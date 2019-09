Marcelino rätt manager vid fel tidpunkt för Premier Leagues klubbar

Valencia verkar vara en förbannad klubb på flera olika sätt. Åratal av strul, konflikter och politiska strider har präglat klubben under Peter Lims ägande. Managers har kommit och gått i rask takt. Gary Neville fick sig en snabb lektion i hur omöjligt det där jobbet faktiskt var. Ändå har det de senaste åren sett ut som om Valencia kommit i ordning. Marcelino García Toral har tagit Valencia till Champions League två säsonger i rad, och vann förra säsongen Copa del Rey över Barcelona i finalen.

Men Peter Lim verkar inte ligga klassiska klubbägare som Jesus Gil och Maurizio Zamparini långt efter. Sommaren har präglats av politiskt bråk mellan Lim och Marcelino, och även om det till sist såg ut att ha retts ut så bekräftades det alltså under onsdagen att Marcelino får sparken av Valencia. Efter en sådan fjolårssäsong, trots lagets uppenbara framsteg och högst konkreta resultat. Detta endast några dagar innan viktiga matcher mot Barcelona i La Liga och Chelsea i Champions League.

Andra bloggar får prata om vad detta betyder för Valencia. Från min horisont utgår jag istället från ett påstående som efter gårdagens nyhet slängdes ut på twitter av någon engelsk journalist som jag just nu inte minns vem det var, nämligen att ”half the Premier League should now be looking at Marcelino”. Jojo, det ligger så klart något i det, vi har sett Premier League bli hemvist för världens alla bästa managers, så Marcelino borde ha något att bidra med där, men vilken halva då?!

Vad är egentligen växelkursen på att stabilisera Valencia och ta dem till Champions League via La Liga två år i rad? Vad motsvarar det i Premier League-valuta? Det kan inte jämföras med någon av de stora klubbarna i titelstriden. Att jämföra det med någon av de sex storklubbarna är svårt bara det. Vad Mauricio Pochettino har gjort med Tottenham är kanske det närmaste vi i så fall kommer, även om Pochettinos bedrift måste räknas som den betydligt svårare.

Vilket säger oss att den kanske mest direkta översättningen för Marcelino vore en klubb ungefär som Wolves, Leicester, Everton, West Ham eller liknande. Rimligtvis kan man då tänka sig att det är den ”halvan” som borde titta på Marcelino i nuläget. Men det lite luriga med den halvan är så klart att ingen av dessa klubbar egentligen är på marknaden för en ny manager för närvarande. Varje klubb har en manager de för närvarande verkar väldigt nöjda med.

Möjligen kan det komma att ändra sig för Everton och West Ham inom en inte alltför avlägsen framtid, men det är sannerligen inget som ligger i pipelinen just nu. Manuel Pellegrini gör ett bra jobb med West Ham, liksom Marco Silva sakta men säkert verkar göra Everton till ett allt bättre lag, även om en inte alltför marginell uppfattning verkar vara att det är för mycket sakta och för lite säkert över det hela. Möjligen öppnar sig en dörr in till Premier League för Marcelino där.

En annan teori vore så klart att Marcelino om han flyttar till Premier League inte ska flytta runt på samma våningsplan utan i så fall flyttar några våningar uppåt istället. Således tar hand om en av de engelska superklubbarna. Men vilken klubb vore egentligen aktuell där? Pep Guardiola sitter ju som berget i Man City och kommer lämna först när han själv känner att det är läge. Jürgen Klopp fortsätter väl allra minst köra sina sjuårsperioder med sina klubbar vilket ger honom ytterligare några år med Liverpool.

Ole-Gunnar Solskjaer är kanske den som för närvarande känns mest löst hängandes bland de största klubbarna. Men vill Marcelino verkligen lämna Valencia för ännu en klubb med kaotisk organisation och ledning, och vore Man Utd verkligen intresserade av ett trots allt relativt lågprofilerat namn som Marcelino? Tveksamt. En möjlig rockad, och kanske i alla parters bästa intresse, vore Mauricio Pochettino till Man Utd och därefter Marcelino till Tottenham. Men det händer ju inte i en handvändning.

Annars går det så klart att tänka i rakt motsatt riktning. En tredje teori skulle kunna vara att någon engelsk klubb som kämpar på tabellens nedre halva skulle kunna välja att se Marcelino som deras stora satsning att dra upp dem ur gyttjan. Även här har vi dock problemet att det är inte många klubbar med flux på sin managerposition. Crystal Palace, Burnley, Bournemouth, Brighton, Aston Villa, Norwich, Sheffield United, det är väldigt svårt att se någon av dem ens fundera på managerbyte.

Detsamma måste på sitt sägas om Watford och Newcastle, två klubbar som definitivt hade kunnat vara aktuella för Marcelino – hur häftigt hade det inte varit med Marcelino i Newcastle t ex, Valencia är kanske den ligans närmaste motsvarighet?! – men där båda dessa klubbar hyfsat nyligen har sparkat sin manager och anställt en ny, vilket så att säga plockar bort dem från marknaden. Men hur mycket mer spännande hade inte Newcastle känts med Marcelino som manager jämfört med Steve Bruce?!

Men det är klart, om Marcelino lyckades bli pissed off på Peter Lim så är det väl just ingenting mot vad han snabbt hade blivit på Mike Ashley. Annars är det kanske i första hand Southampton som möjligen vore en möjlighet för Marcelino, men även det är att betrakta som ett långskott. Ralph Hasenhüttl har kanske inte fått riktigt den start med Southampton man hade kunnat hoppas på den här säsongen, men det känns ändå alldeles för tidigt och inte aktuellt för Southampton att fundera på ett byte.

För inte lyckas väl någon klubb i Football League norpa Marcelino? Men det är lite samma sak där, ingen klubb som riktigt befinner sig på marknaden för att byta manager i nuläget, åtminstone ingen som känns som ens ett avlägset realistiskt alternativ.

Valencias död är alla andra klubbars bröd skulle det lite vanvördigt kunna sägas. Hälften av klubbarna i Premier League borde ”titta” på Marcelino säger vissa. Men klubbarna i Premier League verkar inte riktigt vara i position för att dra någon större nytta av Valencias bekymmer, om nu inte Chelsea får en lättare resa i Champions League. För stunden verkar managerläget i Premier League vara rätt stabilt, även om vi som vi vet detta mycket snabbt kan komma att ändras.

Marcelino kan mycket väl vara rätt manager för någon klubb i Premier League. Men just nu vid helt fel tillfälle.