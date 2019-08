Aston Villa måste släppa oron att ”göra en Fulham”

Varje moln har sin silverkant. Oavsett anglicismen så har detta varit ett slags gemensamt drag under inledningen av Aston Villas säsong, försöken att hitta det positiva mitt i allt till synes negativa. Först förlusten mot Tottenham där Aston Villa ändå tog ledningen, stod emot bra och först sent faktiskt förlorade matchen. Därefter förlusten mot Bournemouth i där ett misstag kom att kosta Aston Villa, som under större delen av matchen var det klart bättre laget rent spelmässigt.

Allt det där stämmer nog i hög utsträckning, det är i varje fall inte enbart önsketänkande och supporterns ständiga försök att beskriva sitt lag så positivt som möjligt. Men även fast det går att dra något positivt ur insatserna mot Tottenham och Bournemouth så kan inte det ändra eller maskera att Aston Villa till sist ändå har fått med sig negativa resultat från dessa matcher. Vid något tillfälle kommer det vara nödvändigt för positiva insatser att leda till positiva resultat.

Vilket gör kvällens match mot Everton på Villa Park desto viktigare för Aston Villa efter dessa båda inledande förluster. Aston Villa måste helt enkelt ”komma in i serien” och börja ta sina första poäng, och vinna sina första matcher. Två raka förluster har skapat viss oro i de egna leden, tre raka förluster skulle öka oron ytterligare. Samtidigt som en vinst ikväll skulle minska oron, skingra tvivlen och ge laget nyttigt självförtroende. Räkna med en härlig och hetsig atmosfär på Villa Park ikväll.

Möjligen kan man tänka att en anledning till oron är detta att Aston Villa har kritiserats under sommaren för att ”göra en Fulham”. Anledningen är självfallet de många spelarna som värvats och de stora pengarna som har investerats. Aston Villas supportrar har, med viss rätta, värjt sig mot denna kritik och menat att så är det inte alls. Men två raka förluster gör så klart att denna kritik om att ”göra en Fulham” känns mer motiverad, och försätter Aston Villas supportrar lite på defensiven.

Gnuggar man på ytan så är det där så klart lite tramsigt. För det första handlar det alltså om två matcher, och åtminstone en av dessa matcher var riktigt tuff. För det andra så visst går det att påstå att Fulham minsann förlorade sina första två matcher även de, och därefter åkte ur. Vilket ju kan låta som ett briljant argument innan man lyfter blicken och ser att där finns flera exempel bara från de senaste åren på klubbar som vunnit sina två första matcher och åkt ut även de.

Om vi tittar på Aston Villas fotboll finns egentligen inga större skäl till oro eller krav på större förändring. Aston Villa har spelat bra, fast på olika sätt, i sina båda första matcher. Det finns ingen anledning att tappa förtroendet vare sig för spelidé eller spelare i det här läget. Aston Villas backlinje har varit mycket bra i båda matcherna, Tom Heaton gjort ett misstag men i övrigt varit bra. Mittfältet har haft problem men kommer växa in i Premier Leagues tempo. Wesley Moraes i anfallet är ny ligan även han.

Förluster kan ibland leda till hysteriska reaktioner. Exempelvis blev många väldigt oroliga av Aston Villas andra halvlek mot Tottenham då Aston Villa såg ut att ”parkera bussen”, men det glöms ibland lätt bort att där även finns en motståndare. Tottenham tryckte helt enkelt ned Aston Villa. Omvänt skulle man kanske kunna hävda att det stora övertaget spelmässigt mot Bournemouth på Villa Park kan ha varit en smula illusoriskt, givet att Bournemouth tidigt fick en 2-0-ledning att spela på.

Hysteri är däremot sällan en bra grund för kloka beslut. Aston Villas supportrar som möjligen oroar sig över att ”göra en Fulham” och samtidigt i det här läget börjar ställa krav på stora förändringar i laget, att börja spela en annan fotboll, att byta ut tre-fyra spelare i startelvan i ett enda svep, och kanske till och med börjar prata om att byta ut Dean Smith, kanske borde erinra sig att detta kanske mer än något annat just vore att faktiskt ”göra en Fulham”.

Tottenham behöver inte göra stora förändringar, vare sig i spelidé eller spelare. Vad Tottenham behöver göra är att reducera eller eliminera sina egna misstag. Jack Grealish drällde något ögonblick i onödan med bollen mot Tottenham och pang så gjorde Harry Kane 2-1 till Tottenham. Tom Heaton tar ett dåligt beslut mot Bournemouth som får straff efter en minut, följt av Douglas Luiz som ger bort bollen tio minuter senare. Dyrbara misstag, onödiga misstag, men inte systematiska misstag.

En vinst ikväll hemma mot Everton vore mycket värd för Aston Villa. Men det är klart, sedan kommer något ljushuvud på att Fulham, efter att ha förlorat med 0-2 hemma mot Crystal Palace och 1-3 borta mot Tottenham, faktiskt vann sin tredje ligamatch.