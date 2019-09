Positivt och negativt från säsongsstarten i League One

Mycket av försnacket inför säsongen handlade av rätt naturliga skäl om Premier League och om EFL Championship. Sedan säsongen väl har dragit igång har det inte funnits så värst mycket tid eller utrymme åt att prata om några andra klubbar än de som har sin hemvist i Premier League eller i EFL Championship. Och om jag ändå skulle kunna se någon positiv sak med landslagsuppehåll så är det väl att de ger utrymme för att tänka lite mer på League One, League Two och ligorna under dem.

Trots att det pågår EM-kval och landskamper för fullt för närvarande under detta landslagsuppehåll så spelas den här helgen en hyfsat ordinarie ligaomgång i både League One och League Two. Båda dessa serier har hunnit med att genomföra sex omgångar och ska alltså spela den sjunde omgången denna helg. League One inleder inte minst starkt med hatmötet mellan MK Dons och AFC Wimbledon. Måste kännas värre för AFC Wimbledons supportrar att åka till Milton Keynes.

League One har så klart sett en herrans massa oönskad dramatik så här i början av säsongen också. Det är i League One som de två främsta problemklubbarna Bury och Bolton Wanderers hör hemma. Eller i Burys fall, hörde hemma. De har ju hunnit med att bli uteslutna redan. Bolton Wanderers är kvar i League One, men frågan är hur mycket de faktiskt är kvar givet att de fick börja med tolv minuspoäng, och fortfarande står på elva minuspoäng, efter att ha förlorat alla utom en match hittills.

Kollar man sin matchapp så är matchen mellan Bolton Wanderers och Bury schemalagd på söndag. Det hade ju onekligen kunnat vara ett rätt udda ”derby”. Som nu alltså inte blir av. Ändå har vi en hel del spännande matcher den här helgen, och det kan vara läge att fundera över vilka som så här efter den omedelbara starten på säsongen framstår som seriens kanoner och kalkoner, här definierat som de lag som bäst motsvarat eller mest överträffat förväntningarna på dem, respektive underpresterat på samma sätt.

LEAGUE ONES J.R.

Ipswich Town. Åkte på ett tämligen nesligt sätt ur EFL Championship förra säsongen, och de flesta verkade osäkra på Ipswichs Towns status inför den här säsongen. Paul Lambert har blandat och gett i intrycken. Men om det möjligen fanns viss tveksamhet kring att tippa Ipswich som ett topplag den här säsongen så har de onekligen inlett serien på ett sätt som skingrar alla tvivel. Fyra vinster och två oavgjorda matcher på sina sex första matcher har gett dem både den tidiga serieledningen och favoritskapet.

LEAGUE ONES KANONER

Lincoln City. Inte så konstigt kanske att Huddersfield sägs rycka rätt hårt i Danny Cowley, och därmed även brodern Nicky får man förmoda. Bröderna Cowley har gjort ett väldigt fint jobb med Lincoln, inte bara tagit dem via två uppflyttningar från National League till League One, inte bara vunnit Football League Trophy förra säsongen, utan även utvecklat Lincoln City från ett tämligen funktionellt spelande fotbollslag till ett klart mer progressivt spelande lag. Detta har något oväntat skickat dem upp i toppen av tabellen.

Rochdale. Många tippade inför säsongen Rochdale som ett av de lag som skulle få stöka och böka i bottenstriden den här säsongen, även om Burys och Bolton Wanderers problem skulle fungera som ett slags skyddsnät. Men Rochdale har överraskat väldigt positivt så här långt in på säsongen, fått en väldigt bra start som kan bära långt, ligger för närvarande på tabellens övre halva, och har belönat med en fin Ligacuplottning mot Man Utd i den tredje omgången. Rochdale trivs nog rätt bra med livet just nu.

Wycombe Wanderers. Det är något speciellt med Wycombe ändå, även om det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det såg länge ut inför säsongen som om Gareth Ainsworth skulle lämna managerposten, men så blev inte fallet. Osäkerheten på managerposten samt budgetnedskärningar gjorde att många såg Wycombe som ett lag för en kommande nedflyttningsstrid. Men Ainsworth blev kvar, och är van vid att leda ett nederlagstippat lag till framgång. Wycombe ligger på en fin femteplats.

LEAGUE ONES KALKONER

Portsmouth. Michael Eisner har visat sig vara en ansvarsfull ägare så här långt, och har levererat kontinuerlig utveckling under sin tid som ägare. Portsmouth var uppe och smuttade på uppflyttningsstriden redan förra säsongen, förlorade i playoffspelet, och med farliga konkurrenter redan uppflyttade trodde nog många att Portsmouth skulle ha bra chans på uppflyttning den här säsongen. Men inledningen på säsongen har blivit en besvikelse, och med endast en vinst efter fem matcher ligger Portsmouth långt ned i tabellen. Men early days.

AFC Wimbledon. Aldrig kul att behöva rapportera om dåliga nyheter för klubben som kanske är lättast att sympatisera med av alla engelska klubbar. Men förhoppningen inför den här säsongen var att AFC Wimbledon skulle kunna höja sig över och slippa ifrån nedflyttningsstriden som de kämpat med rätt ofta på senare år. Så har däremot inte riktigt blivit fallet hittills, AFC Wimbledon befinner sig under nedflyttningsstrecket, och kanske får man betrakta deras erfarenhet av nedflyttningsstrider som en tillgång.

Sunderland. Kanske är det lite hårt att beskriva Sunderland som kalkoner. De ligger trots allt sexa i tabellen, på playoff-plats, och har inlett säsongen på ett godkänt sätt, även om det inte är det mest imponerande sättet. Men de tippades trots allt som seriesegrare inför säsongen, även om det kan diskuteras i vilken utsträckning de tippades på det viset enbart för att de är Sunderland. Vad man kan säga är att man förväntar sig bättre av Sunderland den här säsongen än att vara sexa och ännu ett playoffspel.

LEAGUE ONES CLIFF BARNES

Southend. Kategorin bygger så klart på att vi inte räknar med Bury eller Bolton Wanderers, för det är väl förmodligen svårt att vara mer Cliff Barnes än dem, även om det också till sist blir lite meningslöst att prata om dem. Southend måste däremot nämnas som seriens Cliff Barnes. Serien har inletts med sex raka förluster för Southend, som alltså inte tagit en enda poäng hittills. Vilket både känns värre än och på samma gång exakt som väntat inför säsongen, där ingen hade några större förväntningar på Southend inför säsongen. League Two hägrar för dem.