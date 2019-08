Wolves måste knyta ihop den europeiska säcken mot Torino

Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal och Man Utd är redan klara och bokade för europeiskt cupspel, antingen i Champions League eller i Europa League, den här säsongen. De ingår i lottningen av gruppspelet som för Champions Leagues kommer äga rum ikväll och för Europa League äger rum vid lunchtid imorgon. Wolves är väldigt nära att göra dem sällskap efter att ha vunnit bortamatchen mot Torino med 3-2.

Länge såg det ut som att Wolves skulle ta en väldigt övertygande bortaseger mot Torino, efter en starkt genomförd fotbollsmatch, men Andrea Belottis straff i slutminuterna såg till att hålla playoff-mötet vid liv, och göra att Wolves inte kan känna sig helt säkra på att ta sig vidare ännu. Men efter en vinst på bortaplan, och på ett pulserande Molineux, vore det så klart konstigt om Wolves inte lyckades. Men konstigare saker har hänt.

Trist för Torino naturligtvis, eller trist för Wolves om matchen svänger åt andra hållet. Som sagt, detta hade lika gärna kunnat vara till exempel en kvartsfinal i Europa League, nu är det istället ett playoff innan gruppspelet. Men så fungerar lotten i ett cupspel och det tjänar liksom ingenting till att gnälla över den saken. Att åka ut mot sådant motstånd kan knappast ses som något fiasko för något av lagen.

Wolves gör ikväll sin sjätte match i Europa League. Vilket betyder att de redan har spelat 125-200% fler matcher än alla andra klubbar i Premier League. De har redan gjort resor till Italien och till Armenien. Visst har risken med Europa League-spel betonats för Wolves, att det inte är säkert att de kommer orka upprätthålla samma höga standard som förra säsongen, och frågan är om detta kanske redan har gett sig lite till känna.

Wolves har nämligen ännu inte vunnit en enda ligamatch. Wolves har förvisso heller inte förlorat en enda ligamatch, de har alltså spelat oavgjort tre matcher i rad. Vilket skulle kunna ses som sex tappade poäng, om man är lagd åt det hållet. Men samtidigt måste man kanske vara lite försiktig med de påstådda kausaliteterna, för det är väl liksom inte alldeles säkert att Wolves tagit full poäng i dessa matcher ändå.

Wolves kan nämligen anses ha haft en rätt tuff start på ligasäsongen. En bortamatch mot Leicester är inte på något sätt en garanterad seger och en poäng där kan nog tvärtom ses som ett bra resultat för Wolves. Att vinna mot Man Utd är kanske trots allt inte att se som någon självklarhet, ens på Molineux. Det större frågetecknet gäller kanske matchen mot Burnley, där Raul Jimenez räddade en poäng åt Wolves långt in på tilläggstiden.

Man kan alltså diskutera i vilken utsträckning Wolves resultat så här långt egentligen är vatten på kvarnen för de som något slentrianmässigt påstår att Europa League kommer drabba ligaprestation och –position. Vilket förvisso är något som brukar hävdas även som när förra säsongen Burnley inte ens tog sig vidare till gruppspelet, utan vars europeiska cupäventyr slutade precis vid denna tidpunkt. Säsongen hann knappt ens börja.

Här finns i och för sig ett argument att vad som egentligen drabbar klubbarna inte så mycket handlar om det ökade spelschemat i sig, utan det längre resandet samt rytmen som rycks ur led när en klubb ska spela på torsdagar och därefter söndagar eller till och med måndagar. Många spelare och managers som har deltagit i Europa League har betonat just den här aspekten.

Vilket i och för sig inte precis förklarar exempelvis Burnley det heller. Men en annan tankegång är att just det långdragna kvalspelet i sig har en negativ och utmattande effekt på klubbarna. Att det blir ännu fler matcher tidigt på säsongen, ännu fler och längre resor, ännu mer obskyrt motstånd, och enbart det faktum att försäsongsplaneringen blir en helt annan och säsongen startar tidigare. Wolves säsong började redan i juli.

Nu klagar inte Wolves över den saken. De vill spela i Europa League, och gärna gå långt i Europa League, för första gången på nästan 40 år som de faktiskt får chansen att spela i Europa. Om det sedan resulterar i en något försämrad ligaposition så är kanske inte det hela världen. Men det är klart, för de som förväntade sig att Wolves skulle fajtas om Champions League-platser kan det vara en liten besvikelse.

Dilemmat är självfallet följande för Wolves, som alltså gärna vill spela i europeiskt cupspel, att en försämrad ligaposition betyder att de inte får spela europeiskt cupspel igen nästa säsong. Konkurrenssituationen är en helt annan i Premier League, och det här gör det svårare för klubbar som Wolves att planera långsiktigt, och indirekt därmed även att konkurrera på lika villkor som superklubbarna.

Men Europa League erbjuder så klart en alternativ väg ut i europeiskt cupspel nästa säsong, närmare bestämt till Champions League. Och om vi nu betraktar Europa League som en bakdörr in till Champions League för Arsenal och för Man Utd, så finns egentligen ingen anledning att även se det som en bakdörr för Wolves. Wolves chanser att vinna Europa League den här säsongen är inte mycket mindre än Arsenals och Man Utds.

Vissa saker talar kanske till och med till Wolves fördel över Arsenal och Man Utd. Dels att Wolves möjligheter att koncentrera sig mer helhjärtat på Europa League, och prioritera ned ligaspelet framåt vårkanten, faktiskt kan vara större. Arsenal och Man Utd kommer förmodligen i större utsträckning ha någon form av ligafajt att brottas med ända in mot slutet av säsongen. Wolves har större chans att få utkämpa ett enfrontskrig.

Dels så är Europa League en mer positiv upplevelse för Wolves, när det för Arsenal och för Man Utd mest är ett sämre alternativ som de måste låta sig nöjas med. Wolves har kvalificerat sig till Europa League, Arsenal och Man Utd har blivit ”nedflyttade” dit. Rent psykologiskt har Wolves därför en fördel gentemot övriga engelska klubbar. Men sedan får vi se hur mycket den fördelen i slutänden är värd.

Först måste självfallet Wolves faktiskt ta sig vidare från playoff, och vidare till gruppspelet. För att göra det måste de knyta ihop säcken ikväll mot Torino. Wolves borde klara av den uppgiften. Men det kan självfallet räcka med att Torino tar ledningen så har vi plötsligt en match på halsen.

:::

Ligacupens tredje omgång:

Wolves vs Reading; Oxford United vs West Ham; Watford vs Swansea; Brighton vs Aston Villa; Sheffield United vs Sunderland; Colchester vs Tottenham; Burton Albion vs Bournemouth; Preston North End vs Man City; MK Dons vs Liverpool; Man Utd vs Rochdale; Luton Town vs Leicester; Chelsea vs Macclesfield/Grimsby Town; Portsmouth vs Southampton; Sheffield Wednesday vs Everton; Crawley Town vs Stoke; Arsenal vs Nottingham Forest.

Sydkustderby!