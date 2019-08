Man Utd riskerar upprepa gamla misstag med Paulo Dybala

Hastigt och lustigt blev alltså Paulo Dybala till sommarens kanske hetaste och allra mest spännande transfersaga, sedan han blivit till någon slags pjäs mellan Juventus som vill ha Romelu Lukaku och Man Utd som inte längre är så sugna på Romelu Lukaku. Man Utds supportrar verkar i rätt stor mängd av lätt insedda skäl gå gaga över den potentiella värvningen, en värvning som just nu är den stora snackisen.

Paulo Dybala är självfallet en extremt talangfull spelare, en av de senaste årens allra mest spännande spelare. På så sätt vore det naturligtvis på pappret och rent tekniskt en alldeles lysande värvning för Man Utd, i synnerhet som spelaren passar väl in i det tänkta laget. Att Juventus är beredda att sälja spelaren är på sätt och vis obegripligt, men visst, Dybala är kanske den spelaren som främst kommit i kläm av köpet av Cristiano Ronaldo.

Att Paulo Dybalas senaste säsong alltså inte var så värst imponerande har med andra ord sin rätt tydliga förklaring, när man sätter det i sin kontext. Det är alltså som argument rätt svagt för att se det som en dålig värvning av Man Utd. Sådant här händer ibland, det är en rätt naturlig del av fotbollen och dess mer spelarpolitiska aspekter. Det behöver inte dras några större slutsatser om spelaren för den sakens skull.

På pappret, rent tekniskt, vore det alltså en lysande värvning för Man Utd. Om den nu blir av, mycket verkar oklart med den saken, och så fort jag hörde ryktet först så tänkte jag att det mest var ett planterat rykte ägnat att sätta eld i baken på Inter. Men trots detta brottas jag lik förbaskat av en gnagande känsla att det, även om den skulle bli av, minst lika sannolikt vore en riktigt korkad och dålig värvning av Man Utd.

Låt gå för att farhågan beror rätt mycket på de senaste årens erfarenheter av den här typen av värvningar i Man Utd, och hur misslyckade de blivit. Inte minst går det så klart att göra jämförelsen med Angel Di Maria, som även han kom till Man Utd kanske mer på grund av att han dribblats bort av sin förra klubb än av någon brinnande vilja att spela för Man Utd. Det blev liksom inte helt lyckat, vare sig för klubb eller för spelare.

Det fanns självfallet ingenting som sade att Angel Di Maria hade behövt bli en misslyckad värvning för Man Utd bara därför. Hade han fått en bra plats i laget, och om laget hade fungerat och varit i harmoni, så hade det kunnat bli bra ändå. Lika lite finns det något som säger att det måste gå illa för Paulo Dybala enbart därför, men det är liksom inte någon särskilt bra utgångspunkt.

Är det en orättvis jämförelse för Paulo Dybala, är det orättvist att tillskriva honom samma attityd och inställning som Angel Di Maria? Att säga med säkerhet kan vara vanskligt i sådana här frågor, men det går så klart att tyda röksignalerna. Och röksignalerna visar rätt tydligt på en spelare som i första hand verkar vilja stanna kvar i Juventus, och som om han lämnar Juventus gör det för att han blir därtill ”tvingad”.

Utöver det finns naturligtvis även den rätt uppenbara, och för all del även förståeliga tveksamheten över att gå till just Man Utd. Förståeligt eftersom Man Utd för närvarande inte spelar i Champions League, förståeligt eftersom Man Utd under ett rätt stort antal år nu har varit en klubb med mycket tydliga problem. Detta går inte att klandra Dybala för, men om han då ändå går till Man Utd finns en större risk att det sker av fel skäl.

Återigen är detta något som Man Utd har en rätt tydlig och dålig erfarenhet av. Och kanske är den mest påträngande känslan om vad som vore fel med att Man Utd värvar Paulo Dybala just den att det inte känns som något planerat, något genomtänkt, inte något i linje med den plan som Ole-Gunnar Solskjaer ändå verkar ha, utan mer som ett slags återfall i Man Utds benägenhet att visa storhet genom att värva stora namn.

Kanske är det ett orättvist omdöme, hur som helst kan så klart inte en plan att värva mer ”jordnära” utesluta för all tid att även värva riktigt bra och högprofilerade spelare om där ges en möjlighet. Men Man Utd har helt enkelt under senare år förbrukat sitt förtroende i dessa beslut. Och är man skeptisk till Man Utds förmåga till planering till att börja med, så blir det självfallet desto svårare att känna förtroende för deras förmåga till improvisation.

Om Paulo Dybala går till Man Utd av rätt skäl, om han köper klubbens position och för all del också ambition, och visar totalt engagemang och full motivation för uppgiften så är det naturligtvis, åtminstone på förhand, en femplus-värvning. Å andra sidan, om Dybala alls inte går till Man Utd av dessa skäl och på dessa villkor, så är det istället en minst lika kategorisk enplus-värvning.

Men det är ju så nu för tiden. Varje gång Man Utd gör en värvning så flippar gudarna ett mynt, och världen håller andan för att se hur myntet landar!

:::

Hurra! Ikväll drar den engelska ligafotbollen igång igen. Inte en dag för tidigt. På menyn står mötet mellan nykomlingarna och kultklubben Luton Town mot Middlesbrough hemma på ett knökfullt Kenilworth Road.

:::

Wolves nästa motståndare i Europa League blir Pyunik Yerevan, och Wolves får alltså fram och tillbaka till Armenien nästa vecka. Vilket de säkert uppskattar stort så där några få dagar inför ligapremiären.

:::

TRANSFERKOLLEN

Tom Heaton, från Burnley till Aston Villa. Burnleys bästa målvakt, men som de nu cashar in på eftersom de ändå redan har en rätt stark målvaktsbesättning. Aston Villas stora akilleshäl förra säsongen var å andra sidan kanske framför allt målvaktsposten, och här löser de alltså en riktigt bra målvakt för under £10m från en engelsk klubb. Det finns bara ett ord för en sådan värvning, och därför bara ett betyg. Berömlig – (+++++)

Nicolas Pepe, från Lille till Arsenal. Oj, vad den här spelaren och värvningen har fått höga lovord. Det är självfallet inte första gången det blir lite hysteriskt kring Arsenal så fort de värvat en spelare som gjort halvstarka prestationer för någon halvstor klubb. Där finns kanske också en orättvis benägenhet att kritisera den här värvningen för att det inte är en defensiv värvning, fastän det ena inte behöver ha med det andra att göra. Pepe är en skicklig forward som kommer göra Arsenal bättre, utan att därför lösa Arsenals alla eller viktigaste problem. Med beröm godkänd – (++++)

Marvelous Nakamba, från Club Brügge till Aston Villa. Man kan så klart tycka att den här värvningen så att säga betygsätter sig självt. Det är hur som helst ett namn som förpliktigar, och man har ju inte svårt att se engelska rubrikmakare göra sig lustig över den här spelaren oavsett om han floppar eller toppar. Jag tror kanske inte att värvningen kommer visa sig direkt Marvelous, men det känns som en stabil värvning till Aston Villas mittfält. Väl godkänd – (+++)

Arnaut Danjuma, från Club Brügge till Bournemouth. Ännu en spelare från Club Brügge flyttar till Premier League, dock till sydkusten. Kreativ och teknisk forward som har varit väldigt bra för Club Brügge, både i ligaspelet och i europeiskt cupspel, och som även nyligen debuterade för det holländska landslaget. Kan bli bra, kan visa sig för lättviktig i Premier League, väldigt svårt att säga på förhand. Väl godkänd – (+++)