller kan. Huruvida det stämmer, eller frågans situation och kontext, spelar mindre roll. Och man måste nog se det som uppenbart att det är även vad protesterna handlar om i sommar.

Transferfönstret hann knappt öppnas innan det gnälldes och gnölades över hur usla Man Utd var på att värva. Det är svårt att förstå vad som egentligen var förväntningarna. Jämförelser gjordes med Real Madrid, till synes helt utan förståelse för att Man Utd befinner sig i en fullständigt annorlunda situation just nu än Real Madrid, samt att urskiljningslöst värvande till stor del är vad som försatt Man Utd i denna situation.

Misstanken är självfallet att om Man Utd bara hade värvat lite mer spännande hittills den här sommaren så hade Glazers Out aldrig trendat på twitter, protesterna hade aldrig fått något syre och marknaden att sälja gröngula tröjor varit begränsad. En välgrundad misstanke givet den totala avsaknaden av protester så fort Man Utd värvat stort. Men när protester är så väldigt ytliga blir det svårt att ta dem på allvar.

Ämnet är komplext eftersom det sannerligen inte saknas skäl att vara kritisk mot Glazers ägande av Man Utd, och att kritik av protesterna och supporterorganisationen riskerar förstås som ett helhjärtat stöd av Glazers. Vilket inte är fallet, min kritik av Glazers ägande är omfattande och välkänd vid det här laget, borde vara det i alla fall. Men protesterna, nu precis som för snart tio år sedan, missar målet fullständigt.

Och jag kan inte hjälpa att känna att den främsta anledningen till att protesterna gör detta är att det fortsatt är så att protesternas främsta syfte är att agera i egen sak, att öka supportergruppernas politiska inflytande, och att berika sig själva genom att sälja ännu fler tröjor, inte att agera och organisera för någon faktisk förändring över lång sikt, ens om de visste hur denna förändring faktiskt skulle se ut.

Protesterna och supporterorganisationerna blir på det viset en del av Man Utds problem, snarare än en del i lösningen. Varmed deras syfte naturligtvis är väsentligen förfelat.

:::

Arsenal värvar en mittback som inte gör backlinjen bättre, samt värvar en mittfältare som inte gör mittfältet bättre på längre sikt. Lads, it’s Arsenal!

:::

Riktigt fina arenaplaner för Everton.

:::

Så här ska det låta:

United’s manager said he had no issue with Tottenham’s approach. “I thought it was a very good preparation for getting ready for the league. No tippy-toey football. You went in to tackle when you’re supposed to tackle, so I have no qualms about some of the tackles. Yeah, you’re worried but there’s no injuries … we also gave, we didn’t just receive.”

:::

TRANSFERKOLLEN

Dani Ceballos, från Real Madrid till Arsenal (lån). En lånedeal Arsenal var rädda skulle sabbas av att Sergio Asensio drog på sig en allvarlig skada i träningsmatchen mot dem, men så blev inte fallet. Arsenal får en väldigt talangfull spelare till sitt offensiva mittfält, där de på förekommen anledning nog gärna vill ha några alternativ att välja mellan, en spelare med mycket utveckling i sig, och den enda invändningen är kanske att det inte är en värvning som sträcker sig längre än den här säsongen. Väl godkänd – (+++)

Douglas Luiz, från Man City till Aston Villa. Talangfull mittfältare som var en av de första spelarna Pep Guardiola värvade till Man City, däremot utan att få arbetstillstånd. Detta borde väl ses som en rätt bra rekommendation för spelarens kvalitet. Förvisso lär Man City ha en rätt låg återköpsklausul på spelaren, men om Luiz presterar så bra att Man City får för sig att aktivera den klausulen, så tror jag väl knappast att Aston Villa beklagar sig över den saken. Med beröm godkänd – (++++)