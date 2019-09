Sheffield United är plötsligt helägda av saudisk prins

Ända sedan 2013 har Sheffield United varit till hälften ägt av Abdullah bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud, saudiarabisk prins och affärsman. Under veckan blev det till sist klart att Prins Abdullah, som han av enkelhetens skäl brukar förkortas till, köper även resten av Sheffield United, som därmed blir helt och hållet saudiskt ägd. Saudiarabien har med andra ord till sist fått en klubb i Premier League.

Saudiarabien, precis som Qatar och UAE, har som uttalad nationell strategi att använda bland annat idrottens sociala institutioner som en del av sin utrikespolitik, och tvätta sitt nationella rykte genom att äga och investera i klubbar och arrangemang i många olika idrotter och sammanhang. Den fullt motiverade frågan är således om Sheffield United nu har blivit nästa pusselbit i en sådan nationell strategi.

Den frågan duckade däremot Prins Abdullah, som istället menade att detta var en privat investering. Ett påstående som vi vet kan betyda absolut allting och ingenting. Samtidigt kan Prins Abdullah heller inte riktigt hålla sig för att hinta om möjliga mycket förmånliga sponsoravtal som kan bli en följd av dennes ägande. Prins Abdullah har samtidigt åkt lite in och ut ur den offentliga sfären i Saudiarabien.

Man får helt enkelt avvakta och se vad som händer. Prins Abdullah pratar däremot med hög ambition om Sheffield Uniteds närmaste framtid. Hålla sig kvar i Premier League den här säsongen, mitten av tabellen nästa säsong, högre upp säsongen därefter. Att nästa sommar ta in ”two or three super players”, vad nu det faktiskt betyder. Svårt att se hur detta skulle ske utan en rejäl finansiell injektion.

Prins Abdullah är samtidigt ingen neofyt inom fotbollen. Han har förut varit ordförande i den relativt stora saudiarabiska klubben Al-Hilal. Han äger dessutom även hälften av den belgiska klubben KFCO Beerschot, ett rätt olyckligt namn för en fotbollsklubb i och för sig. Han tillsätter sin svärson Prins Musaad som ordförande i Sheffield United, som under sju år har drivit en fotbollsakademi i Saudiarabien.

Några omedelbara planer på stora förändringar verkar inte Prins Abdullah ha. Han säger sig inte ha några som helst tankar på att byta ut Chris Wilder, som han ser som managern som tagit klubben upp i Premier League. Han verkar nöjd både med resultaten och med fotbollen så som den spelas, och varför skulle han vara något annat?! Chris Wilder har dessutom under en längre tid haft en relation till Prins Abdullah och dennes manskap.

Fotbollsklubbar är symboler och sociala institutioner. Alltså finns det skäl att fundera en extra sväng på vad det egentligen är dessa klubbar representerar och skänker legitimitet åt. Det finns en problematik med det där, inte minst i dessa tider. Vad som däremot talar för att Prins Abdullah är sig själv och inget mer än så är att han redan har varit engagerad i Sheffield United och i fotbollen under lång tid.

Allt sådant där är så klart flytande över tiden. För Sheffield Uniteds supportrar låter så klart den nya ägarens ambitioner spännande. Och för dem, som har haft Prins Abdullah som delägare i sex år redan, innebär kanske inte ägandet i sig någon större förändring.

:::

Peter Beardsley avstängd i sju månader för att ha uttryckt grova rasistiska tillmälen mot unga spelare i Newcastle.

:::

Wolves inne i en rejäl formsvacka. Det ska bli intressant att se hur de hanterar den svackan, och hur djup den får bli innan det börjar gunga under fötterna på Nuno Espirito Santo.

:::

Imponerande vinst mot Eintracht Frankfurt av Arsenals ungdomslag.

:::

Ryktena under veckan om att Henrik Larsson skulle vara på gång till den krisande League One-klubben Southend var av allt att döma ett klassiskt case av bullshit.

:::

Lätt att göra rubriker av Prins Abdullahs försvar av Bin Laden-familjen så klart, och kanske hade han kunnat visa lite mer smartness i sitt försvar. Samtidigt finns det också en poäng i det han säger och man får beundra modet i att säga det. Kräver lite ryggrad trots allt att stå upp för några fastän man mycket väl kan få skit för det själv. Långt ifrån alla människor har den ryggraden.

:::

Erling Haaland till Man Utd… Vad säger farsan om det? Vad säger Roy Keane?