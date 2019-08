Kan Luton Town sikta mot månen och nå stjärnorna?

För tio år sedan tog en grupp supportrar och lokala affärsmän över Luton Town som precis för första gången någonsin åkt ur Football League, efter många år av vanskötsel och finansiell kris. De bildade konsortiet 2020 Developments med ambitionen att till det årtalet ha tagit Luton Town tillbaka till Football League. Med ett halvår kvar av visionen har de inte bara tagit Luton Town till Football League, utan ställer möjligen frågan om Luton Town faktiskt kan ta sig till Premier League 2020?!

Det vore självfallet ett i så fall lysande exempel inte på att sikta mot stjärnorna och nå månen, som det brukar heta, utan tvärtom på att sikta mot månen men istället nå stjärnorna. Rimligtvis är det ändå en ambition som Luton Town kan ha, efter att endast fem år efter övertagandet ha tagit sig tillbaka till Football League, och efter att ha blivit uppflyttade två säsonger i rad innan denna. 2017-18 vann Luton Town League Two, 2018-19 vann Luton Town League One.

Steget upp till EFL Championship är så klart inte något litet steg. Det är en betydligt tuffare division än League One, med betydligt fler riktigt stora klubbar med jämförelsevis väldigt stora resurser. Men Luton Town kan självfallet också titta på klubbar som Sheffield United, Norwich, Bournemouth och Southampton och konstatera att det är vare sig omöjligt eller ens särskilt ovanligt att hyfsat omgående lyckas gå från League One till Premier League under senare år.

Självfallet går det inte att betrakta Luton Town bland favoriterna till uppflyttning. Men gör de en bra säsong, får spelet att stämma och vinden med sig i seglen, så kan de mycket väl komma att bli en av seriens och säsongens outsiders. De är inte en av det fåtal klubbar som faktiskt går att på förhand utesluta från uppflyttningspratet i serien. Luton Town visade redan förra säsongen att de rent fotbollsmässigt höll en nivå som absolut inte skulle behöva skämmas för sig i EFL Championship.

Luton Town har gjort sig kända under senare år för en progressiv och offensiv fotboll, en fotboll som har sett dem gå som en slåttermaskin genom Football League. Det finns ingen anledning att tro att den fotbollen inte ska kunna fungera i EFL Championship, vi har tvärtom sett flera lyckade sådana exempel på senare år. I den utsträckning det går att prata om att spela en modern fotboll utan att falla in i klyschor så spelar Luton Town en fotboll som ligger helt rätt i tiden.

Vad som även får mig att varna eller flagga för Luton Town är att de har visat sig tåliga för yttre chocker till systemet. Mitt under förra säsongen blev de av med Nathan Jones till Stoke, den manager som varit grunden för de senaste årens stora framgångar, dessutom på ett rätt kontroversiellt sätt. Många befarade att detta skulle påverka Luton Town negativt i spel och resultat, men de fortsatte i själva verket att bara trumma på oförtrutet och oavbrutet. Vilket visar på ett starkt system, ett starkt lag och en stark klubb.

Dessutom en tredje sak. Luton Town är vana vid att vinna. Under majoriteten av sina senaste tio år har de krigat i toppen av sina tabeller. För två säsonger sedan dominerade de och vann League Two. Förra säsongen dominerade de och vann League One. Att göra detsamma redan under sin första säsong i EFL Championship är självfallet en annan sak, och inget som är rimligt att begära eller förvänta sig. Men vanan att vinna, attityden och ambitionen som följer på detta, kan bara vara Luton Town till nytta.

Hur som helst kommer Luton Town tämligen omedelbart få bekänna färg. Deras start i EFL Championship är att betrakta som nästan episkt tuff. De inleder alltså ikväll hemma på Kenilworth Road mot Middlesbrough. Därefter möter de Cardiff på bortaplan, och sedan blir det West Brom på hemmaplan. Samtliga dessa tre klubbar hyfsat nyss spelat i Premier League, alla tre nämns som uppflyttningskandidater. Kan samtidigt Luton Town få en bra start där så kan det komma att definiera deras säsong.

Och kan Luton Town vinna mot Middlesbrough ikväll så ger det naturligtvis dem en rejäl knuff i ryggen inför kommande två matcher. Och då har vi plötsligt satt den rätta ramen kring kvällens engelska ligapremiär.

Luton Town är på många sätt en förebild som klubb i fråga om långsiktig planering. Att de dessutom just nu är den högst placerade supporterägda klubben i engelsk fotboll är en annan viktig aspekt. Men Luton Town har arbetat långsiktigt, målmedvetet och inte minst konsekvent under dessa tio år, och det har onekligen varit fruktsamt. Att ha tagit sig tillbaka till Football League var möjligen ett hyfsat blygsamt mål till att börja med, att de faktiskt har Premier League i sikte är desto mer fantastiskt.

Vi ser denna långsiktighet inte minst på managerposten. Luton Town har formulerat en progressiv och offensiv spelidé. När Nathan Jones lämnade klubben fanns alltid rädslan att detta skulle bli svårt att behålla. Men med Graeme Jones har Luton Town hittat en manager som står för en mycket liknande spelidé. Jones har ett förflutet som assistent till Roberto Martinez i Swansea, Wigan, Everton och Belgien. Han nämndes som aktuell som ersättare till Graham Potter i Östersunds FK.

Karaktäristiskt i Luton Towns långsiktiga utveckling har även varit deras ungdomspolicy, där mycket av deras lag de senaste åren har byggt på några enastående talangfulla egna produkter i en av Englands bästa årskullar under 2010-talet. Dessa har varit helt centrala för Luton Towns framgångar och uppflyttningar. Något trist och oroväckande är det kanske att två av dem, Jack Stacey och James Justin, har flyttat till Premier League och till Bournemouth respektive Leicester. Men det var nog oundvikligt.

Luton Town har däremot gjort ett riktigt starkt transferfönster. Laget har förstärkts med etablerade spelare på den här nivån i form av Callum McManaman, Ryan Tunnicliffe, Martin Cranie, Jacob Butterfield, Kazenga Lua-Lua och Brendan Galloway. Det här är inte värvningar en klubb gör som i enbart har som mål, tanke och ambition att klamra sig kvar i EFL Championship, utan en klubb som känner sig hemma i EFL Championship och som tänker högre och större än så.

Luton Town spelar förmodligen inte i Premier League redan 2020. Men det kittlar ändå tanken och fantasin att de faktiskt kan komma att göra det. Alternativt är det insikten att nu äntligen drar ligafotbollen igång igen som får det att kittlas och fladdra i magen.