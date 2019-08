Behöver Sheffield Wednesday ny manager eller har de redan Bullen i ugnen?

Förlusten mot Millwall dämpade kanske euforin en smula. Men med två vinster på de två första matcherna, mot Reading och mot Barnsley, har Sheffield Wednesday ändå gjort sin bästa start på säsongen på smått otroliga 23 år. Minst sagt en oväntat positiv start för en klubb som fruktade det värsta när Steve Bruce satte dem på pottan genom att lämna dem bara några få veckor innan säsongsstarten.

Frågan som uppstod var självfallet vem som skulle ersätta Steve Bruce. Den frågan har ännu inte fått något tydligt svar. Istället har Sheffield Wednesday och Dejphon Chansiri gjort vad de har gjort flera gånger förut, det vill säga vänt sig till en av sina coacher i form av Lee Bullen som klivit in som ställföreträdande manager, och som minst sagt har gjort det med den äran.

När Dejphon Chansiri sparkade Carlos Carvalhal så tog Lee Bullen över Sheffield Wednesday i fyra matcher, och tog sju poäng på dem. När Jos Luhukay fick sparken av Chansiri i december så tog Lee Bullen över igen och Sheffield Wednesday, som hade förlorat matcher mest hela hösten, var obesegrade i fyra matcher över julen. Nu har Bullen alltså två segrar på tre matcher i början av den här säsongen.

Man kan välja att se Chansiris ständiga återkommande till Lee Bullen som caretaker på två olika sätt. Å ena sidan är det så klart ett visst mått på förtroende, det är uppenbart att Chansiri uppskattar vad Bullen kan göra under sådana förutsättningar. Å andra sidan är det samtidigt ett tecken på att där inte riktigt verkar finnas förtroendet för Bullen att se honom som mer än en tillfällig lösning.

Möjligen har Lee Bullen lyckats typecasta sig själv. Om han gör ett strålande jobb som ställföreträdande manager kan det till sist bli naturligt att se honom som just en slags vikarie, och inget annat. Helt säkert har det också med hans personlighet att göra. Nu har Bullen ändå gett vissa indikationer på att han skulle vilja ha jobbet ”på riktigt”, men är samtidigt väldigt försiktig med att säga för mycket, säga något han inte borde.

Ändå har det dröjt så här länge med frågan om en ny manager i Sheffield Wednesday, frågan har nu hängt i luften i snart en månad. Möjligen känner inte Dejphon Chansiri någon brådska så länge som Lee Bullen gör ett så pass bra jobb och på så vis köper klubben tid för sitt beslut. Möjligen står Chansiri och väger fram och tillbaka på om han ska ge Bullen jobbet permanent eller ej.

Om det senare är fallet så var kanske inte förlusten mot Millwall till Lee Bullens fördel på så vis. Samtidigt var aldrig Millwall på bortaplan någon lätt match, och även om resultatet inte var till Sheffield Wednesdays fördel så var spelet positivt. Matchen slutade 0-1, sedan Sheffield Wednesday släppt in ett billigt mål i första halvlek, och därefter varit alldeles för ineffektiva på sina egna chanser senare under matchen.

Ändå har Sheffield Wednesdays spel varit en rätt lång väg från den trista och tandlösa fotboll laget spelade under Jos Luhukay. Även jämfört med fotbollen som spelades under Steve Bruce så är fotbollen åtminstone estetiskt och offensivt betydligt mer tilltalande under Lee Bullen. Den avgörande frågan är naturligtvis om det kan hålla i sig över tid samt om fotbollen också är effektiv och poänggivande.

Mycket tyder nog ändå på att Lee Bullen kommer få fortsätta som Sheffield Wednesdays manager fram till landslagsuppehållet. Laget har tre matcher kvar fram till dess. Luton Town hemma ikväll, Preston North End borta till helgen, och helgen efter det QPR på Hillsborough. Tre fullt möjliga vinster, två matcher som nog ärligt talat ska vara vinst för Sheffield Wednesday, som i så fall går på uppehåll i toppen av tabellen.

Om Sheffield Wednesday kroknar på dessa tre matcher betyder det med största sannolikhet att Lee Bullen kommer bytas ut. Man måste däremot fråga sig om tre raka vinster och Sheffield Wednesday i så fall leder till motsatsen, att Lee Bullen garanterat blir kvar, eller om det istället får hornen att växa på Dejphon Chansiri, att denne ser en plats i toppen av tabellen som en oväntad möjlighet han inte vågar chansa bort på Bullen.

Om Lee Bullen verkar sakna klubbens eller ägarens fulla förtroende som manager så saknar han däremot inte kvalitet i sin spelartrupp. Bullen har gjort det bra som hittills varit tydlig med att Steven Fletcher är lagets primära anfallare, inte någon av de andra i den svängkarusell som förut präglat laget. Under sommaren har Sheffield Wednesday värvat klokt i form av snabba spelare som gett laget betydligt mer udd än förut.

Bredvid Steven Fletcher hittar vi exempelvis både Kadeem Harris och Moses Odubajo som är snabba spelare båda två, och på så vis kompletterar Fletcher bra. Framför allt kan däremot Jacob Murphy visa sig bli en riktigt bra värvning, en snabb, teknisk och kreativ spelare på lån från Newcastle, erfaren på den här nivån, som kan visa sig vara tungan på vågen och därtill fick en bra start när han gjorde mål redan i sin debut.

Massimo Luongo var en riktigt spännande värvning från QPR till mittfältet, en spelare som kan fördela tempot och diktera både matchens bild och tempo. På mittfältet har Sheffield Wednesday redan en fin spelare i Adam Reach, som om inte annat har minst några drömmål i sig per säsong. Trots ett transferembargo det senaste året verkar nu Sheffield Wednesday till sist ha en viss bredd i sin spelartrupp.

Uppenbart är att Sheffield Wednesdays spelare verkar respektera, uppskatta och känna förtroende för Lee Bullen, möjligen eftersom han visar respekt för dem. Det är inte alltid tillräckligt, men det är alltid nödvändigt. Uppenbart är också att Sheffield Wednesdays supportrar verkar uppskatta Lee Bullen, som definitivt känns rätt så hembakad i klubben, på sätt och vis en av dem. Det är inte alltid tillräckligt, men det hjälper.

Uppenbart är inte hur Sheffield Wednesdays ägare, styrelse och ledning egentligen ser på Lee Bullen. Men det blir kanske tydligt de närmaste veckorna. Uppenbart är inte heller om Sheffield Wednesdays positiva säsongsinledning är tillfälligheter, produkt av spelschemat eller indikativ för säsongen som helhet gällande Sheffield Wednesdays möjligheter till toppstrid och uppflyttning.

Kanske kan kvällens match på Hillsborough mot Luton Town ge oss några fler ledtrådar om det. Med Sheffield United redan uppe i Premier League, och med Leeds definitivt jagandes Premier League, ökar så klart pressen på Sheffield Wednesday att ta sig upp även de. De var knappast favoriter inför säsongen till det, särskilt inte efter Steve Bruces avhopp, men serien är så jämn att det absolut inte är omöjligt.