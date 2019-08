De fem mest oväntade klubbarna som kan vara i Premier League om fem år

Blev för ett tag sedan påmind om en blogg jag skrev för cirka nio år sedan som ungefär gick ut på att jag spekulerade i hur Premier League skulle se ut om tio år. Jag började kallsvettas vid blotta tanken eftersom jag insåg hur otroligt korkad den bloggen skulle kunna se ut nu så här med facit i hand. Det ska sägas att det inte var riktigt så illa som jag befarade, där fanns några dumheter to be sure, men också en del som träffat rätt bra.

Eftersom jag alltid gör mitt bästa för att undvika att lära mig av mina egna misstag så blev jag inspirerad att göra något nytt liknande försök. Men den här gången tänkte jag bli lite mer specifik än att bara spekulera i hur Premier League kommer se ut. Istället fick jag till idé att peka ut de fem mest oväntade klubbarna som om fem år kan vara i Premier League. Även det ett slags försök att blicka in i framtiden.

Att välja vilken klubb som helst i Football League för närvarande är inte riktigt aktuellt inom frågeställningen. Vem som helst skulle kanske kunna säga Leeds, men åtminstone i nuläget kan väl det knappast betraktas som särskilt oväntat. En klubb med historia, tradition och resurser som verkar vara på väg att leva upp igen. Det vore inte oväntat av dem att gå upp i Premier League. Samma kan sägas om flera andra klubbar.

Samtidigt ska det så klart heller inte vara totala långskott, vilket väl i så fall skulle motsvara de fem mest osannolika klubbarna att spela i Premier League om fem år. Vilket är en annan lista för en annan dag. Utan i jakten på dessa klubbar ska det ändå vara klubbar som genom sina resurser, genom sitt kloka och kompetenta arbete, genom sin vision faktiskt med viss grad av rimlighet skulle kunna spela i Premier League om fem år.

Vilket enligt mig är följande fem klubbar, från den minst oväntade klubben till den mest oväntade.

(5) Luton Town

För tio år sedan, när Luton Town precis åkt ur Football League och supportrar återigen tagit över ägandet av klubben, så sade man att 2020 skulle Luton Town vara tillbaka i Football League. Året är nu 2019 och Luton Town spelar i EFL Championship, efter två raka uppflyttningar från League Two.

Man anar att Luton Town trots allt börjar slå i något slags glastak nu, men klubben har tagit sig dit man är nu med hjälp av vision, ambition och långsiktig planering. Där finns en av Englands bästa ungdomsakademier. Där finns en positiv kultur. 2020 är förmodligen alldeles för tidigt för Premier League, men bara förmodligen.

(4) Brentford

När Pontus Jansson lämnar Leeds och går till Brentford med argumentet att han gärna vill spela i Premier League så borde det väl ändå inte rimligtvis vara så oväntat att inom något eller några år få se Brentford i Premier League?! Med en ny arena på horisonten så har Brentford även uttryckt ambitionen att ta sig upp till Premier League inom kort.

Men ord är en sak, handling en annan. Brentford har en rätt tydlig klubbmodell som går ut på att utveckla spelare och sälja vidare sina bästa spelare. Det har visat sig vara en välfungerande modell för Brentford, men kan göra det svårt att slåss i toppen av EFL Championship över en säsong. Försäljningen av Neal Maupay visar just detta.

(3) Portsmouth

Om vi skulle se endast till name recognition så vore det kanske inte så värst oväntat att få se Portsmouth tillbaka i Premier League. Det är trots allt inte så länge sedan de var i Premier League. Det är bara något årtionde sedan de spelade FA-cupfinaler som om de inte hade något annat för sig.

Men samtidigt befinner sig Portsmouth nu i League One. De var nära uppflyttning förra säsongen men har fått en tung start nu. För inte väldigt länge sedan var klubbens hela existens i fara och klubben rasade genom divisionerna. Därifrån har det vänt uppåt igen och klubbens nya ägare visar ambition och inga Musse Pigg-fasoner.

(2) Bristol City

Givet att både jag och Kamrat Linhem hade Bristol City som outsiders den här säsongen, vore det då så värst oväntat att se dem i Premier League om fem år? Jo, det gör det nog, outsiders betyder inte att man är favoriter till uppflyttning, det vore fortfarande något av en överraskning, men framför allt är Bristol City så små i sammanhanget.

Om Bristol City ska gå upp i Premier League så känns det för närvarande som om det måste vara en följd av Lee Johnsons arbete som placerat dem där de är nu. Samtidigt så har Bristol City inte alls samma ekonomiska förutsättningar som majoriteten av övriga klubbar i sin serie, för dem att gå upp i Premier League vore nästan en ”Leicester”.

(1) Salford City

Cynikern skulle säga att det här vore väl inte alls oväntat, pengar och profilstyrka gör väl att de flesta tänker sig att det kommer gå rätt bra för Salford City. Samtidigt befinner sig ändå Salford City för närvarande i League Two, precis uppflyttade från National League, och att redan inom fem år gå upp i Premier League blir ett minst sagt drygt jobb.

Men för snart fem år sedan, med Salford City två divisioner längre ned sade Gary Neville att målet var att inom tio år spela i EFL Championship. Hittills ligger Salford City före sitt eget schema, och gör de fortfarande det när tio år har passerat så kan Premier League inte ligga långt bort. Men dit är det onekligen en väldigt lång och knölig resa.

Även med ett gäng fotbollsmiljonärer som ägare, och med den profil och de resurser detta alltid kommer ge Salford City.