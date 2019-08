Vilka fem klubbar har gjort den bästa försäsongen?

Om vi skulle välja att tro Jürgen Klopp så handlar försäsongen bara om att träna. Och visst är träning en grundläggande komponent i all försäsongsträning, men samtidigt är det självfallet något han måste säga givet att Liverpool vunnit så få matcher under försäsongen som de gjort och värvat så få spelare under sommaren som de gjort. Att matcha och värva hör så klart till försäsongen även det.

Man kan diskutera i all evighet om och i så fall i vilken utsträckning en bra försäsong leder till en bra säsong därefter. Där finns självfallet inga som helst garantier oavsett en bra försäsong, men en rimlig tanke måste vara att en bra försäsong i alla fall förbättrar sannolikheten för en bra säsong. Åtminstone kan man kanske säga att en riktigt dålig försäsong riskerar spoliera en säsong.

Vad ingår då i en försäsong? Träning naturligtvis har vi redan kommit fram till, men det är samtidigt något som är mer eller mindre omöjligt att bedöma utifrån. Matcher är en annan sak som hör till försäsongen, och på sätt och vis kanske matcherna kan ses som ett slags konkret uttryck för träningen. Transfers är en tredje sak som hör försäsongen till, spelare in såväl som ut, och som går att bedöma hyfsat objektivt.

Man kan hävda att där kan sägas något om klubbens situation i stort, dess organisation och ledning, atmosfären runt laget och supportrarna exempelvis, men även om klubben har gjort ett managerbyte. Det senare kan så klart vägas in i transferbetyget i den mening man anser att det har påverkat klubbens försäsong hit eller dit. Intressant att notera inför denna säsong är att bara tre klubbar går in i den med nya managers.

Försäsongen är så klart inte riktigt klar än. Där återstår några få träningsmatcher, och där återstår några få dagar av transferfönstret där de engelska klubbarna kan göra sista rycket i sina förberedelser. Men vi befinner oss ändå så nära slutet av försäsongen, och inte minst så nära säsongsstarten, att det fortfarande kan vara intressant att utvärdera vilka fem engelska klubbar som har gjort bäst försäsong.

(5) Man Utd

Matchmässigt har det varit en positiv sommar för Man Utd. De var förhållandevis nära att vinna International Champions Cup efter vinster mot Inter, Tottenham och Milan. Innan dess hade de gjort hackebiff av Perth Glory och Leeds, och däremellan har de även lyckats besegra Kristiansund. Bättre kunde det knappast ha gått. – (+++++)

Transfermässigt är Man Utd uppe i luften. De har redan värvat två spelare i Dan James och Aaron Wan-Bissaka, som båda två förstärker viktiga positioner. Räknar vi med Harry Maguire i bedömningen har Man Utd gjort ytterligare en bra och viktig förstärkning. Men alltjämt saknas tunga förstärkningar på mittfältet. – (+++)

(4) Brighton

Brighton har lyckats vinna fyra av fem matcher under försäsongen och ser rätt starka ut på så sätt. Mest imponerar kanske den senaste matchen då Brighton besegrade Valencia hemma på Amex Stadium. Några dagar tidigare gjorde de korvmos av Birmingham på bortaplan. Matchmässigt en stark försäsong. – (++++)

Graham Potter är ny manager i Brighton, men anställdes tidigt och som ett tydligt led i klubbens ambition att ändra inriktning. Transfermässigt har Brighton gjort en stark sommar, lyckats behålla för dem viktiga spelare, och värvat stabilt. Inte minst mittbacken Adam Webster är en riktigt bra värvning. – (++++)

(3) Wolves

Inte mycket till försäsong för Wolves i termer av rena vänskapsmatcher, på grund av Europa League, men givet att de först krossade Newcastle och sedan nollade Man City och vann Asia Trophy på straffar så var väl det så bra som det går. Första kvalrundan mot Crusaders kunde knappast ha gått så mycket bättre heller. – (+++++)

Att göra permanent klart med Raul Jimenez och Leander Dendoncker, båda redan i klubben på lån, är kanske inte så spektakulärt men ändå väldigt viktigt. Patrick Cutrone känns som en riktigt bra förstärkning av spelartruppen, liksom lånet av Jesus Vallejo till backlinjen. Wolves bygger vidare. – (++++)

(2) Sheffield United

Vinst mot Real Betis och storsegrar mot Chesterfield och Barnsley säger mig att Sheffield United har haft en hyfsat stark försäsong matchmässigt. Ingen jätteinsats senast mot Reims på bortaplan, men det går inte att vinna allt. Matchmässigt går Sheffield United in i säsongen på gott humör. – (++++)

Har genomfört en uppenbart genomtänkt och smart strategi att värva det mesta av det bästa från Football League. Något som kan visa sig effektivt både på kort och på lång sikt, ett sätt att smida medans järnet är varmt. Luke Freeman, Callum Robinson, Ben Osborn, Oliver McBurnie med flera är dock riktigt bra värvningar. – (+++++)

(1) Aston Villa

Aston Villa har ett perfekt record under försäsongen matchmässigt. Första misstanken är då att de har matchat mot alltför lätt motstånd, men bortamatcher mot Shrewsbury, Walsall, Charlton och RB Leipzig dubbelt upp är tuffare än man kanske tror. Aston Villa har inte bara vunnit utan vunnit övertygande. – (+++++)

Aston Villa har värvat flest spelare, och Aston Villa har värvat för mest pengar. Detta har fått folk att jämföra dem med Fulham men jämförelsen är ytlig och orättvis. Aston Villa har behövt värva, fylla viktiga positioner, ersätta inlånade spelare, och de har värvat nyttiga och funktionella spelare genomgående. – (++++)

(7+) Leicester, Southampton. (6+) Bournemouth, Burnley, Man City, Tottenham. (5+) Arsenal, Chelsea, Watford, West Ham. (4+) Newcastle, Norwich, Everton. (3+) Liverpool. (2+) Crystal Palace.

:::

PREMIER LEAGUE 2019-20 PREVIEW

:::

TRANSFERKOLLEN

Moise Kean, från Juventus till Everton. Väldigt talangfull spelare från Juventus som känns som en potentiell kanonvärvning för Everton. Förvisso en stor skillnad mellan att imponera som yngling inom Juventus mycket tydliga struktur i toppen av Serie A och gå in och bära ett uppåtsträvande Everton i Premier League. Min farhåga är att spelaren kan komma att väga för lätt, men det är en spännande värvning med hög potential. Med beröm godkänd – (++++)