EFL-hörnan (#8): Preston och QPR överraskar i toppen!

Leeds 1-1 Derby County; Birmingham 0-1 Preston North End; Brentford 0-0 Stoke; Bristol City 0-0 Swansea; Cardiff 1-0 Middlesbrough; Luton Town 0-3 Hull City; Millwall 1-2 QPR; Nottingham Forest 1-0 Barnsley; Reading 1-2 Blackburn Rovers; Sheffield Wednesday 1-1 Fulham; Wigan 2-0 Charlton; samt (på söndag) West Brom vs Huddersfield.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Preston North End. Jodå, upp till tredje plats för det klassiska laget Preston North End, även om det är efter endast åtta omgångar. Vinst på bortaplan mot Birmingham, en på pappret tuff match på förhand. Kul om Preston North End kan utmana i toppen av tabellen den här säsongen, ett lag som när de är på verkligen kan vinna alla matcher i den här serien. Däremot har de vanligtvis varit lite för ojämna. Intressant att se om de kan hålla ut bättre den här säsongen.

KALKON

Luton Town. När man ser Luton Town spela fotboll så får man väldigt ofta se både fin och trevlig fotboll spelas, men lite för sällan får man se poäng spelas in eller matcher vinnas. Luton Town är nykomlingar i EFL Championship, så man får inte ha alldeles för höga krav på dem, men hemmamatcher mot Hull City är matcher som Luton Town ändå inte ska förlora, och definitivt inte förlora stort, åtminstone om de vill undvika att åka ur EFL Championship och återvända till League One. Vilket vore en rejäl underprestation.

OMGÅNGENS MATCH:

Millwall 1-2 QPR. Under en omgång utan några riktigt galna matcher, tvärtom var det många matcher som var målmässigt relativt händelsefattigt och utan någon större tydlig dramatik, så hände det förmodligen mest på The Den. QPR släppte in kvitteringen mitt i andra halvlek, och risken var att matchen skulle svänga över till Millwalls fördel, men QPR replikerade omedelbart med att ta ledningen igen. Nahki Wells återigen med QPR:s båda mål.

OMGÅNGENS:

Spelare: Chey Dunkley, Wigan. Två mål av mittbacken Dunkley när Wigan tog en viktig och bra seger mot Charlton. Lite andrum för Wigan och för Paul Cook som har varit rätt hårt kritiserade på sista tiden.

Manager: Mark Warburton. Hade svåra tider både i Nottingham Forest och i Rangers, men har hittills gjort ett bra jobb med QPR den här säsongen. Imponerande att leda laget till vinst i den tuffa bortamatchen mot Millwall.

BTW

Målskyttet. Om något kommer kosta Leeds uppflyttning den här säsongen så är det, precis som förra säsongen, effektiviteten i målskyttet.

Sympati. Cardiff mötte Middlesbrough och vann med 1-0. Två lag jag för närvarande har väldigt svårt att känna någon som helst sympati för.

Forest. Fortsätter att sakta men säkert hamra hem segrar och klättrar stadigt i tabellen. Blir en av favoriterna till uppflyttning den här säsongen.

SÄCKARACET:

Nathan Jones. Ingen förlust den här gången, men heller inga poäng. Brentford borta är förvisso ingen helt lätt match, men Stoke måste börja vinna och samla trepoängare för att Jones ska kunna känna sig mer säker på sitt jobb.

SVENSKKOLLEN:

Pontus Jansson, Brentford (+++). Kanske inte överdrivet mycket att göra mot Stoke, men det som behövde göras gjordes bra.

Nicklas Eliasson, Bristol City (++). Inbytt i 58:e minuten. Eliasson får en halvtimme, ungefär som han brukar få. Okej inhopp, men ingen påtaglig effekt för Bristol City.