Ryktet om Sheffield United verkar ha sprungit för långt i förväg

Att göra en Danny Mills. Ett uttryck som blivit aktuellt på senare tid sedan Mills fick för sig att göra ett svepande uttalande på Sky Sports om Sheffield United som rätt uppenbart inte innehöll någon som helst kunskap i ämnet. Ett rätt typiskt exempel på en gammal spelare som presenteras som auktoritet som helt enkelt inte orkar göra sin hemläxa, utan baseras sina åsikter på fördomar och stereotyper snarare än kunskap eller fakta.

”For Chris Wilder, attracting players to Sheffield United is never going to be easy. It’s not the most glamorous club. It’s not the most glamorous way of playing. They might play a little direct at times.”

Man kan möjligen låta den första meningen passera, eftersom det är lite oklart vad Mills egentligen menar här, men möjligen skulle man kunna muttra något om att det liksom aldrig har varit Chris Wilders metod att värva stora spelare. Den andra meningen känns svårare att smälta, givet att Sheffield United knappast är någon liten skruttklubb. Det är inte Liverpool riktigt, men jämfört med t ex West Ham behöver de knappast skämmas.

Men de två sista meningarna får humöret att koka över. För här blir det tydligt att Mills framför en rätt specifik syn på och beskrivning av hur Sheffield United spelar. Och den stämmer helt enkelt inte alls med verkligheten. Istället framför Mills en syn som i bästa fall är baserad på hur Sheffield United spelade en gång i tiden, när han själv spelade mot dem. I värsta fall en syn baserad på att Chris Wilder är engelsman.

Om det fortfarande fanns något som helst tvivel kvar om vad Danny Mills egentligen menade så skingrades alla tvivel med Mills eget förtydligande om att Sheffield United minsann påminner om Cardiff förra säsongen. Det är två fotbollslag som i princip inte kan spela så värst mycket mer annorlunda än vad de gör. Men har så klart det gemensamt att båda har en engelsk manager.

Vill man nörda till det så kan man använda all möjlig statistik för att visa på det icke särskilt briljanta i Mills beskrivning. Att Sheffield United förra säsongen var ett av lagen som hade högst andel korta passningar av antalet totala passningar, att de kontrollerade bollinnehavet mer än de allra flesta lag, och tvärtom var ett av de lag som förlorade flest nickdueller. På alla sätt ett annat fotbollslag än t ex Cardiff.

Men framför allt räcker det så klart att se Sheffield United spela fotboll. Man måste inte tycka att Sheffield United är särskilt bra, man måste inte tro att Sheffield United kommer hålla sig kvar i Premier League, men om man faktiskt ser Sheffield United spela fotboll så kan man inte rimligtvis påstå att de spelar fotboll på ett sätt som över huvud taget ens påminner om t ex Cardiff. Inte en fråga om bättre eller sämre, men annorlunda.

Sheffield United spelar, eller försöker spela, en rätt flytande 3-4-1-2-uppställning som bygger mycket på passningsspel, positionsbyten och överlappningar. Kalle Kalle Karlsson på Sportbladet och Danny Higginbotham på The Sun har båda skrivit och demonstrerat väldigt fint hur Chris Wilder spelar med vad man kalla för överlappande mittbackar, en fotboll som berömts av kända tjångare som Marcelo Bielsa och Nuno Espirito Santo.

Ofta ligger Sheffield United väldigt högt med två av sina mittbackar, som många gånger är de som sköter inläggen. En kritik som riktats mot Sheffield United är just att de ligger för högt upp i planen, och att detta kommer att utnyttjas brutalt i Premier League, och kommer tvinga Chris Wilder att anpassa sig. Man kan ha invändningar mot den saken, det spelar däremot ingen roll för saken här, nämligen att detta är liksom inte Cardiff.

Inför säsongen påstod jag att Sheffield United var den av nykomlingarna som påminde mest om Wolves. Danny Mills tycker alltså att de påminner om Cardiff. Två helt olika uppfattningar. Jag är så klart inte ett gammalt fotbollsproffs som Mills, och det är mycket möjligt att Sheffield United inte alls lyckas i Premier League på samma sätt som jag har gett uttryck för, men här skulle jag nog ändå vilja påstå att Mills pratar i nattmössan.

Vilket självfallet inte är första gången. Mills har gett oss några guldkorn som att påstå att Tottenham spelar oavgjort alldeles för ofta, när de hade spelat totalt två oavgjorda matcher på hela säsongen, färre än alla andra. Eller när Sky Sports tog in honom som expert för att förklara UEFA Nations League och han bara ställde frågor om sådant han inte visste istället för att faktiskt kunna ge svaren på frågor som många ställde.

Det kan tyckas harmlöst på sätt och vis. Men det sprider föråldrad information och fördomar, det fördunklar mer än belyser, och det är ett mycket tydligt exempel på hur vissa från the boys club ges jobb utan några som helst krav eller kompetens. Försök nu föreställa er reaktionerna om en kvinna som expert hade sagt liknande saker, eller visat upp samma uppenbara ignorans om det hon pratar.

Helt hypotetiskt naturligtvis, det hade aldrig hänt. Alex Scott, Eni Aluko med många fler gör alltid sin hemläxa. Lik förbannat är det i stort sett ändå alltid de som får höra att de inte förstår sig på fotboll.

:::

Skrällvarningar

Sheffield United möter Blackburn Rovers ikväll på Bramall Lane i Ligacupens andra omgång, vilket fick mig att skriva lite om dem. Andra roliga möten är derbyt mellan Derby County och Nottingham Forest, Burnley mot Sunderland, och naturligtvis Newcastle mot Leicester. Följande tre matcher bedömer jag däremot som omgångens stora skrällvarningar:

Newport County vs West Ham. Newport County har ställt till det för Premier League-lag i cuper förut, och är riktigt starka hemma på Rodney Parade, där de sällan förlorar. West Ham brukar kunna vara skakiga i cuperna.

Lincoln City vs Everton. Lincoln City har på kort tid gått från National League till att nu befinna sig på övre halvan av League One. Laget som charmade FA-cupen för några år sedan har bara blivit bättre. Everton ser lite iffy ut för närvarande.

Watford vs Coventry. Watford känns inte bara som ett lag som råkar vara i dålig form, utan ett lag som skulle kunna skapa trubbel för sig själva i ett helt tomt rum. När lag befinner sig i sådana perioder brukar sådana här matcher kunna bli jobbiga.

:::

Lottningen av den tredje omgången äger rum på onsdag kväll.